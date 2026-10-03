Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

Υπογράφηκαν πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τελετή στη Θεσσαλονίκη παρουσία των πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ.
Τα κειμήλια εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης μέχρι τις 5 Νοεμβρίου πριν επιστραφούν στις Ιερές Μονές και την Ιερά Μητρόπολη από όπου προέρχονται.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα πολιτιστικά μνημεία δεν πρέπει να θεωρούνται λάφυρα πολέμου και εξέφρασε την πεποίθηση για περαιτέρω συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας στην επιστροφή ιστορικών κειμηλίων.
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Το πρωί του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ. Τα σχετικά πρωτόκολλα υπέγραψαν οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών, Λίνα Μενδώνη και Εφτίμ Μιλόσεφ.
Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα πολιτιστικά μνημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «λάφυρα πολέμου», επισημαίνοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας θα συνεχιστεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή και άλλων ιστορικών κειμηλίων στις χώρες προέλευσής τους.
Η διαδρομή των 48 κειμηλίων
Συνολικά, 48 ιστορικά κειμήλια, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για χρόνια βρίσκονταν είτε σε έκθεση είτε σε χώρους φύλαξης του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Βουλγαρίας.
Τα αντικείμενα προέρχονται από τρεις εκκλησιαστικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας: την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.
Μετά την επιστροφή τους σε ελληνικό έδαφος, τα 48 κειμήλια παρουσιάζονται στο κοινό μέσα από έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Νοεμβρίου.
Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, τα κειμήλια θα επιστραφούν στους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Συγκεκριμένα, θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.