Γαλλία: 80.000 νέοι υποδέχθηκαν τον πάπα Λέοντα στο Σταντ ντε Φρανς

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση μεταξύ του ποντίφικα και δύο πιστών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: 80.000 νέοι υποδέχθηκαν τον πάπα Λέοντα στο Σταντ ντε Φρανς
ΚΟΣΜΟΣ
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Υποδοχή ροκ σταρ επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο προάστιο Σεν Ντενί του Παρισιού.

Ύστερα από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Σεν Ντενί, Ετιέν Γκιγιέ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση μεταξύ του ποντίφικα και δύο πιστών. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση στο Σταντ ντε Φρανς είχαν εξαντληθεί σε διάστημα μισής ώρας.

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς είναι η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που αρκετοί πιστοί θεωρούν πως είναι το ένδυμα που φορούσε ο Ιησούς λίγο πριν από την σταύρωση και φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Διονυσίου στην Αρζεντέιγ.

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