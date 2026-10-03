Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που μοιράστηκε ο Nivo για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

Snapshot Το 1998 ο Nivo συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πραγματοποιώντας κοινή περιοδεία.

Ο Μαζωνάκης ήθελε να συνδυάσει το λαϊκό με τη ραπ μουσική, κάτι τολμηρό και καινοτόμο για την εποχή.

Η κοινή αναφορά που βρήκαν για να ενώσουν τα δύο είδη ήταν η γειτονιά.

Από αυτή τη σύνθεση προέκυψε το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Snapshot powered by AI

Μια άγνωστη ιστορία πίσω από μία από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη μοιράστηκε ο Nivo στο αφιέρωμα του «The Voice» για τον τραγουδιστή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης γύρισε πίσω στον Απρίλιο του 1998, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τού πρότεινε να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν μαζί μία περιοδεία, περιγράφοντας τον Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που δεν φοβόταν να ρισκάρει μουσικά.

«Ο Γιώργος ήταν καινοτόμος και τολμηρός. Του προτείναμε πολλά πράγματα, αλλά εκείνος ήθελε κάτι που να ενώνει το λαϊκό με τη ραπ», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιθυμία του Μαζωνάκη να παντρέψει δύο φαινομενικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους οδήγησε, όπως αποκάλυψε ο Nivo, στην αναζήτηση ενός κοινού σημείου αναφοράς. Και αυτό ήταν η γειτονιά.

«Βρήκα αμέσως το σημείο αναφοράς, που ήταν η γειτονιά και αυτό με βοήθησε να καταλήξω στο “Θέλω να γυρίσω στα παλιά”», αποκάλυψε.

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