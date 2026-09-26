Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τα συντρίμμια

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τηn Πυροσβεστική, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τα σωστικά συνεργεία αναζητούν τους υπόλοιπους αγνοούμενους στα συντρίμμια. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν αδιάκοπα να απομακρύνουν με προσοχή τόνους από μπάζα και διαλυμένα δομικά υλικά του οικήματος, προσπαθώντας να διανοίξουν ασφαλείς διόδους προς το εσωτερικό των κατεστραμμένων ορόφων.

Στο σημείο της κατάρρευσης επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Την ίδια ώρα, καθοριστική είναι η συνδρομή 3 ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης, οι οποίοι ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή τους επικίνδυνους χώρους, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Διαβάστε επίσης