Η μυστηριώδης πάθηση που προκαλεί επώδυνη συσσώρευση λίπους σε πόδια και χέρια

Λιποίδημα: Αναγνώριση των συμπτωμάτων και κατανόηση των τρόπων αντιμετώπισης.

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Η μυστηριώδης πάθηση που προκαλεί επώδυνη συσσώρευση λίπους σε πόδια και χέρια
ΥΓΕΙΑ
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Ο επίμονος πόνος, η ευαισθησία και η τάση για εύκολες μελανιές και στα δύο πόδια χρήζουν προσοχής, ιδιαίτερα όταν τα πόδια φαίνονται δυσανάλογα μεγαλύτερα σε σχέση με το πάνω μέρος του σώματος. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οφείλεται σε λιποίδημα, μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική κατανομή λίπους και προσβάλλει κυρίως τις γυναίκες.

Ο λόγος για να ζητήσετε ιατρική εκτίμηση είναι το μοτίβο των συμπτωμάτων και ο αντίκτυπός τους στην καθημερινή ζωή. Οι πιο ογκώδεις μηροί ή ένα συγκεκριμένο σχήμα σώματος, από μόνα τους, δεν αρκούν για τη διάγνωση.

Ποια συμπτώματα καθιστούν απαραίτητη τη διερεύνηση για πιθανό λιποίδημα;

Ο πόνος (ευαισθησία στην πίεση) σε συνδυασμό με τη συμμετρική διόγκωση των ποδιών, αποτελούν χαρακτηριστικό μοτίβο. Οι προσβεβλημένες περιοχές μπορεί να αισθάνονται βαριά, ενώ ενδέχεται να εμφανίζονται εύκολα μώλωπες.

Τα στοιχεία που θα εξετάσει ο γιατρός περιλαμβάνουν:

  • Την προσβολή και των δύο ποδιών με παρόμοιο τρόπο, συνήθως στην περιοχή των γοφών, των μηρών και των κνημών.
  • Την ευαισθησία ή τον πόνο στις διογκωμένες περιοχές.
  • Την τάση για εύκολες μελανιές και την αίσθηση βάρους.
  • Το γεγονός ότι τα πέλματα πιθανώς δεν επηρεάζονται, δημιουργώντας ενίοτε μια εμφανή διαφορά μεγέθους στο ύψος των αστραγάλων.

Μπορεί να προσβληθούν και τα χέρια, αν και συνήθως εξαιρούνται οι παλάμες. Τα συμπτώματα ποικίλλουν: ορισμένα άτομα αισθάνονται σχετικά ήπια δυσφορία, ενώ άλλα δυσκολεύονται στο περπάτημα, την άσκηση ή την παρατεταμένη ορθοστασία.

Η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την ένταση του πόνου που βιώνει το άτομο. Επίσης, η σύγκριση των ποδιών σας με φωτογραφίες στο διαδίκτυο δεν αρκεί για την επιβεβαίωση του λιποιδήματος.

λιπος και κυτταριτιδα

Πώς μπορεί ο γιατρός να το διακρίνει από το περιττό λίπος λόγω αύξησης βάρους;

Η διάγνωση βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση αίματος ή απεικονιστικός έλεγχος, που να επιβεβαιώνει με βεβαιότητα το λιποίδημα.

Ο γιατρός αξιολογεί την κατανομή και την υφή του ιστού, την ευαισθησία, το αν υπάρχουν μώλωπες και τυχόν οίδημα. Θα πρέπει να εξηγήσετε πότε ξεκίνησαν οι αλλαγές και πώς περιορίζουν τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Το λιποίδημα διαφέρει από την παχυσαρκία, αν και οι δύο καταστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα των οποίων το συνολικό βάρος κυμαίνεται σε υγιή επίπεδα.

Το λεμφοίδημα αποτελεί διαφορετική πάθηση: περιλαμβάνει συσσώρευση υγρών λόγω διαταραχής της λεμφικής παροχέτευσης και μπορεί να επηρεάσει τα πέλματα. Άλλες αιτίες οιδήματος, όπως προβλήματα στις φλέβες, ενδέχεται να χρήζουν διερεύνησης.

Οι παθήσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχουν, επομένως ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό, όπως το να μην επηρεάζονται τα πέλματα, δεν αρκεί για να καθοριστεί η διάγνωση. Οι εξετάσεις μπορεί να βοηθήσουν στη διερεύνηση εναλλακτικών αιτιών ή συνοδών παθήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα πόδι που παρουσιάζει οίδημα, ερυθρότητα, θερμότητα και πόνο, ειδικά αν συνοδεύεται από πυρετό ή συμπτώματα γρίπης, χρήζει άμεσης ιατρικής εκτίμησης. Μην αποδίδετε αυτήν την αλλαγή στο χρόνιο λιποίδημα. Ενδέχεται να υπάρχει λοίμωξη που χρήζει θεραπείας.

Τι μπορεί να βελτιώσει ρεαλιστικά η θεραπεία;

Η θεραπεία στοχεύει στην μείωση των συμπτωμάτων και στην υποστήριξη της κινητικότητας και της καθημερινής ζωής. Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία οριστικής ίασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι βοήθειας:

  • Τα κατάλληλα εφαρμοσμένα ενδύματα συμπίεσης μπορούν να μειώσουν τον πόνο και τη δυσφορία. Σκοπός τους είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και όχι η απομάκρυνση του λίπους που έχει προσβληθεί. Ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τύπο και την εφαρμογή τους.
  • Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της κινητικότητας. Η κολύμβηση, η ποδηλασία ή το περπάτημα μπορεί να είναι κατάλληλες επιλογές, με τη δραστηριότητα και την ένταση να προσαρμόζονται στα επίπεδα που είναι διαχειρίσιμα για το άτομο.
  • Η διαχείριση του πόνου και η ψυχολογική υποστήριξη χρήζουν επίσης προσοχής, όταν τα συμπτώματα επηρεάζουν τον ύπνο, την αυτοπεποίθηση και τη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή.
  • Η διαχείριση του βάρους παίζει ρόλο όταν υπάρχει περιττό βάρος.
λιπος και κυτταριτιδα στον μηρο

Μια μελέτη του 2025, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes, αξιολόγησε 9 γυναίκες με παχυσαρκία και λιποίδημα πριν και μετά από απώλεια βάρους μέσω διατροφής, διαπιστώνοντας μείωση του λίπους στα πόδια. Το εύρημα αυτό αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι το λίπος που επηρεάζεται από το λιποίδημα δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί.

Ωστόσο, επρόκειτο για μια μικρή μελέτη σε συγκεκριμένη ομάδα και όχι για απόδειξη ότι η απώλεια βάρους θεραπεύει το λιποίδημα ή ότι όλα τα άτομα με τη συγκεκριμένη πάθηση πρέπει να χάσουν βάρος.

Για επιλεγμένους ασθενείς με επίμονο πόνο ή προβλήματα κινητικότητας παρά την μη χειρουργική αντιμετώπιση, η εξειδικευμένη λιποαναρρόφηση μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα. Η επέμβαση απαιτεί αξιολόγηση των πιθανών οφελών και των χειρουργικών κινδύνων, ενώ ενδέχεται να εξακολουθεί να απαιτείται συνεχής φροντίδα και μετά την επέμβαση. Δεν αποτελεί εγγυημένη θεραπεία ίασης.

Συμπέρασμα

Τα πόδια που πονούν, είναι ευαίσθητα στην αφή και παρουσιάζουν εύκολα μώλωπες δεν πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση την ένδειξη της ζυγαριάς. Μια κλινική αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει την πιθανή αιτία και να βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός πλάνου θεραπείας που θα εστιάζει στην άνεση, την κίνηση και την καθημερινή λειτουργικότητα.

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