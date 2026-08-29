Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral

Ο ποντίφικας βρίσκεται στην κατηγορία «Originals», όπου το περιοδικό κατατάσσει ανθρώπους με ξεχωριστό και προσωπικό τρόπο ντυσίματος

Μίλτος Τσεκούρας

Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατατάχθηκε από το Vanity Fair στους 70 πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2026, στην κατηγορία «Originals».
  • Η εμφάνισή του με παπούτσια Nike κάτω από το λευκό παπικό ένδυμα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Πάπας επιλέγει συχνά απλά και καθημερινά αξεσουάρ, όπως μαύρα παπούτσια τύπου Oxford και ένα ελβετικό ρολόι quartz που δεν παράγεται πλέον.
  • Συνεργάζεται με τον Ιταλό σχεδιαστή Φιλίπο Σορτσινέλι για τις πιο επίσημες εμφανίσεις του, που περιλαμβάνουν άμφια και για άλλους Ποντίφικες.
  • Ο Λέων ΙΔ΄ έχει εμφανιστεί και σε άλλες λίστες μόδας, όπως της Vogue και των New York Times, λόγω του ιδιαίτερου στιλ του.
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Μια θέση ανάμεσα στους 70 πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2026 έδωσε το Vanity Fair στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σε μια επιλογή που ξεχωρίζει από τη φετινή λίστα του περιοδικού.

Το Vanity Fair επανέφερε τη λίστα έπειτα από περίπου δέκα χρόνια και συμπεριέλαβε σε αυτή ονόματα από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη μόδα. Ο 70χρονος Πάπας βρίσκεται στην κατηγορία «Originals», όπου το περιοδικό κατατάσσει ανθρώπους με ξεχωριστό και προσωπικό τρόπο ντυσίματος.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που σχολιάστηκαν περισσότερο είναι εκείνη στην οποία ο Λέων ΙΔ΄ φορά αθλητικά παπούτσια Nike κάτω από το λευκό παπικό του ένδυμα. Η εικόνα προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Leone a Roma», παραγωγής του Βατικανού, και όταν κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί πίστεψαν ότι ήταν ψεύτικη.

Ο ανταποκριτής μόδας του Vanity Fair, Ζοζέ Κριαλές-Ουνσουέτα, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία της λίστας, ανέφερε ότι αυτό που ξεχώρισε ήταν το «έμφυτο αμερικανικό στοιχείο» στο στιλ του Πάπα.

Ο Λέων ΙΔ΄ γεννήθηκε στο Σικάγο και στις δημόσιες εμφανίσεις του έχει επιλέξει κατά καιρούς πιο απλά και καθημερινά αξεσουάρ και παπούτσια.

Τα παπούτσια και τα αξεσουάρ του

Εκτός από τα Nike, ο Πάπας φορά συχνά μαύρα παπούτσια τύπου Oxford, αντί για τα κόκκινα παπικά υποδήματα που φορούσαν παραδοσιακά οι ποντίφικες.

Στον καρπό του φορά ένα ελβετικό ρολόι quartz που έχει σταματήσει να παράγεται, ενώ συχνά κρατά έναν παλιό δερμάτινο χαρτοφύλακα.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε εμφανιστεί σε γενική ακρόαση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με καπέλο των Chicago White Sox πάνω από το παπικό σκουφάκι του.

Στις πιο επίσημες εμφανίσεις του συνεργάζεται με τον Ιταλό σχεδιαστή Φιλίπο Σορτσινέλι, ο οποίος έχει σχεδιάσει άμφια και για τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Πάπα Φραγκίσκο.

Μαζί με τον Σπάικ Λι και την Μπιορκ

Στην κατηγορία «Originals» του Vanity Fair βρίσκονται επίσης ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι και οι τραγουδίστριες Μπιορκ και Ροσαλία.

Ο Λέων ΙΔ΄ έχει ήδη βρεθεί και σε άλλες λίστες που αφορούν τη μόδα. Στα τέλη του 2025 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους της χρονιάς, μαζί με τον ASAP Ρόκι και τον Μπάντ Μπάνι.

Την ίδια χρονιά οι New York Times τον είχαν συμπεριλάβει στους 67 πιο στιλάτους ανθρώπους του 2025.

Η εμφάνιση με τα Nike είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο ενδιαφέρον που προκάλεσε το στιλ του. Τα συγκεκριμένα παπούτσια είναι ένα παλιότερο μοντέλο της Nike, που κυκλοφόρησε αρχικά τη δεκαετία του 1970 και σήμερα δεν παράγεται.

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