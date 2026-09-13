Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης - Γιατρός εξηγεί τη διαδικασία
Αναλυτικά η διαδικασία, η διάρκεια των 3 έως 3,5 ωρών, ο εργαστηριακός έλεγχος και τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας στις νοσοκομειακές μονάδες
Snapshot
- Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία που διενεργείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον από ειδικούς για την αφαίρεση παθογόνων αντισωμάτων από το πλάσμα του ασθενούς.
- Το μηχάνημα λειτουργεί μέσω εξωσωματικής κυκλοφορίας, διαχωρίζοντας το πλάσμα με τα βεβαρημένα στοιχεία και επιστρέφοντας στον ασθενή υγρό υποκατάστασης και τα υπόλοιπα έμψυχα στοιχεία του αίματος.
- Η συνεδρία διαρκεί συνήθως 3 έως 3,5 ώρες και απαιτεί συνεχόμενη ιατρική παρακολούθηση με πλήρη εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για αντιμετώπιση επιπλοκών.
- Πριν από τη διαδικασία πραγματοποιείται αυστηρός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, που περιλαμβάνει έλεγχο ζωτικών σημείων, αιματολογικές εξετάσεις, καρδιολογική και απεικονιστική εκτίμηση, καθώς και κλινική αξιολόγηση για την αποφυγή κινδύνων.
- Η εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα και ιατρικές ενδείξεις, με εξατομικευμένο αριθμό συνεδρίων ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης.
Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική και θεραπευτική πράξη υψηλής ακρίβειας, η οποία διενεργείται αυστηρά σε νοσοκομειακό περιβάλλον και συγκεκριμένα εντός μεγάλων μονάδων που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις εξωσωματικές τεχνικές. Η διαδικασία εφαρμόζεται αποκλειστικά από ειδικούς επιστήμονες, όπως νευρολόγους και αιματολόγους, για την αντιμετώπιση βαριών, χρόνιων συστηματικών, αυτοάνοσων ή νευρολογικών νοσημάτων, έχοντας ως βασικό στόχο την αφαίρεση παθογόνων αντισωμάτων από το πλάσμα του ασθενούς.
Πώς λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Σμαραγδή Μαρινάκη, διευθύντρια Κλινικής Νεφρολογίας του Λαϊκού νοσοκομείου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ εξήγησε ότι η λειτουργία του μηχανήματος βασίζεται σε ένα κλειστό κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Αρχικά, το αίμα του ασθενούς εξέρχεται από το σώμα του μέσω ειδικής γραμμής και οδηγείται στο μηχάνημα. Εκεί πραγματοποιείται ο διαχωρισμός, κατά τον οποίο αφαιρείται το πλάσμα που περιέχει τα βεβαρημένα στοιχεία ή αντισώματα. Στη συνέχεια, μέσω μιας άλλης γραμμής του κυκλώματος, επιστρέφεται στον ασθενή το κατάλληλο υγρό υποκατάστασης –το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα διαλύματα ή παράγωγα αίματος– μαζί με τα υπόλοιπα έμψυχα συστατικά του αίματος.
Η συνολική διάρκεια της συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 3,5 ώρες, διάστημα κατά το οποίο ο ασθενής παρακολουθείται στενά από το εξειδικευμένο προσωπικό. Στον χώρο υπάρχει διαθέσιμος πλήρης ιατρικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης οθόνης παρακολούθησης ζωτικών σημείων, ενσωματωμένου απινιδωτή, καθώς και υλικών ανάνηψης. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στον ίδιο χώρο κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυνητικά σοβαρής επιπλοκής, όπως αναφυλακτικών αντιδράσεων ή διαταραχών πίεσης.
Οι απαραίτητες εξετάσεις πριν από τη διαδικασία
Προτού ένας ασθενής συνδεθεί με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, προηγείται ένας εξαιρετικά ενδελεχής και αυστηρός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ποτέ τυπική, καθώς αποκλείεται κατηγορηματικά η σύνδεση ασθενούς που δεν βρίσκεται σε απολύτως σταθερή κλινική κατάσταση.
Ειδικότερα, οι προληπτικές εξετάσεις και ενέργειες περιλαμβάνουν:
- Έλεγχο ζωτικών σημείων: Καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, των σφίξεων και της γενικότερης φυσικής κατάστασης.
- Πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο: Εξέταση των δεικτών του αίματος, των ηλεκτρολυτών και της πήξης για την πρόληψη αιμορραγικών διαταραχών.
- Καρδιολογική και απεικονιστική εκτίμηση: Διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και ακτινογραφιών θώρακος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός αντέχει την εξωσωματική διαδικασία.
- Κλινική αξιολόγηση: Επιβεβαίωση της απουσίας οξέων λοιμώξεων, ιώσεων ή άλλων καταστάσεων που θα καθιστούσαν την επέμβαση επισφαλή.
Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται πάντα βάσει πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων και τεκμηριωμένων ιατρικών ενδείξεων, με τον συνολικό αριθμό των συνεδρίων –συνήθως 6 έως 8 ανά κύκλο, ημέρα παρά μέρα– να προσαρμόζεται εξατομικευμένα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης.