Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικού λένε οι κάτοικοι
Ένας καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από πλημμύρες, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και ένα viral βίντεο.
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Ένας καρχαρίας βρέθηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε ισχυρή κακοκαιρία στην περιοχή. Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Surf City, στο Long Beach Island, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.
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