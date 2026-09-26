Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Αυστηρή καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Τη σθεναρή καταδίκη του για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιθέσεων του κινήματος Ανσαραλά εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε μια συγκυρία όπου οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή κλιμακώνονται επικίνδυνα.

Σε επίσημη δήλωση που δημοσιοποίησε ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτόν τον μήνα, πρεσβευτής της Γαλλίας Ζερόμ Μποναφόντ, τα δεκαπέντε κράτη μέλη αποδοκίμασαν με έντονο τρόπο τα πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών. Εστίασαν συγκεκριμένα στις επιθέσεις κατά πολιτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας έθεσε εμφατικά το ζήτημα της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Καταδίκασε ευθέως τις επιθέσεις και τις συνεχιζόμενες απειλές εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πληρωμάτων και των θαλάσσιων οδών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Μπλόκο στον εξοπλισμό και δικαίωμα αυτοάμυνας

Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναγνωρίζεται ρητά το εγγενές δικαίωμα του Ριάντ στη νόμιμη άμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν στενή πρακτική συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ώστε να αποκλειστούν οι δίαυλοι ανεφοδιασμού των ανταρτών. Ζητούμενο παραμένει να αποτραπεί η παροχή οπλισμού, τεχνικής βοήθειας, στρατιωτικής εκπαίδευσης και χρηματοδότησης που συντηρούν τις επιχειρήσεις των Χούθι.

Η διπλωματική αυτή αντίδραση ακολούθησε την ανακοίνωση του Ριάντ ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Υεμένης. Από την πλευρά της, η Ανσαραλά υποστήριξε ότι εξαπέλυσε συνδυασμένη επιχείρηση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κέντρων διοίκησης και αποθηκών πυρομαχικών στη νότια Σαουδική Αραβία, αναφέροντας τραυματισμούς στρατιωτικών από τη Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και δυνάμεων της υεμενίτικης κυβέρνησης.

Ανθρωπιστικός συναγερμός για τους εκτοπισμένους

Ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας τοποθετήθηκε και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Μπαρχάμ Σάλεχ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της ανάφλεξης στους αμάχους. Χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική, επισημαίνοντας ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη εκτοπιστεί, ενώ χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους αναζητώντας καταφύγιο στο Τζιμπουτί και σε γειτονικές περιοχές.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, η Ύπατη Αρμοστεία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 1 για την Υεμένη, το Τζιμπουτί και τη Σομαλία. Η κίνηση αυτή δρομολογεί την άμεση κινητοποίηση κονδυλίων και προσωπικού, με προτεραιότητα τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την εξασφάλιση στέγης και την εφαρμογή μέτρων προστασίας για τους πρόσφυγες.

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