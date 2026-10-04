Θεσσαλονίκη: Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό
Τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1
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- Νωρίτερα σήμερα υπήρξε ακινητοποίηση συρμού στον σταθμό «Νομαρχία».
- Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, η κυκλοφορία γινόταν μόνο από την τροχιά 2 μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Νωρίτερα σήμερα είχε ακινητοποιηθεί συρμός στον σταθμό «Νομαρχία», με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από τον σταθμό «25ης Μαρτίου» έως τον σταθμό «Νομαρχία».
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