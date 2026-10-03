Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγκί

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά την πολιτική προετοιμασία για τις εκλογές του 2027 χωρίς να προχωρήσει σε προεκλογικές παροχές, προτάσσοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει την ανάγκη απολογισμού της κυβερνητικής θητείας του 2023, συγκρίνοντας τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Η μείωση της ανεργίας στο 7,4% παρουσιάζεται ως σημαντικό επίτευγμα που ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων για καλύτερους μισθούς.

Η Ελλάδα βελτιώνει την διεθνή της αξιοπιστία, δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και η κυβέρνηση συνδέει αυτή την εξέλιξη με τη δημοσιονομική πολιτική της.

Η κυβέρνηση στοχεύει να μετατρέψει την οικονομική ανάπτυξη σε ατομική ευημερία, με έμφαση σε περισσότερες δουλειές, καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Σαφές πολιτικό στίγμα με φόντο το 2027 δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Πιερία και την Κατερίνη και επόμενο τη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός ανοίγει σταδιακά την πολιτική συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς όμως να ανοίγει ακόμη το «πουγκί» των παροχών.

Αντίθετα, επιλέγει να προτάξει τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, τις εφεδρείες για την ενεργειακή κρίση και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Η φράση του από την Κατερίνη είναι χαρακτηριστική: «Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω».

Πρόκειται για μια επιλογή που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς η κυβέρνηση μπαίνει σταδιακά σε τροχιά εκλογών.

Το «ταμείο» του 2023

Ο Μητσοτάκης θέλει πλέον να ανοίξει τη συζήτηση για τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας.

«Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης, είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε ταμείο. Τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 και τι κάναμε πράξη», ανέφερε.

Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός ουσιαστικά προαναγγέλλει μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει συγκεντρωτικά το έργο της, να αντιπαραβάλει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 με την υλοποίησή τους και να θέσει το ερώτημα της επόμενης ημέρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται τώρα, στην έναρξη ενός νέου κύκλου περιοδειών.

Το πουγκί δεν ανοίγει – οι εφεδρείες μένουν

Το δεύτερο στοιχείο του μηνύματος είναι εξίσου σαφές.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να μπει σε μια κούρσα προεκλογικών παροχών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη και η ενεργειακή κρίση μπορεί να δημιουργήσει νέες ανάγκες.

«Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει», είπε ο πρωθυπουργός.

Το μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία όταν αυτά πραγματικά χρειαστούν.

Ιδιαίτερα απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ο Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας.

Με άλλα λόγια, οι εφεδρείες δεν παρουσιάζονται ως αδυναμία να δοθούν περισσότερα σήμερα, αλλά ως επιλογή ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης αύριο.

Από την παροχολογία στην «ατομική ευημερία»

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης μέχρι το 2027.

Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν αρκούν από μόνοι τους. Πρέπει να μεταφραστούν σε κάτι που να γίνεται αντιληπτό από τον πολίτη.

Γι' αυτό και έθεσε ως βασικό στόχο το πώς «ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία».

Η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει την οικονομική ανάπτυξη με την καθημερινότητα: περισσότερες δουλειές, καλύτερες αμοιβές, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και μεγαλύτερη αίσθηση οικονομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «ακατάσχετης παροχολογίας» ενόψει εκλογών.

Το χαρτί της ανεργίας

Στο κυβερνητικό αφήγημα μπαίνει δυνατά και η αγορά εργασίας.

Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,4%, επίπεδο που η κυβέρνηση αναδεικνύει ως σημαντική εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως τη μείωση της ανεργίας με τη δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικούν καλύτερες αποδοχές:

«Όσο μειώνεται η ανεργία αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη εργαζόμενου για καλύτερο μισθό».

Έτσι, η οικονομία παύει να παρουσιάζεται μόνο μέσα από αριθμούς και περνά στο επίπεδο της προσωπικής ευημερίας.

Το μήνυμα των αγορών

Ο δεύτερος πυλώνας του αφηγήματος είναι η αξιοπιστία της χώρας.

Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και συνέδεσε την εικόνα των αγορών με την κυβερνητική πολιτική.

Το επιχείρημα που θέλει να αναδείξει είναι ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση σχέδιο, πρόγραμμα και δυνατότητα να οδηγήσει τη χώρα μέσα από τα «ταραγμένα νερά» της διεθνούς συγκυρίας.

Και σε αυτή τη βάση επαναφέρει τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής.

Από την Πιερία στη Θεσσαλονίκη

Η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα αποκτά έτσι ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Από την Πιερία και την Κατερίνη, όπου έδωσε το πρώτο στίγμα, ο πρωθυπουργός συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας το ίδιο πολιτικό μήνυμα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοδεία.

Δεν πρόκειται μόνο για επισκέψεις κυβερνητικού χαρακτήρα. Η επιλογή να ανοίξει τώρα ένας νέος κύκλος περιοδειών επιτρέπει στην κυβέρνηση να έρθει πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες, να καταγράψει προβλήματα και ταυτόχρονα να παρουσιάσει το κυβερνητικό αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη

Στο ίδιο πλαίσιο ο Μητσοτάκης επιχειρεί να αναδείξει και τον ευρωπαϊκό ρόλο της χώρας.

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα», υποστήριξε, υπερασπιζόμενος την πολιτική των λεγόμενων «γαλάζιων γραμμάτων».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την ίδια πολιτική που, κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, συνέβαλε στην εξασφάλιση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρώτο πιστοποιητικό Covid και στην αλλαγή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να συνδέσει την εσωτερική πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα της Ελλάδας να παρεμβαίνει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Το μήνυμα για το 2027

Η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση αρχίζει να περνά από την καθημερινή διαχείριση στην προετοιμασία της επόμενης εκλογικής μάχης.

Ο Μητσοτάκης δεν ανοίγει ακόμη το πουγκί. Ανοίγει όμως τον δρόμο προς το 2027.

Και τον ανοίγει με ένα συγκεκριμένο αφήγημα: απολογισμός των δεσμεύσεων του 2023, δημοσιονομική σταθερότητα, εφεδρείες απέναντι στις κρίσεις, χαμηλότερη ανεργία, καλύτερες προοπτικές για τους εργαζόμενους και ισχυρότερη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Το στοίχημα είναι πλέον να μετατραπούν όλα αυτά από κυβερνητικούς δείκτες και πολιτικά επιχειρήματα σε χειροπιαστή βελτίωση της καθημερινότητας.

Και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι η μάχη του 2027 θα δοθεί όχι μόνο με το τι μπορεί να υποσχεθεί μια κυβέρνηση, αλλά και με το τι μπορεί να υποστηρίξει ότι πέτυχε μέχρι σήμερα.

Το πουγκί, λοιπόν, μένει κλειστό. Ο δρόμος προς το 2027, όμως, έχει ήδη ανοίξει.

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