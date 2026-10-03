Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

Snapshot Υπογράφηκαν πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τελετή στη Θεσσαλονίκη παρουσία των πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ.

Τα κειμήλια εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης μέχρι τις 5 Νοεμβρίου πριν επιστραφούν στις Ιερές Μονές και την Ιερά Μητρόπολη από όπου προέρχονται.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα πολιτιστικά μνημεία δεν πρέπει να θεωρούνται λάφυρα πολέμου και εξέφρασε την πεποίθηση για περαιτέρω συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας στην επιστροφή ιστορικών κειμηλίων. Snapshot powered by AI

Το πρωί του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ. Τα σχετικά πρωτόκολλα υπέγραψαν οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών, Λίνα Μενδώνη και Εφτίμ Μιλόσεφ.

Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα πολιτιστικά μνημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «λάφυρα πολέμου», επισημαίνοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας θα συνεχιστεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή και άλλων ιστορικών κειμηλίων στις χώρες προέλευσής τους.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Εκκλησιαστικά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους, 48 ιερά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ. Η τελετή ολοκληρώνει το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν πρόσφατα οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών, η Λίνα Μενδώνη και ο Εφτίμ Μιλόσεφ. Προηγήθηκαν πολυετείς και συστηματικές διαπραγματεύσεις από την πλευρά του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Η διαδρομή των 48 κειμηλίων

Συνολικά, 48 ιστορικά κειμήλια, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για χρόνια βρίσκονταν είτε σε έκθεση είτε σε χώρους φύλαξης του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Βουλγαρίας.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Τα αντικείμενα προέρχονται από τρεις εκκλησιαστικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας: την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Εκκλησιαστικά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους, 48 ιερά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ. Η τελετή ολοκληρώνει το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν πρόσφατα οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών, η Λίνα Μενδώνη και ο Εφτίμ Μιλόσεφ. Προηγήθηκαν πολυετείς και συστηματικές διαπραγματεύσεις από την πλευρά του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την επιστροφή τους σε ελληνικό έδαφος, τα 48 κειμήλια παρουσιάζονται στο κοινό μέσα από έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Νοεμβρίου.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, τα κειμήλια θα επιστραφούν στους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Συγκεκριμένα, θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

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