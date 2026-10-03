Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην παράνομη ιδιωτική κλινική

Μετά τις καταγγελίες και τους ελέγχους για παράνομες ογκολογικές θεραπείες η κλινική θα κλείσει σε 15 μέρες

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην παράνομη ιδιωτική κλινική
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παράνομη ιδιωτική ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει σε 15 μέρες χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί λύση για τη μεταφορά των 45 ασθενών που νοσηλεύονται εκεί.
  • Οι περισσότεροι ασθενείς βρίσκονται σε τελικό στάδιο καρκίνου και δεν γίνονται δεκτοί σε νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις περίθαλψης.
  • Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης τονίζει την ανάγκη προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο, ειδικά μετά τα 40-45 έτη, και υπενθυμίζει τη βελτίωση των ογκολογικών θεραπειών.
  • Ζητείται αυστηρός έλεγχος των ιδιωτικών δομών υγείας από το κράτος για την προστασία των βαριά ασθενών και την αποφυγή παράνομων πρακτικών.
  • Συνιστάται στους ασθενείς να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές και ειδικούς ογκολόγους για την ασφαλή και κατάλληλη θεραπεία τους.
Snapshot powered by AI

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ιδιωτική κλινική καρκινοπαθών στη Θεσσαλονίκη, άγνωστο είναι που θα καταλήξουν οι 45 ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί, αφού σφραγιστεί.

Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί λύση για το πώς θα συνεχίσουν τη φροντίδα τους και πού θα μεταφερθούν, αφού, όπως αναφέρουν οι συγγενείς τους, σε νοσοκομείο δεν θα τους δεχτούν.

Πρόκειται για ασθενείς με προχωρημένη ανάπτυξη καρκίνου που δεν αντιμετωπίζεται πλέον με θεραπείες και για αυτό κατέληξαν στην ιδιωτική κλινική.

Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, στην ΕΡΤnews, αναδεικνύοντας παράλληλα το ζήτημα της φροντίδας ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου.

Ο κ. Σαριδάκης ανέφερε ότι ο Σύλλογος ενημερώθηκε για τις πρακτικές της κλινικής από δύο καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι του ανέφεραν ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Πρόσθεσε παράλληλα, πως στις αρχές του έτους η Περιφέρεια είχε πραγματοποιήσει έλεγχο την κλινική, γιατί δεν είχε το ανάλογο προσωπικό.

Αγωνία για τους 45 ασθενείς

Το ζήτημα πλέον επικεντρώνεται στους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην κλινική, η οποία αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία της σε 15 μέρες. Ο κ. Σαριδάκης δήλωσε ότι ο Σύλλογος συστήνει στους ασθενείς να ακολουθούν τη γραμμή των νοσοκομείων και να κλείνουν εκεί ραντεβού, προκειμένου να τους εξετάσουν κατάλληλοι γιατροί.

Ωστόσο, επειδή οι περισσότεροι βρίσκονται σε τελικό στάδιο, δεν μπορούν να παραμείνουν στο νοσοκομείο με τους συγγενείς να τους μεταφέρουν σε ιδιωτικές κλινικές, αφού δεν υπάρχει κρατική πρόβλεψη για την περίθαλψή τους. «Ο καθένας προσφεύγει σε μια ατομική λύση», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που έχει εξαγγελθεί στην περιοχή του στρατοπέδου Καρατάσιου, εκφράζοντας την προσδοκία να περιλαμβάνει και αντίστοιχη μονάδα φροντίδας.

Η σημασία της πρόληψης

Ο κ. Σαριδάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος και καταγράφονται περίπου 70.000 περιστατικά. Για αυτό, σημείωσε, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι προληπτικές εξετάσεις, ειδικά μετά τα 40-45 έτη.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού και τους γυναικολογικούς καρκίνους, καθώς και στις εξετάσεις για τον προστάτη, τους πνεύμονες και το δέρμα.

Ταυτόχρονα, θέλησε να στείλει μήνυμα στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με μία ογκολογική διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι «ο καρκίνος δεν σημαίνει θάνατο», καθώς οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν εξελιχθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Απαραίτητοι οι έλεγχοι

Ο πρόεδρος του Συλλόγου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές κλινικές και θεραπευτές που προωθούν αμφιλεγόμενα σκευάσματα για σοβαρές ασθένειες, και σημείωσε ότι η Πολιτεία πρέπει να κάνει ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις κλινικές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ένας βαριά ασθενής και η οικογένειά του, ειδικά όταν βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, δεν μπορούν να γνωρίζουν από μόνοι τους εάν μια ιδιωτική δομή λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υπενθύμισε ότι ανάλογες υποθέσεις έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν ακόμη και τη Δικαιοσύνη και συνέστησε στους ασθενείς να απευθύνονται σε ογκολόγους και αναγνωρισμένες δομές υγείας, ώστε η θεραπεία τους να αποφασίζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιστατικού.

Όπως επισήμανε, ένας πολίτης που απευθύνεται σε γιατρό, νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική θεωρεί εύλογα ότι η συγκεκριμένη δομή διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και ότι ο εξοπλισμός της έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαύριο: Νέα καταγγελία-σοκ για ενδοοικογενειακή βία σε έγκυο – Ο δράστης κρύβεται για να περάσει το αυτόφωρο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για το πετρέλαιο πίσω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιεν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ – Τι απαντά το Μαξίμου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην ΕΛ.ΑΣ.: Η νέα ρύθμιση που αλλάζει τα ηλικιακά όρια των αστυνομικών

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

15:21LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου, πού ήρθα;» - Η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην εμπειρία της από ιατρείο στο Κολωνάκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τους 45 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη στην παράνομη ιδιωτική κλινική

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σαρώνει την Κρήτη η κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα και ζημιές, νέα SMS από το 112

14:50ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς θα σε είχαμε δηλητηριάσει»: Οι 16 μήνες του Αμερικανού Έβαν Γκέρσκοβιτς στη ρωσική φυλακή

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Μυδρίαση. Τι κάνω;» Η αναζήτηση σε κινητό εμπλεκόμενου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τηλεφωνική απάτη σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν γυναίκα από την Τρίπολη

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στην Ισπανία: Μία νεκρή και 90 διασώσεις - Έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής σε τρεις ώρες

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες αναζητούν γιγάντιους πλανήτες κοντά στη Γη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα: Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας»: Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας ο Μητσοτάκης – Η φανέλα με το «10» που του δώρισαν οι διεθνείς

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο αξίζει να πίνετε ένα σφηνάκι χυμό σιταρόχορτου κάθε μέρα;

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Τσαμαντά του δήμου Φιλιατών - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ελέυθερος με εγγύηση και ο έκτος συλληφθείς για το περιστατικό ασφαλείας στη βάση Fairford

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιγραφή σε αρχαίο ταφικό σεντούκι ρίχνει νέο φως στον άνδρα που βοήθησε να μεταφερθεί ο σταυρός του Ιησού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Μυδρίαση. Τι κάνω;» Η αναζήτηση σε κινητό εμπλεκόμενου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Η φρίκη του πολέμου: Ρώσοι στρατιώτες τρώνε φλοιούς δέντρων και πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

15:21LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου, πού ήρθα;» - Η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην εμπειρία της από ιατρείο στο Κολωνάκι

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τηλεφωνική απάτη σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν γυναίκα από την Τρίπολη

13:24LIFESTYLE

The Chase: Η ερώτηση που πάγωσε τους πάντες και άφησε άφωνη τη Μπεκατώρου

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα: Αρχαίες σήραγγες, ρέματα,  και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης - Μύθοι και αλήθειες, δείτε μοναδικές εικόνες

14:50ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς θα σε είχαμε δηλητηριάσει»: Οι 16 μήνες του Αμερικανού Έβαν Γκέρσκοβιτς στη ρωσική φυλακή

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας»: Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας ο Μητσοτάκης – Η φανέλα με το «10» που του δώρισαν οι διεθνείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ