Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις σε κινητό εμπλεκόμενου για τη μυδρίαση και την προποφόλη

Snapshot Από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτει αναζήτηση στο διαδίκτυο για «αντίδοτο για προποφόλη» σε κινητό των εμπλεκομένων.

Η προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη σύμφωνα με την κατάθεση αναισθησιολόγου.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση θεωρείται θεραπευτική διαδικασία χωρίς σαφείς αντενδείξεις στο εγχειρίδιο του μηχανήματος.

Η γιατρός δήλωσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό και ότι δεν θα είχε προχωρήσει στη διαδικασία αν γνώριζε τον κίνδυνο για την υγεία του Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχθηκε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση όταν του προτάθηκε να γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον γιατρό. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι αλλά και τα όσα έγιναν αφότου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, προκύπτει ότι από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, σε κάποιο από τα κινητά των εμπλεκομένων έγινε η εξής αναζήτηση στο διαδίκτυο: «αντίδοτο για προποφόλη».

Ένα ακόμη εύρημα που εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που ελέγχεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι η πληκτρολόγηση στην αναζήτηση του διαδικτύου της φράσης: «Μυδρίαση. Τι κάνω;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προποφόλη αφορά ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος στην κατάθεσή της, χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη.

Η κατάθεση της Γάκα

Η Ιωάννα Γάκα, υπενθυμίζεται ότι φέρεται να υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία με οφέλη για τον ασθενή, ενώ στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος δεν αναφέρονται, όπως ισχυρίζεται, συγκεκριμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια φέρεται να αναφέρει ακόμη ότι δεν είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό με άλλον ασθενή. Όπως υποστηρίζει, εάν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν θα προχωρούσε στην πραγματοποίησή της.

Στην απολογία της γίνεται αναφορά και στο πώς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία. Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά επιφυλακτικός, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού κόστους της διαδικασίας.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο τραγουδιστής τελικά δέχθηκε να υποβληθεί στη θεραπεία όταν ο γιατρός φέρεται να του πρότεινε να την πραγματοποιήσει χωρίς χρέωση, ως δώρο.

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