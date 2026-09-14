Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δικηγόρος οικογένειας: «Πιθανόν εκτός φυλακής οι γιατροί»

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενδέχεται να παραμείνουν εκτός φυλακής αν δεν αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία που τους αποδίδεται. 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δικηγόρος οικογένειας: «Πιθανόν εκτός φυλακής οι γιατροί»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η οικογένεια έχει καταθέσει αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βασιζόμενη σε νέα στοιχεία από την έρευνα και τα μηχανήματα του ιατρείου.
  • Τα δεδομένα από τα μηχανήματα δείχνουν διαφορετικό χρόνο παραμονής του θύματος στο ιατρείο σε σχέση με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο για την υπόθεση.
  • Οι παριστάμενοι και εργαζόμενοι στο ιατρείο πρόκειται να κληθούν να δώσουν νέες καταθέσεις, ενώ δεν αποκλείεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις για ψευδή κατάθεση.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με έμφαση στα νέα στοιχεία και τις καταθέσεις, ενώ η τελική αξιολόγηση και ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων θα αποφασιστεί από τις δικαστικές Αρχές.
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Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να παραμείνουν εκτός φυλακής, εφόσον παραμείνει ως έχει η ποινική κατηγορία που τους αποδίδεται, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Λυκούδης αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα δημιουργούν νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η αποδιδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής», ενώ πρόσθεσε πως, εάν παραμείνει η συγκεκριμένη ποινική κατηγορία, είναι πιθανό οι δύο εμπλεκόμενοι να παραμείνουν ελεύθεροι.

«Αν δεν είχαμε την εξαιρετική δουλειά της ΕΛ.ΑΣ., δεν θα είχαμε αυτά τα στοιχεία»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας και στα στοιχεία που, όπως είπε, έχουν συλλεχθεί.

«Αν δεν είχαμε την εξαιρετική δουλειά της ΕΛ.ΑΣ., δεν θα είχαμε αυτά τα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα η εικόνα που υπήρχε ήταν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο περίπου στις 4 το απόγευμα, όπου του τοποθετήθηκε καθετήρας και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο κ. Λυκούδης, η έρευνα και τα ηλεκτρονικά δεδομένα των μηχανημάτων φαίνεται να δίνουν διαφορετική εικόνα ως προς τον χρόνο.

Ιατρείο

Το ιατρείο μετά τον καθαρισμό του χώρου, όπως καταγράφηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Alpha

Τα μηχανήματα και το κρίσιμο στοιχείο των 42 λεπτών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος στα στοιχεία που προκύπτουν από τα μηχανήματα του ιατρείου.

Όπως είπε, στις 14:14 ξεκίνησε να λειτουργεί συγκεκριμένο μηχάνημα και παρέμεινε συνδεδεμένο για 42 λεπτά.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών του Γιώργου Μαζωνάκη και κυρίως για τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό όσων συνέβησαν στο ιατρείο.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν δώσει διαφορετική εικόνα ως προς την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.

«Οι κατηγορούμενοι λένε ψέματα ως προς τον χρόνο στο ιατρείο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ενώ στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για άφιξη περίπου στις 4 το απόγευμα, τα στοιχεία από τα μηχανήματα δείχνουν διαφορετική ώρα.

Πρόκειται για σημείο που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της περαιτέρω έρευνας.

Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Θα ξαναδώσουν καταθέσεις οι παριστάμενοι και οι εργαζόμενοι»

Ο δικηγόρος της οικογένειας προανήγγειλε, παράλληλα, ότι οι παριστάμενοι στο ιατρείο και οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εκ νέου καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες ποινικές εξελίξεις σε βάρος των δύο κατηγορουμένων.

«Δεν αποκλείω την άσκηση ποινικών διώξεων για ψευδή κατάθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι υπήρξε «μια σχετική συνεννόηση πριν τις καταθέσεις», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση της πλευράς της οικογένειας και αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.

Το αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Κεντρικό αίτημα της οικογένειας, όπως αποκάλυψε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, είναι η αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας.

«Έχω ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, αλλά και συμπληρωματικό υπόμνημα για την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Ο δικηγόρος εξήγησε ότι η διατήρηση της σημερινής κατηγορίας δημιουργεί, κατά την εκτίμησή του, το ενδεχόμενο οι δύο κατηγορούμενοι να μην οδηγηθούν στη φυλακή.

«Αν μείνει αυτή η ποινική κατηγορία, είναι πιθανό να μείνουν ελεύθεροι», υποστήριξε.

Η εξέλιξη του αιτήματος για αλλαγή του κατηγορητηρίου αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Μαζωνάκης κηδεια

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Στο μικροσκόπιο οι δύο γιατροί

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει η δράση των δύο γιατρών που βρίσκονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η οικογένεια αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, τις καταθέσεις και τα δεδομένα από τον εξοπλισμό του ιατρείου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει προσθέσει σημαντικά στοιχεία στον φάκελο της υπόθεσης, με τον ακριβή χρόνο των γεγονότων να αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία.

Σήμερα η απολογία των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Τι έχει γίνει γνωστό για τη διαδικασία στο ιατρείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι προκειμένου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να υποβληθεί σε θεραπεία.

Ωστόσο, ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστηρίζει ότι δεν έχει προκύψει από τον φάκελο της υπόθεσης ότι ο τραγουδιστής είχε κάνει στο συγκεκριμένο ιατρείο την επίμαχη θεραπεία κατά το παρελθόν.

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί χρόνια πριν για υδροθεραπεία, κάτι που, όπως υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας, δεν ταυτίζεται με τη διαδικασία που ερευνάται σήμερα.

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