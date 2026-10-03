Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικού λένε οι κάτοικοι

Ένας καρχαρίας βρέθηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε ισχυρή κακοκαιρία στην περιοχή. Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Surf City, στο Long Beach Island, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.

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