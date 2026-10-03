Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Με δάκρυα στα μάτια Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκης στο «Voice»

Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου μίλησαν με συγκίνηση για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τον αποχαιρέτησαν μέσα από τη μουσική του

Ανθή Κουρεντζή

Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Με δάκρυα στα μάτια Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκης στο «Voice»
LIFESTYLE
3'
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  • Ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου εκφράστηκαν με συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε αφιέρωμα του «The Voice».
  • Ο Μάστορας τόνισε τη δυσκολία της σιωπής μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, λέγοντας ότι το κενό που άφησε είναι διαρκές.
  • Ο Μουζουράκης περιέγραψε το σοκ και την αμηχανία που ένιωσαν, βλέποντας το αφιέρωμα ως μια διαδικασία επεξεργασίας του πένθους.
  • Η Παπαρίζου υπογράμμισε ότι μέσα από τα τραγούδια του Μαζωνάκη αποκαλύπτονταν η προσωπική του αλήθεια και μια διαφορετική πλευρά του.
  • Το αφιέρωμα αποτέλεσε έναν προσωπικό και μουσικό αποχαιρετισμό, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και αίσθηση κενού.
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Με έντονη συγκίνηση μίλησαν ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο αφιέρωμα του «The Voice», περιγράφοντας ο καθένας με διαφορετικό τρόπο το κενό που άφησε πίσω του ο δημοφιλής τραγουδιστής που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Χρήστος Μάστορας: «Στα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος»

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος μίλησε για τη δυσκολία ακόμη και της σιωπής μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές, τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενό, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος», είπε.

Μια φράση που αποτύπωσε το κλίμα της βραδιάς, καθώς το αφιέρωμα δεν είχε μόνο χαρακτήρα μουσικής αναδρομής, αλλά και ενός προσωπικού αποχαιρετισμού από ανθρώπους που είχαν συνδεθεί μαζί του.

Πάνος Μουζουράκης: «Βρισκόμαστε όλοι σε σοκ»

Ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε την αμηχανία και τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωθε συμμετέχοντας σε ένα αφιέρωμα που κανείς δεν περίμενε ότι θα χρειαζόταν να γίνει τόσο σύντομα.

«Υπάρχει αμηχανία σε αυτό που κάνουμε απόψε, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σχέσεις. Έγινε τόσο απότομα. Βρισκόμαστε όλοι σε σοκ», ανέφερε.

Για τον ίδιο, η βραδιά αποτέλεσε και έναν τρόπο να επεξεργαστεί την απώλεια.«Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσω να ξεκλειδώσω και εγώ κάποια πράγματα. Είναι ένας τρόπος να καταλάβω το πένθος μου, πώς το ζω και να κάνω τον αποχαιρετισμό μου, όπως είναι χρέος μας να κάνουμε», πρόσθεσε.

Έλενα Παπαρίζου: «Μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του»

Η Έλενα Παπαρίζου στάθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη μουσική και στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, άφηνε μέσα στα τραγούδια του κομμάτια της προσωπικής του αλήθειας.

«Μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του. Κλάψαμε, γελάσαμε, ξανακλάψαμε. Ήταν ένα roller coaster συναισθημάτων», ανέφερε. Όπως εξήγησε, μέσα από την εκ νέου επαφή τους με τα τραγούδια του κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, ένιωσαν ότι γνώρισαν και μια διαφορετική πλευρά του.

«Μέσα από τα τραγούδια του αποκτήσαμε μία δεύτερη σχέση με τον Γιώργο, καταλάβαμε την αλήθεια του», είπε.

Ένας αποχαιρετισμός μέσα από τη μουσική

Το αφιέρωμα του «The Voice» μετατράπηκε έτσι σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες, αμηχανία, συγκίνηση και μουσική.

Οι άνθρωποι που μίλησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν επιχείρησαν να κρύψουν τη δυσκολία της στιγμής. Αντίθετα, άφησαν να φανεί το σοκ μιας απώλειας που παραμένει ακόμη πολύ νωπή.

Και ίσως η φράση του Χρήστου Μάστορα να περιέγραψε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη το συναίσθημα της βραδιάς: στις στιγμές που η μουσική σταματούσε και το πλατό σιωπούσε, το κενό του Γιώργου Μαζωνάκη γινόταν ακόμη πιο αισθητό.

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