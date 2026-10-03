Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιεν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ – Τι απαντά το Μαξίμου

Τι απαντά η κυβέρνηση στις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την ανταλλαγή των κειμηλίων με τη Βουλγαρία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιεν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ – Τι απαντά το Μαξίμου
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  • Ο Αντώνης Σαμαράς καταγγέλλει την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για θαυμασμό στη «δήθεν μακεδονική γλώσσα» και εκφράζει δυσαρέσκεια για τη συμφωνία επιστροφής κειμηλίων με τη Βουλγαρία.
  • Ο Σαμαράς υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έλαβε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα κειμήλια και κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχώρηση.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει τη δέσμευση της Ελλάδας για σεβασμό των συμφωνηθέντων και αποδίδει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η κυβέρνηση απαντά επικαλούμενη την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η οποία χαρακτηρίζει τη συμφωνία σημαντική και αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων.
  • Η Ιερά Σύνοδος ελπίζει σε περαιτέρω συμφωνίες για την επιστροφή περισσότερων εκκλησιαστικών κειμηλίων και εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τους μητροπολίτες που εργάστηκαν για την επιστροφή τους.
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Για «διπλό χτύπημα» κάνει λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του, αναφερόμενος όπως λέει στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στη συμφωνία ανταλλαγής κειμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Σχετικά με την φον ντερ Λάιεν, αναρρωτίεται ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό «για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα».

Σχετικά με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κειμήλια και αντ΄αυτού «σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Αντώνη Σαμαρά:

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων.

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε εμείς τι πήραμε: 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια, που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.

Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς, δυστυχώς, σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».

Μαρινάκης: «Ας αναζητήσουμε το λογαριασμό από τον κ. Τσίπρα»

Σε δήλωσή του, σχολιάζοντας εμμέσως τις αναφορές του κ. Σαμαρά στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε:

«Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Από εκεί και πέρα, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί».

Η απάντηση της κυβέρνησης για τα κειμήλια

Σχολιάζοντας της δήλωση του κ. Σαμαρά αναφορικά με την ανταλλαγή των κειμηλίων με την Βουλγαρία, από την κυβέρνηση, σημείωναν ότι «η καλύτερη απάντηση», στον πρώην πρωθυπουργό «είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της είχε κάνει λόγο για κειμήλια που «είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου» και τόνιζε ότι η επιστροφή τους είναι αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων. Η Εκκλησία της Ελλάδος εξέφραζε την ελπίδα ότι το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Βούλγαρος ομόλογός της Εύτιμ Μιλόσεφ θα αποτελέσει «μόνον την καλή αρχή».

Όπως σημείωνε η ΔΙΣ, στόχος είναι να ακολουθήσουν πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών κειμηλίων τα οποία, κατά την Εκκλησία, αφαιρέθηκαν από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήριζε τη συμφωνία σημαντική για τη χώρα και αποδίδει την επίτευξή της στη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Δράμας κ. Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτων και πρωτεργάτης του όλου εγχειρήματος.

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