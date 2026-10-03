Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου που ήρθα» - Η επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι που την έκανε να φύγει

Ο λόγος που δεν κάνει τηλεόραση, η αλλαγή στην εμφάνισή της, η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην αρνητική εμπειρία από ιατρείο στο Κολωνάκι 

Ανθή Κουρεντζή

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου που ήρθα» - Η επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι που την έκανε να φύγει
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελένη Καστάνη απορρίπτει τις τηλεοπτικές προτάσεις λόγω πολύ χαμηλών οικονομικών όρων, παρά την επιθυμία της να επισψει στην τηλεόραση.
  • Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και πλέον εστιάζει στη διατήρηση του βάρους της, ενώ πολλοί δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν από την εμφάνισή της.
  • Η αγάπη του κοινού λειτουργεί για εκείνη ως συναισθηματική αναπλήρωση της πατρικής αγάπης που έχασε μικρή.
  • Αναφέρθηκε σε αρνητική εμπειρία σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ένιωσε ότι υπήρχε υπερβολική προσέγγιση και απέφυγε τις προτεινόμενες θεραπείες.
  • Γνωριζόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη λόγω κοινής καταγωγής από τη Σητεία, αλλά δεν ήταν φίλοι.
Snapshot powered by AI

Για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, την αλλαγή στην εμφάνισή της αλλά και τις πληγές που την συνοδεύουν από τα παιδικά της χρόνια, μίλησε σε συνέντευξή της στο Action 24 η Ελένη Καστάνη.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια της όταν η συζήτηση έφτασε στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται σήμερα, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση, όμως οι οικονομικοί όροι που της έχουν προταθεί την έχουν απογοητεύσει.

«Τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα»

Η Ελένη Καστάνη παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να θέλει να κάνει τηλεόραση και ότι πρόσφατα είχε στα χέρια της πρόταση για μια δουλειά που την ενδιέφερε. Η οικονομική προσφορά, ωστόσο, την αιφνιδίασε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όταν άκουσε τα χρήματα που της πρότειναν, πίστεψε αρχικά ότι «την κοροϊδεύουν», χαρακτηρίζοντας τις σημερινές αμοιβές «εφιαλτικά λίγες».

«Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω πάλι, αλλά θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Το '85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Έχω πάνω από σαράντα χρόνια ηθοποιός. Δεν μου λείπει η καριέρα, την έχω κάνει. Μου λείπει να κάνω κάτι που να με ενδιαφέρει, να με κεντρίζει. Θα έκανα τηλεόραση γιατί απουσιάζω αρκετά χρόνια, αν ήταν κάτι πολύ ωραίο», είπε αρχικά.

«Έπεσε στα χεριά μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Είναι εφιαλτικά λίγα τα χρήματα πλέον στην τηλεόραση», πρόσθεσε.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της. Η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει περίπου τα 100 κιλά, ενώ σήμερα η ζυγαριά της δείχνει γύρω στα 69, έχοντας χάσει περισσότερα από 30 κιλά. Όπως εξήγησε, έχει πλέον περάσει στη δύσκολη φάση της συντήρησης και συνεχίζει να προσέχει τη διατροφή της, γνωρίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να χαθούν τα κιλά αλλά και να μην επιστρέψουν.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, αποκάλυψε ακόμη ότι στην καθημερινότητά της κυκλοφορεί ιδιαίτερα απλά και πως πολλές φορές οι άνθρωποι δεν την αναγνωρίζουν αμέσως από την εμφάνισή της, αλλά από τη χαρακτηριστική φωνή της.

«Με την αγάπη του κόσμου αναπληρώνω την αγάπη του πατέρα μου»

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε στον πατέρα της, τον οποίο έχασε όταν ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η απώλεια αυτή αποτελεί ένα βαθύ κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας και, όπως εξομολογήθηκε, η αγάπη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια από το κοινό έχει αποκτήσει για εκείνη μια ιδιαίτερη σημασία.

Η ίδια περιέγραψε τη σχέση με τον κόσμο ως μια μορφή συναισθηματικής αναπλήρωσης της πατρικής αγάπης που στερήθηκε τόσο νωρίς.

«Με το θέμα του μπαμπά μου, έπρεπε να ξανασκεφτώ το πώς είναι η ζωή. Το έχω εξαντλήσει αυτό το θέμα, με έχει καθορίσει», είπε η ηθοποιός στον αέρα του Action24.

«Παναγία μου, πού ήρθα;» – Η εμπειρία σε ιατρείο Κολωνάκι

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας πως γνωρίζονταν και τον έβλεπε καθώς είχαν την ίδια καταγωγή, τη Σητεία.

«Δεν μπορώ να πω ότι ήταν φίλος μου, ήταν γνωστός μου, τον συναντούσα στη Σητεία, στο αεροπλάνο, τα λέγαμε».

Με αφορμή την περίπτωση θανάτου του, θυμήθηκε πως και εκείνη είχε βρεθεί σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι - δεν διευκρίνισε εάν ήταν το ίδιο ή κάποιο ανάλογο - για κάποιο πρόβλημα που είχε το παιδί της.

«Κάποια στιγμή του γιου μου του είχε καρφωθεί το νύχι του ποδιού από το ποδόσφαιρο, μικρός ήταν. Ρώτησα πού έπρεπε να τον πάω, νόμιζα ότι ήθελε ποδολόγο, και μου είπαν ότι θέλει πλαστικό χειρουργό. Τον πήγα λοιπόν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Όταν μπήκα μέσα, ήταν τόσο μεγάλο το "γλείψιμο", Παναγία μου πού ήρθα, που έφυγα αμέσως» θυμήθηκε.

«Έχω ένστικτο εγώ σε αυτό. Μου έλεγαν "κυρία Καστάνη, θα σας κάνουμε μία θεραπεία". Του λέω "να μ’ αφήσεις ήσυχη με τις θεραπείες". Πήγαμε μετά σε μία κλινική στη Γλυφάδα κι όλα καλά» συμπλήρωσε η ίδια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαύριο: Νέα καταγγελία-σοκ για ενδοοικογενειακή βία σε έγκυο – Ο δράστης κρύβεται για να περάσει το αυτόφωρο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για το πετρέλαιο πίσω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιεν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ – Τι απαντά το Μαξίμου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην ΕΛ.ΑΣ.: Η νέα ρύθμιση που αλλάζει τα ηλικιακά όρια των αστυνομικών

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

15:21LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου, πού ήρθα;» - Η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην εμπειρία της από ιατρείο στο Κολωνάκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην παράνομη ιδιωτική κλινική

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σαρώνει την Κρήτη η κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα και ζημιές, νέα SMS από το 112

14:50ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς θα σε είχαμε δηλητηριάσει»: Οι 16 μήνες του Αμερικανού Έβαν Γκέρσκοβιτς στη ρωσική φυλακή

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Μυδρίαση. Τι κάνω;» Η αναζήτηση σε κινητό εμπλεκόμενου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τηλεφωνική απάτη σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν γυναίκα από την Τρίπολη

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στην Ισπανία: Μία νεκρή και 90 διασώσεις - Έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής σε τρεις ώρες

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες αναζητούν γιγάντιους πλανήτες κοντά στη Γη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα: Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας»: Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας ο Μητσοτάκης – Η φανέλα με το «10» που του δώρισαν οι διεθνείς

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο αξίζει να πίνετε ένα σφηνάκι χυμό σιταρόχορτου κάθε μέρα;

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Τσαμαντά του δήμου Φιλιατών - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ελέυθερος με εγγύηση και ο έκτος συλληφθείς για το περιστατικό ασφαλείας στη βάση Fairford

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιγραφή σε αρχαίο ταφικό σεντούκι ρίχνει νέο φως στον άνδρα που βοήθησε να μεταφερθεί ο σταυρός του Ιησού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Μυδρίαση. Τι κάνω;» Η αναζήτηση σε κινητό εμπλεκόμενου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Η φρίκη του πολέμου: Ρώσοι στρατιώτες τρώνε φλοιούς δέντρων και πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

15:21LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου, πού ήρθα;» - Η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην εμπειρία της από ιατρείο στο Κολωνάκι

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τηλεφωνική απάτη σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν γυναίκα από την Τρίπολη

13:24LIFESTYLE

The Chase: Η ερώτηση που πάγωσε τους πάντες και άφησε άφωνη τη Μπεκατώρου

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα: Αρχαίες σήραγγες, ρέματα,  και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης - Μύθοι και αλήθειες, δείτε μοναδικές εικόνες

14:50ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς θα σε είχαμε δηλητηριάσει»: Οι 16 μήνες του Αμερικανού Έβαν Γκέρσκοβιτς στη ρωσική φυλακή

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας»: Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας ο Μητσοτάκης – Η φανέλα με το «10» που του δώρισαν οι διεθνείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ