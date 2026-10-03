Κρήτη: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δρόμοι-παγίδες - «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

Snapshot Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, περιλαμβανομένου και της διάσωσης τεσσάρων Γερμανών τουριστών.

Ο δρόμος Ιεράπετρας-Σητείας παραμένει κλειστός σε πολλά σημεία λόγω καθίζησης και πλημμυρών, ενώ υπάρχουν κυκλοφοριακές διακοπές και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά τους.

Η Πυροσβεστική και οι τοπικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και κινδύνους. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ανάγκη για επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Ανατολική Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις για να απομακρύνουν ανθρώπους από οχήματα, σπίτια και ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης. Eurokinissi

Περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στην Ιεράπετρα

Στα Φέρμα Ιεράπετρας καταγράφηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν σε περίπου 20 περιστατικά, καθώς άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ERTnews Radio. Ο ίδιος ανέφερε πως οι εγκλωβισμένοι κάλεσαν την πυροσβεστική μέσω του 112.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν τα νερά ανέβηκαν επικίνδυνα. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών σε κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Χαρακτηριστική ήταν η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων τουριστών γερμανικής υπηκοότητας. Οι τέσσερις άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στο όχημά τους εξαιτίας της υψηλής στάθμης των υδάτων.

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης. Eurokinissi

Μετά τον άμεσο εντοπισμό της θέσης τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το όχημα και μετέφεραν με ασφάλεια τους τέσσερις ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.

Ανάμεσα στα περιστατικά που χρειάστηκαν αντιμετώπιση ήταν και ο απεγκλωβισμός ηλικιωμένης γυναίκας. Αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

Την ένταση της κακοκαιρίας στην περιοχή περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανείς για την περιοχή ποσότητες νερού.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας. Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού».

Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά.

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Συνχίζεται για 2η ημέρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Κρήτης. Καταστροφές και πλυμμηρικά φαινόμενα από τον μεγάλο όγκο νερού, ενω αναμένεται δευτερο κύμα αργά το βράδυ. Eurokinissi

Καθίζηση στην Αγία Φωτιά – Κλειστός ο δρόμος Ιεράπετρας-Σητείας

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα και στις υποδομές. Στην περιοχή της Αγίας Φωτιάς έχει σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, ο δρόμος Ιεράπετρας-Σητείας έχει κλείσει στο ύψος των Φερμών, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, από Σητεία προς Ιεράπετρα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος του Κουτσουρά.

Οι Aρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Κρήτη

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην Ανατολική Κρήτη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, κυκλοφοριακές διακοπές και περιορισμοί καταγράφονται σε αρκετά σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου.

Στα Χανιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πέτρας Σελί - Σέμπρωνα, στον Δήμο Πλατανιά.

Στο Λασίθι, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Ιεράπετρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Σητείας στο 15ο χιλιόμετρο, στην Αγία Φωτιά, καθώς και στο 22ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Κουτσουρά.

Παράλληλα, στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου-Έξω Ποτάμων η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα.

Προβλήματα και στο Ρέθυμνο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από τη Βισταγή προς τα Πλατάνια, στον Δήμο Αμαρίου.

Την ίδια ώρα, πάντως, σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από την Κράνα προς τα Ζωνιανά, καθώς και στην επαρχιακή οδό από τον Αξό προς τα Ζωνιανά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα την εικόνα στους δρόμους, ιδιαίτερα σε ορεινά σημεία και περιοχές όπου υπάρχουν ρέματα και περάσματα που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Συνεχίζονται οι διακοπές κυκλοφορίας στο Ηράκλειο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η κυκλοφορία παραμένει διακομμένη στην ιρλανδική διάβαση της οδού Καστοριάς, στην περιοχή Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και στην ιρλανδική διάβαση της οδού Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Κλειστή παραμένει επίσης η ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η είσοδος και η έξοδος στην επαρχιακή οδό Αρχανών-Σύλαμου, κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου-Καστελίου.

Σε επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για νέα περιστατικά. Η Πυροσβεστική έχει ήδη κινητοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου υπάρχουν ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα και σημεία που συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Η διέλευση από τέτοια σημεία μπορεί να γίνει επικίνδυνη ακόμη και όταν η στάθμη του νερού φαίνεται αρχικά χαμηλή.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να μην πραγματοποιούν άσκοπες μετακινήσεις και, εφόσον είναι απαραίτητο να μετακινηθούν, να ενημερώνονται πρώτα για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, συνιστάται στους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να μην επιχειρούν να περάσουν από δρόμους ή διαβάσεις που έχουν καλυφθεί από νερά.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει την Κρήτη, με την Ανατολική Κρήτη να έχει δεχθεί μέχρι στιγμής τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τις πιο έντονες επιπτώσεις. Οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη τόσο στην εξέλιξη των φαινομένων όσο και στην ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

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