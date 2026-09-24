Μαριάνα Κατσιμίχα: Τραγουδά τις «Ώρες Μικρές» και συγκινεί - Το μουσικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ερμηνεύτρια αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαριάνα Κατσιμίχα: Τραγουδά τις «Ώρες Μικρές» και συγκινεί - Το μουσικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Μαριάνα Κατσιμίχα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ώρες Μικρές» σε βίντεο που ανήρτησε στα social media.
  • Η ερμηνεία της Κατσιμίχα προκάλεσε συγκίνηση και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Το «Ώρες Μικρές» θεωρείται ένα από τα τραγούδια που το κοινό ταυτίζει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο θάνατος του Μαζωνάκη προκάλεσε κύμα αποχαιρετισμών από καλλιτέχνες που τον τίμησαν με δικά τους μηνύματα και ερμηνείες.
  • Η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα δόθηκε με έμφαση στη μελωδία και τους στίχους, εκφράζοντας σεβασμό στη μνήμη του καλλιτέχνη.
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Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε η Μαριάνα Κατσιμίχα να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η ερμηνεύτρια ανέβασε στα social media ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το «Ώρες Μικρές», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ερμηνεία της ξεχώρισε και προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς το τραγούδι αποκτά ένα διαφορετικό βάρος μετά την απώλεια του τραγουδιστή.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα αποχαιρετισμών από ανθρώπους της μουσικής και του καλλιτεχνικού χώρου. Πολλοί τραγουδιστές επέλεξαν να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο, δημοσιεύοντας μηνύματα, φωτογραφίες, στιγμιότυπα από κοινές εμφανίσεις ή συνεργασίες, αλλά και ερμηνεύοντας τραγούδια του.

Ανάμεσά τους και η Μαριάνα Κατσιμίχα, η οποία επέλεξε το «Ώρες Μικρές» για να τιμήσει τη μνήμη του.

https://www.instagram.com/reel/Ddqm7rQgOEI/

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η Μαριάννα Κατσιμίχα ερμηνεύει το τραγούδι με τον δικό της τρόπο, δίνοντας έμφαση στη μελωδία και στους στίχους.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το «Ώρες Μικρές» είναι ένα από τα κομμάτια που το κοινό έχει ταυτίσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το «αντίο» της Μαριάνας Κατσιμίχα άρχισε να συγκεντρώνει θετικά σχόλια, με αρκετούς να στέκονται τόσο στην ερμηνεία της όσο και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

«Αγγελική η φωνή της Μαριάνας, το απέδωσε με σεβασμό όπως του αξίζει», έγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικράτησε κάτω από το βίντεο.

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