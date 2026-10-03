Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

Λίγες εβδομάδες μετά τις πρεμιέρες, βλέπουμε τις πρώτες αλλαγές της σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα
LIFESTYLE
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  • Ο Νίκος Μάνεσης μεταφέρει την εκπομπή του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στις 09:15 τα Σαββατοκύριακα, μισή ώρα νωρίτερα από πριν.
  • Ο ΣΚΑΪ αλλάζει το lead in του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με τη Λένα Φλυτζάνη να παίρνει τη σκυτάλη από τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» αντί της εκπομπής «Διαχωρίζω τη Θέση Μου».
  • Η καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ ξεκινά στις 18:40, μετά από την εκπομπή του Μάνου Βουλαρίνου που προβάλλεται από τις 18:25 έως τις 18:40.
  • Ο ΑΝΤ1 προγραμματίζει το «Ντέρτι» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:30, ενώ στις 21:00 τις ίδιες ημέρες προβάλλεται η σειρά «Κρίνο και αγκάθι».
  • Αναμένονται περαιτέρω αλλαγές και νέες αφίξεις στη βραδινή ζώνη, που θα επηρεάσουν την τηλεθέαση και τις αποφάσεις των καναλιών.
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Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται από την ημέρα που οι περισσότερες εκπομπές και σειρές έπεσαν στην τηλεοπτική αρένα. Ο ανταγωνισμός ζορίζει ιδιαίτερα τους πρωταγωνιστές της κάθε ζώνης, με ελάχιστες περιπτώσεις να αποτελούν εξαίρεση. Τα κανάλια, χωρίς να χάνουν ιδιαίτερο χρόνο, προχωρούν στις πρώτες σημαντικές αλλαγές της χρονιάς και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και ενώ αναμένεται η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά, ο Νίκος Μάνεσης πλέον θα λέει καλημέρα στο κοινό στις 09.15. Μισή ώρα σχεδόν νωρίτερα από το συνηθισμένο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» θα βγαίνει στον αέρα με στόχο να συνεχίσει να κερδίζει την πρώτη θέση.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ αλλάζει το lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η περιβόητη τηλεοπτική «πάσα» θεωρείται, πολλές φορές, ικανή να επηρεάσει τα νούμερα τηλεθέασης του προγράμματος που ακολουθεί. Έτσι, τα στελέχη του Φαλήρου αποφάσισαν ότι πλέον η Λένα Φλυτζάνη θα παίρνει τη σκυτάλη από τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και όχι από τη σατιρική εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση Μου». Ο Μάνος Βουλαρίνος θα καυτηριάζει τα θέματα της επικαιρότητας από τις 18.25 έως τις 18.40, όπου θα ξεκινά η καθημερινή σειρά.

Στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1, τα στελέχη «παίζουν» έξυπνα και δημιουργούν από Δευτέρα έως και Τετάρτη βραδιές με άρωμα μυθοπλασίας. Το «Ντέρτι» αλλάζει ώρα και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22.30. Στις 21.00, τις ίδιες ημέρες, συντροφιά θα κρατά η σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι».

Όλα αυτά, φυσικά, είναι μόνο η αρχή. Ειδικά στη βραδινή ζώνη έρχονται πολλές νέες αφίξεις, εκπομπές και σειρές, που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης και θα αναγκάσουν τους ιθύνοντες των καναλιών... να δουν με άλλο μάτι τα πράγματα.

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