Πολωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε καθολικό μοναστήρι - Δύο νεκροί ιερείς, ένας σοβαρά τραυματίας

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία,

Μάνος Χατζηγιάννης

Πολωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε καθολικό μοναστήρι - Δύο νεκροί ιερείς, ένας σοβαρά τραυματίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ιερείς σκοτώθηκαν και ένας σοβαρά τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι σε καθολικό μοναστήρι στο Γιαροσλαβ της Πολωνίας.
  • Ο δράστης, ένας 31χρονος Ουκρανός, συνελήφθη επιτόπου από την αστυνομία.
  • Η επίθεση έγινε λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Στανισλάου.
  • Πέντε άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, μεταξύ των οποίων και τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.
  • Τα παιδιά που επισκέπτονταν το αβαείο ή το νηπιαγωγείο δεν τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.
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Πέντε άτομα έπεσαν θύματα με μαχαίρι σε καθολικό μοναστήρι στο Γιάροσλα, στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Δύο ιερείς σκοτώθηκαν και ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας 31χρονος Ουκρανός.

Αναλυτικότερα,, περίπου στις 9:30 π.μ., ένας Ουκρανός πολίτης μαχαίρωσε πέντε άτομα - τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα - στο χώρο του Αβαείου των Βενεδικτίνων στο Γιαροσλάβλ. Ένας ιερέας ήταν μεταξύ των τραυματιών. Δύο ιερείς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμένος ιερέας παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης, ένας 31χρονος Ουκρανός πολίτης, συνελήφθη επιτόπου από την αστυνομία. Το κίνητρο δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία, η οποία επρόκειτο να τελεστεί στις 10 π.μ. στην ενοριακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Στανισλάου του Επισκόπου, η οποία λειτουργεί στο Κέντρο Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης και Πολιτισμού στο χώρο του αβαείου.

Η ηγουμένη της κοινότητας των Βενεδικτίνων του Γιάροσλαβ, αδελφή Μπάρμπαρα Ντέντορ δήλωσε στο Καθολικό Πρακτορείο Πληροφοριών ότι ένας δράστης εισήλθε στην εκκλησία με ένα μαχαίρι σχεδόν ογδόντα εκατοστών και επιτέθηκε σε έναν από τους ιερείς. Κι άλλοι δέχτηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα Στάνισλαβ. Ο πατέρας Μάρεκ, ο οποίος έφυγε από το εξομολογητήριο για να προσπαθήσει να επιλύσει την κατάσταση, δέχτηκε επίσης επίθεση και νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση.

Η αδελφή Ντέντορ δεν ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Καμία από τις μοναχές δεν βρισκόταν στην εκκλησία εκείνη την ώρα. «Αλλά βρισκόμαστε στο χώρο του αβαείου, είμαστε γείτονες. Αυτό είναι πλήγμα και για εμάς», είπε.

Ο συναγερμός σήμανε από μια γυναίκα που ήταν παρούσα στην εκκλησία, η οποία κάλεσε το 112. Μερικοί άνθρωποι που περίμεναν τη Λειτουργία κατέφυγαν στο εξομολογητήριο, το οποίο μπορεί να κλειδωθεί από μέσα. Κανένα από τα παιδιά που επισκέπτονταν το αβαείο ή φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο του χώρου δεν τραυματίστηκε.

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