Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγκί

Από την Πιερία και την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός ξεδιπλώνει το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγκί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά την πολιτική προετοιμασία για τις εκλογές του 2027 χωρίς να προχωρήσει σε προεκλογικές παροχές, προτάσσοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο.
  • Ο πρωθυπουργός επισημαίνει την ανάγκη απολογισμού της κυβερνητικής θητείας του 2023, συγκρίνοντας τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.
  • Η μείωση της ανεργίας στο 7,4% παρουσιάζεται ως σημαντικό επίτευγμα που ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων για καλύτερους μισθούς.
  • Η Ελλάδα βελτιώνει την διεθνή της αξιοπιστία, δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και η κυβέρνηση συνδέει αυτή την εξέλιξη με τη δημοσιονομική πολιτική της.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει να μετατρέψει την οικονομική ανάπτυξη σε ατομική ευημερία, με έμφαση σε περισσότερες δουλειές, καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για τους πολίτες.
Snapshot powered by AI

Σαφές πολιτικό στίγμα με φόντο το 2027 δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Πιερία και την Κατερίνη και επόμενο τη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός ανοίγει σταδιακά την πολιτική συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς όμως να ανοίγει ακόμη το «πουγκί» των παροχών.

Αντίθετα, επιλέγει να προτάξει τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, τις εφεδρείες για την ενεργειακή κρίση και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Η φράση του από την Κατερίνη είναι χαρακτηριστική: «Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω».

Πρόκειται για μια επιλογή που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς η κυβέρνηση μπαίνει σταδιακά σε τροχιά εκλογών.

Το «ταμείο» του 2023

Ο Μητσοτάκης θέλει πλέον να ανοίξει τη συζήτηση για τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας.

«Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης, είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε ταμείο. Τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 και τι κάναμε πράξη», ανέφερε.

Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός ουσιαστικά προαναγγέλλει μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει συγκεντρωτικά το έργο της, να αντιπαραβάλει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 με την υλοποίησή τους και να θέσει το ερώτημα της επόμενης ημέρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται τώρα, στην έναρξη ενός νέου κύκλου περιοδειών.

Το πουγκί δεν ανοίγει – οι εφεδρείες μένουν

Το δεύτερο στοιχείο του μηνύματος είναι εξίσου σαφές.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να μπει σε μια κούρσα προεκλογικών παροχών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη και η ενεργειακή κρίση μπορεί να δημιουργήσει νέες ανάγκες.

«Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει», είπε ο πρωθυπουργός.

Το μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία όταν αυτά πραγματικά χρειαστούν.

Ιδιαίτερα απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ο Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας.

Με άλλα λόγια, οι εφεδρείες δεν παρουσιάζονται ως αδυναμία να δοθούν περισσότερα σήμερα, αλλά ως επιλογή ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης αύριο.

Από την παροχολογία στην «ατομική ευημερία»

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης μέχρι το 2027.

Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν αρκούν από μόνοι τους. Πρέπει να μεταφραστούν σε κάτι που να γίνεται αντιληπτό από τον πολίτη.

Γι' αυτό και έθεσε ως βασικό στόχο το πώς «ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία».

Η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει την οικονομική ανάπτυξη με την καθημερινότητα: περισσότερες δουλειές, καλύτερες αμοιβές, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και μεγαλύτερη αίσθηση οικονομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «ακατάσχετης παροχολογίας» ενόψει εκλογών.

Το χαρτί της ανεργίας

Στο κυβερνητικό αφήγημα μπαίνει δυνατά και η αγορά εργασίας.

Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,4%, επίπεδο που η κυβέρνηση αναδεικνύει ως σημαντική εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως τη μείωση της ανεργίας με τη δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικούν καλύτερες αποδοχές:

«Όσο μειώνεται η ανεργία αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη εργαζόμενου για καλύτερο μισθό».

Έτσι, η οικονομία παύει να παρουσιάζεται μόνο μέσα από αριθμούς και περνά στο επίπεδο της προσωπικής ευημερίας.

Το μήνυμα των αγορών

Ο δεύτερος πυλώνας του αφηγήματος είναι η αξιοπιστία της χώρας.

Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και συνέδεσε την εικόνα των αγορών με την κυβερνητική πολιτική.

Το επιχείρημα που θέλει να αναδείξει είναι ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση σχέδιο, πρόγραμμα και δυνατότητα να οδηγήσει τη χώρα μέσα από τα «ταραγμένα νερά» της διεθνούς συγκυρίας.

Και σε αυτή τη βάση επαναφέρει τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής.

Από την Πιερία στη Θεσσαλονίκη

Η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα αποκτά έτσι ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Από την Πιερία και την Κατερίνη, όπου έδωσε το πρώτο στίγμα, ο πρωθυπουργός συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας το ίδιο πολιτικό μήνυμα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοδεία.

Δεν πρόκειται μόνο για επισκέψεις κυβερνητικού χαρακτήρα. Η επιλογή να ανοίξει τώρα ένας νέος κύκλος περιοδειών επιτρέπει στην κυβέρνηση να έρθει πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες, να καταγράψει προβλήματα και ταυτόχρονα να παρουσιάσει το κυβερνητικό αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη

Στο ίδιο πλαίσιο ο Μητσοτάκης επιχειρεί να αναδείξει και τον ευρωπαϊκό ρόλο της χώρας.

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα», υποστήριξε, υπερασπιζόμενος την πολιτική των λεγόμενων «γαλάζιων γραμμάτων».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την ίδια πολιτική που, κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, συνέβαλε στην εξασφάλιση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρώτο πιστοποιητικό Covid και στην αλλαγή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να συνδέσει την εσωτερική πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα της Ελλάδας να παρεμβαίνει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Το μήνυμα για το 2027

Η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση αρχίζει να περνά από την καθημερινή διαχείριση στην προετοιμασία της επόμενης εκλογικής μάχης.

Ο Μητσοτάκης δεν ανοίγει ακόμη το πουγκί. Ανοίγει όμως τον δρόμο προς το 2027.

Και τον ανοίγει με ένα συγκεκριμένο αφήγημα: απολογισμός των δεσμεύσεων του 2023, δημοσιονομική σταθερότητα, εφεδρείες απέναντι στις κρίσεις, χαμηλότερη ανεργία, καλύτερες προοπτικές για τους εργαζόμενους και ισχυρότερη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Το στοίχημα είναι πλέον να μετατραπούν όλα αυτά από κυβερνητικούς δείκτες και πολιτικά επιχειρήματα σε χειροπιαστή βελτίωση της καθημερινότητας.

Και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι η μάχη του 2027 θα δοθεί όχι μόνο με το τι μπορεί να υποσχεθεί μια κυβέρνηση, αλλά και με το τι μπορεί να υποστηρίξει ότι πέτυχε μέχρι σήμερα.

Το πουγκί, λοιπόν, μένει κλειστό. Ο δρόμος προς το 2027, όμως, έχει ήδη ανοίξει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ANNOUNCEMENTS

Ο Γλάρος ή Η ικανότητα να αντέχεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξεκινά η AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και συμμετοχές-ρεκόρ

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και απεγκλωβισμούς - Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

08:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Νέα μέσα για τις επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο - Τaser, πλαστικές σφαίρες και κάμερες

08:00ΚΟΣΜΟΣ

CAR-T μέσα στο σώμα: Επιστήμονες δημιούργησαν αντικαρκινικά κύτταρα απευθείας στον οργανισμό

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για τη δεύτερη θέση και το κρίσιμο ορόσημο των Χριστουγέννων

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ρυθμούς «σπριντ» η αγορά αθλητικών στην Ελλάδα: Ανάπτυξη 16,3% στο οκτάμηνο 2026

07:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Genesis GV90: Η οθόνη που μεγαλώνει και γίνεται… σινεμά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε κατάστημα ένδυσης

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένους φιλάθλους – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης - Ο «θησαυρός» των αναρτήσεων του Hamam al Hamami που εξετάζουν οι ισραηλινοί

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Μπέκετ, Στίβεν Κινγκ, βινύλια και ηλεκτρονική μουσική

07:15ΥΓΕΙΑ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την καρδιαγγειακή τους υγεία - 10 λάθη και παρανοήσεις

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ - «Ερωτευτήκαμε, αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε κρυφό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης - Ο «θησαυρός» των αναρτήσεων του Hamam al Hamami που εξετάζουν οι ισραηλινοί

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο «κόκκινο» η Κρήτη, συναγερμός και για τα Δωδεκάνησα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

23:29LIFESTYLE

Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή - «Φύγαμε πιο δυνατοί, ήθελε οπωσδήποτε να πάει»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

06:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Δύο σοβαρά τραυματίες – Αυτοκίνητο «ξήλωσε» τέσσερις κολώνες

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ρωσία για την πνευμονική πανώλη: Πέθανε 28χρονη που μολύνθηκε σε εργαστήριο, σε καραντίνα 200 άτομα

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ - «Ερωτευτήκαμε, αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε κρυφό»

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγκί

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί τουριστών και αποκομμένα χωριά στον Μυλοπόταμο - Σαρωτική κακοκαιρία

07:15ΥΓΕΙΑ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την καρδιαγγειακή τους υγεία - 10 λάθη και παρανοήσεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ