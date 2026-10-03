ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για τη δεύτερη θέση και το κρίσιμο ορόσημο των Χριστουγέννων

Η ΕΛΑΣ αναζητά ένα δεύτερο «άλμα», το ΠΑΣΟΚ θέλει συνέχεια στην ανοδική τάση 

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για τη δεύτερη θέση και το κρίσιμο ορόσημο των Χριστουγέννων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ παραμένει δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο και μειώνει τη διαφορά μεταξύ τους.
  • Το κρίσιμο ορόσημο για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι η περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα.
  • Η ΕΛΑΣ σχεδιάζει να ενισχύσει τη δυναμική της μέσω αυξημένων δημόσιων εμφανίσεων του Αλέξη Τσίπρα και κομματικής οικοδόμησης στην περιφέρεια.
  • Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στη διατήρηση της ανοδικής τάσης, εστιάζοντας σε κοινωνικά ζητήματα όπως η ακρίβεια, η στέγη και το ιδιωτικό χρέος.
  • Εάν η απόσταση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ παραμείνει μικρή μέχρι το τέλος του έτους, η μάχη για τη δεύτερη θέση θα συνεχίσει με έντονο πολιτικό ανταγωνισμό.
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Στον επόμενο κύκλο των δημοσκοπήσεων στρέφονται πλέον τα βλέμματα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, καθώς οι μετρήσεις που ακολούθησαν τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει τον πρώτο μεγάλο κύκλο αποτύπωσης των νέων πολιτικών συσχετισμών.

Και αν κάτι γίνεται σαφές από τη συνολική εικόνα των τελευταίων εβδομάδων, είναι ότι η δεύτερη θέση παραμένει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να καταγράφεται δεύτερη στις τελευταίες μετρήσεις. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σε σειρά δημοσκοπήσεων ενίσχυση των ποσοστών του, γεγονός που αντιμετωπίζεται με ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη και με προσοχή στην Αμαλίας.

Στη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, η ΕΛΑΣ καταγραφόταν στο 14,3% στην πρόθεση ψήφου και το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%, με το τελευταίο να εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,1 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ακόμη πιο κοντινή εικόνα κατέγραψε η Interview στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την ΕΛΑΣ στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,7%, δηλαδή σε απόσταση μόλις 1,3 ποσοστιαίων μονάδων. Στην ίδια εταιρεία το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει αμφισβητηθεί έντονα λόγω σφάλματος στην ταυτότητα της έρευνας που καταγγέλθηκε στο ΕΣΡ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινή πολιτική ανάγνωση και τάση που καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, είναι ότι η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μειώσει την απόσταση.

Χριστούγεννα: Το πρώτο μεγάλο ορόσημο

Σε αυτό το πλαίσιο, η περίοδος των τριών μηνών από τώρα και μέχρι το τέλος του έτους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό και των δύο επιτελείων.

Στην ΕΛΑΣ θεωρούν κρίσιμο να μπορέσουν μέχρι τα Χριστούγεννα να καταγράψουν ένα δεύτερο δημοσκοπικό «άλμα», το οποίο θα δημιουργήσει σαφέστερη απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και θα ενισχύσει το πολιτικό αφήγημα του κόμματος ότι μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη μεγάλη μεταβολή είχε καταγραφεί με την ίδια την εμφάνιση της ΕΛΑΣ στο πολιτικό σκηνικό. Στην Αμαλίας υπήρχε η προσδοκία ότι η ΔΕΘ και η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια δεύτερη σημαντική ώθηση. Οι μετρήσεις που ακολούθησαν, ωστόσο, δεν κατέγραψαν ενιαία εικόνα μιας τέτοιας μεταβολής. Στη δημοσκόπηση της MRB, για παράδειγμα, η ΕΛΑΣ παρέμενε δεύτερη αλλά εμφάνιζε οριακή υποχώρηση, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ενισχυόταν.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων παραμένει περιορισμένη στο τέλος του έτους, τότε η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης θα παραμείνει ανοιχτή, με διαστάσεις πολιτικού «θρίλερ» και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

Η ΕΛΑΣ ποντάρει στην παρουσία Τσίπρα

Ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία η ΕΛΑΣ επιχειρεί να προκαλέσει αυτή τη νέα δυναμική είναι η αισθητή πύκνωση των δημόσιων εμφανίσεων του Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα σε λίγες ημέρες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό και ακολούθως μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με αλιείς και επίσκεψη στο Επταπύργιο.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που προβλέπει περισσότερες περιοδείες, δημόσιες παρεμβάσεις και συνεντεύξεις του Αλέξη Τσίπρα, παράλληλα με την επιτάχυνση της κομματικής οικοδόμησης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Το ΠΑΣΟΚ θέλει συνέχεια

Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη θεωρούν ότι το κρίσιμο πλέον είναι να αποδειχθεί πως η βελτίωση που καταγράφεται σε τελευταίες μετρήσεις δεν αποτελεί πρόσκαιρο φαινόμενο, αλλά την αρχή μιας σταθερότερης ανοδικής πορείας. Μετά τη ΔΕΘ, τόσο η MRB όσο και άλλες εταιρείες κατέγραψαν ενίσχυση του κόμματος, ενώ η τελευταία Interview έφερε τη διαφορά από την ΕΛΑΣ λίγο πάνω από τη μία μονάδα.

Για αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί το επόμενο διάστημα να κρατήσει το βάρος σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, με αιχμή την ακρίβεια, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, συνδέοντας τη δημοσκοπική βελτίωση με μια πιο έντονη πολιτική και κοινοβουλευτική παρουσία.

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