Κρήτη: Σοβαρά προβλήματα και ζημιές από την κακοκαιρία – Νέα SMS από το 112

Νέα μηνύματα του 112 σε Ρέθυμνο και Μυλοπόταμο - Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια, προβλήματα στην κυκλοφορία και επιχειρήσεις διάσωσης από την Πυροσβεστική

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κρήτη: Σοβαρά προβλήματα και ζημιές από την κακοκαιρία – Νέα SMS από το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκαλεί πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με περιοχές όπως Μυλοπόταμος, Ζωνιανά και Ιεράπετρα να πλήττονται έντονα.
  • Νέα μηνύματα του 112 καλούν τους πολίτες σε περιορισμό μετακινήσεων και σε μετακίνηση σε υψηλότερα σημεία όπου απαιτείται, λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.
  • Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμούς, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές με πλημμύρες, όπως στα Φέρμα Ιεράπετρας.
  • Το έδαφος στην Κρήτη έχει κορεστεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και καθιστώντας αναγκαία την αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα των αρχών.
  • Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειες, δήμοι και πυροσβεστική παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.
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Σε πλήρη κινητοποίηση παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς το κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις, συγκεντρώσεις υδάτων, ζημιές σε δρόμους και υποδομές, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις πολιτών που χρειάστηκαν τη συνδρομή των Αρχών.

Μυλοπόταμος, Ζωνιανά και Ιεράπετρα βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων, την ώρα που Περιφέρεια, δήμοι, Πυροσβεστική και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν σε πολλά σημεία του νησιού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης.

Eurokinissi

Νέα μηνύματα του 112 - Σε επιφυλακή Ρέθυμνο και Μυλοπόταμος

Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με το 112 να ενεργοποιείται εκ νέου για την ενημέρωση των πολιτών.

Το μεσημέρι του Σαββάτου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα και να ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η σύσταση ήταν όσοι βρίσκονται σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα φαινόμενα να μετακινηθούν, εφόσον χρειάζεται, σε υψηλότερα σημεία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα του 112 ήχησε και στον Δήμο Αμαρίου, επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς και στο Λασίθι.

Στην προειδοποίηση επισημαίνεται:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μυλοπόταμος και Ζωνιανά αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού

Ιδιαίτερα δύσκολη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου οι νέες βροχοπτώσεις έρχονται να επιβαρύνουν μια περιοχή που έχει ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι βρέθηκαν για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς χείμαρροι υπερχείλισαν και νερά κατέληξαν μέσα στον οικισμό.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης.

Eurokinissi

Η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη ώστε χρειάστηκε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τμήμα του δρόμου «άνοιξε», προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να απομακρυνθούν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει το ήδη πληγωμένο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή κυκλοφορία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης.

Eurokinissi

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση, καθώς οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας σε πολίτες είναι συνεχείς.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν καταγραφεί περισσότερες από 31 κλήσεις στην Πυροσβεστική για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμούς.

Σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγειοι χώροι έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε αρκετούς δρόμους έχουν συσσωρευτεί λάσπες, πέτρες και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ενισχυθεί και παραμένουν σε ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν νέα περιστατικά.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στα Φέρμα Ιεράπετρας

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στα Φέρμα χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων γερμανικής υπηκοότητας, τα οποία είχαν παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητό τους εξαιτίας της υψηλής στάθμης των νερών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Μετά τον γεωεντοπισμό τους, στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στην ευρύτερη περιοχή χρειάστηκε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, να παρασχεθεί βοήθεια και σε άλλους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στον Κουτσουρά και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

Την ένταση των φαινομένων περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς, όπως ανέφερε, ποσότητες νερού στην περιοχή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα προβλήματα εκτείνονται σε αρκετά σημεία, από τα Αχλιά έως τον Κουτσουρά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο οδικό δίκτυο.

Στο ύψος της Αγίας Φωτιάς έχει καταγραφεί καθίζηση, ενώ η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία.

κρήτη

Έκκληση προς τους πολίτες είναι να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όσο τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Προβλήματα και διακοπές κυκλοφορίας σε όλο το νησί

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο αρκετών περιοχών της Κρήτης.

Στα Χανιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πέτρας Σελί – Σέμπρωνα, στον Δήμο Πλατανιά.

Στο Λασίθι, προβλήματα καταγράφονται στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας, με διακοπές κυκλοφορίας στα σημεία της Αγίας Φωτιάς και του Κουτσουρά. Σε άλλο τμήμα της επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου – Έξω Ποταμών η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο από ένα ρεύμα.

Στο Ρέθυμνο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Βισταγή – Πλατάνια του Δήμου Αμαρίου, ενώ αποκαταστάθηκε η διέλευση στους δρόμους Κράνα – Ζωνιανά και Αξός – Ζωνιανά.

Προβλήματα παραμένουν και στο Ηράκλειο, όπου έχουν διακοπεί οι διελεύσεις σε ιρλανδικές διαβάσεις και σε σημεία του οδικού δικτύου που έχουν κατακλυστεί από νερά.

Μεταξύ άλλων, παραμένουν κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά και στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, καθώς και η διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι. Παράλληλα, έχει διακοπεί η είσοδος και έξοδος στην επαρχιακή οδό Αρχανών – Σύλαμου, κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου.

Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου έχει αποκατασταθεί.

Το έδαφος έχει κορεστεί από τις βροχές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι νέες βροχοπτώσεις σημειώνονται σε μια Κρήτη που έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Σε αρκετές περιοχές το έδαφος έχει πλέον περιορισμένη δυνατότητα να απορροφήσει νέες ποσότητες, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι επιφανειακές απορροές και ο κίνδυνος υπερχειλίσεων και πλημμυρών.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην υποτιμούν την κατάσταση και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης

Eurokinissi

Σε πλήρη ετοιμότητα Περιφέρεια, δήμοι και Πυροσβεστική

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων παραμένει επί ποδός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν όπου υπάρχει ανάγκη.

Στο πεδίο βρίσκονται συνεργεία και μηχανήματα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε δρόμους που έχουν υποστεί ζημιές.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί και όπου μια νέα ισχυρή βροχόπτωση μπορεί να επιδεινώσει γρήγορα την κατάσταση.

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