Σαουδική Αραβία: Πύραυλος των Χούθι έπληξε σχολείο στην πόλη Νατζράν

Snapshot Πύραυλος των Χούθι από την Υεμένη έπληξε σχολικό συγκρότημα στη Νατζράν Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφάρμοσαν άμεσα σχέδια έκτακτης ανάγκης και προχώρησαν στον αποκλεισμό της πληγείσας περιοχής.

Η επίθεση αποτελεί μέρος διασυνοριακών πληγμάτων κατά μήκος της μεθορίου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης.

Η αντιαεροπορική άμυνα στη Νατζράν παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή λόγω συχνών επιθέσεων με βλήματα και drones από την Υεμένη. Snapshot powered by AI

Σχολικό συγκρότημα στην πόλη Νατζράν, στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, επλήγη από πύραυλο που εξαπέλυσαν οι Χούθι από το έδαφος της Υεμένης, προκαλώντας σοβαρές υλικές καταστροφές στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας του σαουδαραβικού βασιλείου, από το χτύπημα δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε τραυματισμοί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή τα εγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για ανάλογα περιστατικά, προχωρώντας στον αποκλεισμό της περιοχής και στην καταγραφή των ζημιών.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, η επίθεση προστίθεται στη σειρά διασυνοριακών πληγμάτων που σημειώνονται κατά μήκος της μεθορίου. Την ίδια ώρα, η αντιαεροπορική άμυνα της περιοχής παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η Νατζράν αποτελεί συχνό στόχο βλημάτων και drones που εκτοξεύονται από το γειτονικό μέτωπο της Υεμένης.

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