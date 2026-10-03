Ανατροπή στην ΕΛ.ΑΣ.: Η νέα ρύθμιση που αλλάζει τα ηλικιακά όρια των αστυνομικών

Snapshot Το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αυξάνει το όριο προαιρετικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία αστυνομικών από το 62ο στο 64ο έτος ηλικίας.

Η αλλαγή αφορά Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους.

Η παραμονή μέχρι τα 64 έτη είναι δυνατότητα και όχι υποχρεωτική για τους αστυνομικούς.

Η ρύθμιση δεν αλλάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αστυνομικών.

Το Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και η τελική μορφή του θα πρέπει να εγκριθεί πριν τεθεί σε ισχύ. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στα ηλικιακά όρια παραμονής αστυνομικών στην ενεργό υπηρεσία προβλέπει το υπό διαμόρφωση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις κρίσεις, τις προαγωγές, την αρχαιότητα, την απόλυση και την αποστρατεία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, στο άρθρο 43 του σχεδίου προβλέπεται τροποποίηση του Π.Δ. 128/2010, με την οποία το όριο προαιρετικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία αυξάνεται από το 62ο στο 64ο έτος της ηλικίας.

Η ρύθμιση αφορά, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν.

Το βασικό σημείο που σπεύδει να διευκρινίσει η ΠΟΑΣΥ είναι ότι η αλλαγή δεν σημαίνει πως όλοι οι αστυνομικοί θα υποχρεούνται να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τα 64.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν πρέπει να συγχέεται «η δυνητικότητα με την υποχρεωτικότητα», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δυνατότητα που θα παρέχεται σε όσους επιλέγουν να παραμείνουν περισσότερο στην ενεργό υπηρεσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες διευκρινίσεις, η προωθούμενη αλλαγή δεν μεταβάλλει αυτομάτως τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αστυνομικών.

Γιατί έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Οι πληροφορίες για τη νέα ρύθμιση έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε μερίδα του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., κυρίως επειδή έρχονται λίγα χρόνια μετά από προηγούμενες αλλαγές στα ηλικιακά όρια και ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για το πόσο παρατείνεται η ενεργός υπηρεσία των ένστολων.

Στον αντίποδα, η ρύθμιση δίνει σε όσους το επιθυμούν περισσότερο χρόνο παραμονής στο Σώμα και επομένως μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής ως προς το πότε θα αποχωρήσουν.

Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι ότι το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι η τελική μορφή της διάταξης θα πρέπει να αποτυπωθεί στο επίσημο κείμενο πριν θεωρηθεί οριστικά ισχύουσα.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα υπάρχουν ήδη διαφορετικά ηλικιακά όρια ανά βαθμό και κατηγορία προσωπικού, ενώ για ορισμένους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες προβλέπεται δυνατότητα ετήσιας παράτασης της παραμονής τους στην υπηρεσία, κατόπιν αίτησης, μέχρι τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου.

Η νέα ρύθμιση, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα διευρύνει αυτή τη δυνατότητα και θα επιτρέψει σε περισσότερους αστυνομικούς να παραμένουν προαιρετικά στην ενεργό υπηρεσία έως το 64ο έτος.