Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις σε κινητό εμπλεκόμενου για τη μυδρίαση και την προποφόλη

Νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις σε κινητό εμπλεκόμενου για τη μυδρίαση και την προποφόλη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτει αναζήτηση στο διαδίκτυο για «αντίδοτο για προποφόλη» σε κινητό των εμπλεκομένων.
  • Η προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη σύμφωνα με την κατάθεση αναισθησιολόγου.
  • Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση θεωρείται θεραπευτική διαδικασία χωρίς σαφείς αντενδείξεις στο εγχειρίδιο του μηχανήματος.
  • Η γιατρός δήλωσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό και ότι δεν θα είχε προχωρήσει στη διαδικασία αν γνώριζε τον κίνδυνο για την υγεία του Μαζωνάκη.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχθηκε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση όταν του προτάθηκε να γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον γιατρό.
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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι αλλά και τα όσα έγιναν αφότου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, προκύπτει ότι από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, σε κάποιο από τα κινητά των εμπλεκομένων έγινε η εξής αναζήτηση στο διαδίκτυο: «αντίδοτο για προποφόλη».

Ένα ακόμη εύρημα που εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που ελέγχεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι η πληκτρολόγηση στην αναζήτηση του διαδικτύου της φράσης: «Μυδρίαση. Τι κάνω;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προποφόλη αφορά ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος στην κατάθεσή της, χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη.

Η κατάθεση της Γάκα

Η Ιωάννα Γάκα, υπενθυμίζεται ότι φέρεται να υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία με οφέλη για τον ασθενή, ενώ στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος δεν αναφέρονται, όπως ισχυρίζεται, συγκεκριμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια φέρεται να αναφέρει ακόμη ότι δεν είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό με άλλον ασθενή. Όπως υποστηρίζει, εάν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν θα προχωρούσε στην πραγματοποίησή της.

Στην απολογία της γίνεται αναφορά και στο πώς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία. Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά επιφυλακτικός, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού κόστους της διαδικασίας.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο τραγουδιστής τελικά δέχθηκε να υποβληθεί στη θεραπεία όταν ο γιατρός φέρεται να του πρότεινε να την πραγματοποιήσει χωρίς χρέωση, ως δώρο.

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