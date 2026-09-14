Ιουλία Καραπατάκη: Τραγουδά το «Ώρες Μικρές» για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Βίντεο

Snapshot Η Ιουλία Καραπατάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μουσικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ώρες Μικρές».

Ο Άγης Παπαναγιώτου συνόδευσε μουσικά την ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ξεκίνησε λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια με πλήθος κόσμου να αποτίει φόρο τιμής.

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί στις 14/9 στον ίδιο ναό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, με τις συνθήκες να ερευνώνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Με ένα μουσικό βίντεο, η Ιουλία Καραπατάκη θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη διαδρομή του.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», έχοντας στο πλευρό της τον Άγη Παπαναγιώτου, ο οποίος τη συνόδευσε μουσικά. Η λιτή και συναισθηματική ερμηνεία της έδωσε στο τραγούδι έναν ιδιαίτερο τόνο, μετατρέποντας το βίντεο σε ένα ξεχωριστό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με τη μουσική να γίνεται ο τρόπος για να αποχαιρετήσει κανείς τον αγαπημένο τραγουδιστή, η Ιουλία Καραπατάκη πρόσθεσε τη δική της φωνή στο κύμα των αποχαιρετισμών.

https://www.instagram.com/reel/DdONx0utYGw/

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Από το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί από νωρίς για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Από τις 19:30, όταν έφτασε η σορός του στον ναό, η συγκίνηση είναι έντονη. Χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας λευκά λουλούδια, περιμένουν υπομονετικά για να πουν το τελευταίο «αντίο», ενώ έξω από την εκκλησία ακούγονται συνεχώς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα, (14/9) στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

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