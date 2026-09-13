Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Ο τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.
  • Η κηδεία καθυστέρησε λόγω της νεκροψίας-νεκροτομής και της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών.
  • Η Νίκαια ήταν η γειτονιά όπου γεννήθηκε και για την οποία είχε ιδιαίτερη αγάπη.
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Στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη σε όλη την πορεία του, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια παρουσία φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Υπενθυμίζεται ότι σε «λαϊκή αγρυπνία» τίθεται η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, φίλους και πλήθος κόσμου να του απευθύνουν το «τελευταίο αντίο».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

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Με νέα ανακοίνωση η οικογένεια δίνει πληροφορίες σχετικά με την λαϊκή αγρυπνία «Μια μικρή διευκρίνιση, επειδή έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις: Η εξόδιος ακολουθία είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να παρευρεθεί και να αποχαιρετήσει στον Γιώργο. Η ταφή, ωστόσο θα γίνει σ κλειστό οικογενειακό κύκλο, με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους του».

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Στον ανακριτή οι γιατροί και στο μικροσκόπιο τα 42 κρίσιμα λεπτά

Παράλληλα με το βαρύ πένθος, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί –ιδιοκτήτες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου προσήλθε ο τραγουδιστής– αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος, κατά συναυτουργία, έχοντας λάβει προηγουμένως προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά ευρήματα, οι αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τους ακριβείς χρόνους προσέλευσης, καθώς και τα κρίσιμα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία του λογισμικού, καθώς, σύμφωνα με έγγραφο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:14 και διήρκεσε ακριβώς 42 λεπτά.

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