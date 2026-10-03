Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της - «Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα»

Η ανατριχιαστική περιγραφή του θύματος στο Newsbomb - «Μην κουνηθείς, μην φωνάξεις», της είπαν

Δημήτρης Δρίζος

Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της - «Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι στο Μενίδι χρησιμοποιώντας τηλεφωνική εξαπά για να πείσουν τη γυναίκα να ανοίξει την πόρτα.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν ψευδή πληροφορία περί διαρροής στην οπτική ίνα και γνώριζαν ακόμη και την ημερομηνία αίτησης της σύνδεσης.
  • Η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι με το δύο μηνών βρέφος της όταν οι δράστες εισέβαλαν και της ζήτησαν να μην κινηθεί ή φωνάξει.
  • Οι εισβολείς άρπαξαν αντικείμενα από το σπίτι ενώ η μητέρα προσπαθούσε να προστατέψει το παιδί της.
  • Το περιστατικό αποτελεί μέρος της αυξανόμενης τάσης κλοπών μέσω τηλεφωνικής εξαπάτησης σε ανυποψίαστους πολίτες.
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Θρασύτατοι Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι στο Μενίδι την περασμένη Τετάρτη, στήνοντας παγίδα σε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι με το μόλις δύο μηνών βρέφος της.

Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της και της είπαν ότι είχε σημειωθεί δήθεν διαρροή στην οπτική ίνα του σπιτιού της. Της ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόβλημα.

Οι Ρομά, μάλιστα, είχαν φροντίσει να κάνουν την ιστορία τους ιδιαίτερα πειστική. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της ανέφεραν ακόμη και την ημερομηνία κατά την οποία είχε υποβάλει την αίτηση για την εγκατάσταση της οπτικής ίνας, με αποτέλεσμα η γυναίκα να θεωρήσει ότι πράγματι γνώριζαν στοιχεία για τη σύνδεσή της. Χωρίς να φαντάζεται τι επρόκειτο να ακολουθήσει, άνοιξε την πόρτα.

Τότε οι δράστες βρήκαν την ευκαιρία και εισέβαλαν στο σπίτι. Η γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους, ενώ στην αγκαλιά της και δίπλα της βρισκόταν το μόλις δύο μηνών μωρό της, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

«Μην κουνηθείς, μην φωνάξεις», της είπαν, σύμφωνα με την περιγραφή της.

Οι δράστες άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι και να αρπάζουν αντικείμενα, ενώ η μητέρα, έχοντας δίπλα της το βρέφος της, παρέμενε ακινητοποιημένη από τον φόβο. Μπροστά στα μάτια της, οι εισβολείς άδειαζαν το σπίτι, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να προστατεύσει το μόλις δύο μηνών παιδί της.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα κλοπών μέσω τηλεφώνου, με ολοένα και περισσότερους ανυποψίαστους πολίτες να πέφτουν θύματα στις παγίδες των επιτήδειων.

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