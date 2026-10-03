Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην παράνομη ιδιωτική κλινική

Snapshot Η παράνομη ιδιωτική ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει σε 15 μέρες χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί λύση για τη μεταφορά των 45 ασθενών που νοσηλεύονται εκεί.

Οι περισσότεροι ασθενείς βρίσκονται σε τελικό στάδιο καρκίνου και δεν γίνονται δεκτοί σε νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις περίθαλψης.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης τονίζει την ανάγκη προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο, ειδικά μετά τα 40-45 έτη, και υπενθυμίζει τη βελτίωση των ογκολογικών θεραπειών.

Ζητείται αυστηρός έλεγχος των ιδιωτικών δομών υγείας από το κράτος για την προστασία των βαριά ασθενών και την αποφυγή παράνομων πρακτικών.

Συνιστάται στους ασθενείς να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές και ειδικούς ογκολόγους για την ασφαλή και κατάλληλη θεραπεία τους. Snapshot powered by AI

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ιδιωτική κλινική καρκινοπαθών στη Θεσσαλονίκη, άγνωστο είναι που θα καταλήξουν οι 45 ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί, αφού σφραγιστεί.

Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί λύση για το πώς θα συνεχίσουν τη φροντίδα τους και πού θα μεταφερθούν, αφού, όπως αναφέρουν οι συγγενείς τους, σε νοσοκομείο δεν θα τους δεχτούν.

Πρόκειται για ασθενείς με προχωρημένη ανάπτυξη καρκίνου που δεν αντιμετωπίζεται πλέον με θεραπείες και για αυτό κατέληξαν στην ιδιωτική κλινική.

Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, στην ΕΡΤnews, αναδεικνύοντας παράλληλα το ζήτημα της φροντίδας ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου.

Ο κ. Σαριδάκης ανέφερε ότι ο Σύλλογος ενημερώθηκε για τις πρακτικές της κλινικής από δύο καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι του ανέφεραν ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Πρόσθεσε παράλληλα, πως στις αρχές του έτους η Περιφέρεια είχε πραγματοποιήσει έλεγχο την κλινική, γιατί δεν είχε το ανάλογο προσωπικό.

Αγωνία για τους 45 ασθενείς

Το ζήτημα πλέον επικεντρώνεται στους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην κλινική, η οποία αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία της σε 15 μέρες. Ο κ. Σαριδάκης δήλωσε ότι ο Σύλλογος συστήνει στους ασθενείς να ακολουθούν τη γραμμή των νοσοκομείων και να κλείνουν εκεί ραντεβού, προκειμένου να τους εξετάσουν κατάλληλοι γιατροί.

Ωστόσο, επειδή οι περισσότεροι βρίσκονται σε τελικό στάδιο, δεν μπορούν να παραμείνουν στο νοσοκομείο με τους συγγενείς να τους μεταφέρουν σε ιδιωτικές κλινικές, αφού δεν υπάρχει κρατική πρόβλεψη για την περίθαλψή τους. «Ο καθένας προσφεύγει σε μια ατομική λύση», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που έχει εξαγγελθεί στην περιοχή του στρατοπέδου Καρατάσιου, εκφράζοντας την προσδοκία να περιλαμβάνει και αντίστοιχη μονάδα φροντίδας.

Η σημασία της πρόληψης

Ο κ. Σαριδάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος και καταγράφονται περίπου 70.000 περιστατικά. Για αυτό, σημείωσε, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι προληπτικές εξετάσεις, ειδικά μετά τα 40-45 έτη.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού και τους γυναικολογικούς καρκίνους, καθώς και στις εξετάσεις για τον προστάτη, τους πνεύμονες και το δέρμα.

Ταυτόχρονα, θέλησε να στείλει μήνυμα στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με μία ογκολογική διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι «ο καρκίνος δεν σημαίνει θάνατο», καθώς οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν εξελιχθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Απαραίτητοι οι έλεγχοι

Ο πρόεδρος του Συλλόγου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές κλινικές και θεραπευτές που προωθούν αμφιλεγόμενα σκευάσματα για σοβαρές ασθένειες, και σημείωσε ότι η Πολιτεία πρέπει να κάνει ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις κλινικές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ένας βαριά ασθενής και η οικογένειά του, ειδικά όταν βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, δεν μπορούν να γνωρίζουν από μόνοι τους εάν μια ιδιωτική δομή λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υπενθύμισε ότι ανάλογες υποθέσεις έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν ακόμη και τη Δικαιοσύνη και συνέστησε στους ασθενείς να απευθύνονται σε ογκολόγους και αναγνωρισμένες δομές υγείας, ώστε η θεραπεία τους να αποφασίζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιστατικού.

Όπως επισήμανε, ένας πολίτης που απευθύνεται σε γιατρό, νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική θεωρεί εύλογα ότι η συγκεκριμένη δομή διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και ότι ο εξοπλισμός της έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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