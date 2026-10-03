Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου που ήρθα» - Η επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι που την έκανε να φύγει

Snapshot Η Ελένη Καστάνη απορρίπτει τις τηλεοπτικές προτάσεις λόγω πολύ χαμηλών οικονομικών όρων, παρά την επιθυμία της να επισψει στην τηλεόραση.

Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και πλέον εστιάζει στη διατήρηση του βάρους της, ενώ πολλοί δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν από την εμφάνισή της.

Η αγάπη του κοινού λειτουργεί για εκείνη ως συναισθηματική αναπλήρωση της πατρικής αγάπης που έχασε μικρή.

Αναφέρθηκε σε αρνητική εμπειρία σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ένιωσε ότι υπήρχε υπερβολική προσέγγιση και απέφυγε τις προτεινόμενες θεραπείες.

Γνωριζόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη λόγω κοινής καταγωγής από τη Σητεία, αλλά δεν ήταν φίλοι. Snapshot powered by AI

Για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, την αλλαγή στην εμφάνισή της αλλά και τις πληγές που την συνοδεύουν από τα παιδικά της χρόνια, μίλησε σε συνέντευξή της στο Action 24 η Ελένη Καστάνη.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια της όταν η συζήτηση έφτασε στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται σήμερα, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση, όμως οι οικονομικοί όροι που της έχουν προταθεί την έχουν απογοητεύσει.

«Τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα»

Η Ελένη Καστάνη παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να θέλει να κάνει τηλεόραση και ότι πρόσφατα είχε στα χέρια της πρόταση για μια δουλειά που την ενδιέφερε. Η οικονομική προσφορά, ωστόσο, την αιφνιδίασε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όταν άκουσε τα χρήματα που της πρότειναν, πίστεψε αρχικά ότι «την κοροϊδεύουν», χαρακτηρίζοντας τις σημερινές αμοιβές «εφιαλτικά λίγες».

«Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω πάλι, αλλά θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Το '85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Έχω πάνω από σαράντα χρόνια ηθοποιός. Δεν μου λείπει η καριέρα, την έχω κάνει. Μου λείπει να κάνω κάτι που να με ενδιαφέρει, να με κεντρίζει. Θα έκανα τηλεόραση γιατί απουσιάζω αρκετά χρόνια, αν ήταν κάτι πολύ ωραίο», είπε αρχικά.

«Έπεσε στα χεριά μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Είναι εφιαλτικά λίγα τα χρήματα πλέον στην τηλεόραση», πρόσθεσε.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της. Η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει περίπου τα 100 κιλά, ενώ σήμερα η ζυγαριά της δείχνει γύρω στα 69, έχοντας χάσει περισσότερα από 30 κιλά. Όπως εξήγησε, έχει πλέον περάσει στη δύσκολη φάση της συντήρησης και συνεχίζει να προσέχει τη διατροφή της, γνωρίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να χαθούν τα κιλά αλλά και να μην επιστρέψουν.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, αποκάλυψε ακόμη ότι στην καθημερινότητά της κυκλοφορεί ιδιαίτερα απλά και πως πολλές φορές οι άνθρωποι δεν την αναγνωρίζουν αμέσως από την εμφάνισή της, αλλά από τη χαρακτηριστική φωνή της.

«Με την αγάπη του κόσμου αναπληρώνω την αγάπη του πατέρα μου»

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε στον πατέρα της, τον οποίο έχασε όταν ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η απώλεια αυτή αποτελεί ένα βαθύ κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας και, όπως εξομολογήθηκε, η αγάπη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια από το κοινό έχει αποκτήσει για εκείνη μια ιδιαίτερη σημασία.

Η ίδια περιέγραψε τη σχέση με τον κόσμο ως μια μορφή συναισθηματικής αναπλήρωσης της πατρικής αγάπης που στερήθηκε τόσο νωρίς.

«Με το θέμα του μπαμπά μου, έπρεπε να ξανασκεφτώ το πώς είναι η ζωή. Το έχω εξαντλήσει αυτό το θέμα, με έχει καθορίσει», είπε η ηθοποιός στον αέρα του Action24.

«Παναγία μου, πού ήρθα;» – Η εμπειρία σε ιατρείο Κολωνάκι

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας πως γνωρίζονταν και τον έβλεπε καθώς είχαν την ίδια καταγωγή, τη Σητεία.

«Δεν μπορώ να πω ότι ήταν φίλος μου, ήταν γνωστός μου, τον συναντούσα στη Σητεία, στο αεροπλάνο, τα λέγαμε».

Με αφορμή την περίπτωση θανάτου του, θυμήθηκε πως και εκείνη είχε βρεθεί σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι - δεν διευκρίνισε εάν ήταν το ίδιο ή κάποιο ανάλογο - για κάποιο πρόβλημα που είχε το παιδί της.

«Κάποια στιγμή του γιου μου του είχε καρφωθεί το νύχι του ποδιού από το ποδόσφαιρο, μικρός ήταν. Ρώτησα πού έπρεπε να τον πάω, νόμιζα ότι ήθελε ποδολόγο, και μου είπαν ότι θέλει πλαστικό χειρουργό. Τον πήγα λοιπόν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Όταν μπήκα μέσα, ήταν τόσο μεγάλο το "γλείψιμο", Παναγία μου πού ήρθα, που έφυγα αμέσως» θυμήθηκε.

«Έχω ένστικτο εγώ σε αυτό. Μου έλεγαν "κυρία Καστάνη, θα σας κάνουμε μία θεραπεία". Του λέω "να μ’ αφήσεις ήσυχη με τις θεραπείες". Πήγαμε μετά σε μία κλινική στη Γλυφάδα κι όλα καλά» συμπλήρωσε η ίδια.

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