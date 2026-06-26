Πάπας Λέων ΙΔ': «Ο πόλεμος δεν ευλογείται ποτέ από τον Θεό - δεν είναι άξιος της ανθρωπότητας»

Snapshot Ο πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν ευλογείται από τον Θεό και δεν είναι άξιος της ανθρωπότητας.

Ζήτησε από τους καρδινάλιους να παράσχουν ανοικτή, δημόσια και ξεκάθαρη υποστήριξη στην κοινή αποστολή της Εκκλησίας.

Τόνισε την ανάγκη συλλογικής εργασίας και ενότητας πίστης ως βάση για την προώθηση της ειρήνης.

Υπογράμμισε ότι η ειρήνη είναι καθήκον δικαιοσύνης, βασισμένο στην ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας υπό τον Χριστό.

Κατά τη σύνοδο, δόθηκε έμφαση στη συμμετοχή στην αληθινή ελευθερία της πίστης, το δώρο της ειρήνης και την υπακοή ως τρόπο επίτευξης αρμονίας. Snapshot powered by AI

«Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ άξιος της ανθρωπότητας», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ' στους καθολικούς καρδινάλιους που βρίσκονται σε έκτακτη συνέλευση στο Βατικανό, σήμερα και αύριο.

«Ο πόλεμος δεν ευλογείται ποτέ από τον Θεό, επειδή, ακόμα κι αν είμαστε εξοπλισμένοι με όπλα υψηλής τεχνολογίας, ο Δημιουργός μας έχει προικίσει με νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση για να επιλύουμε τις συγκρούσεις ως ανθρώπινα όντα και όχι ως θηρία», πρόσθεσε.

Οι Καρδινάλιοι συγκεντρώνονται στο Βατικανό σήμερα 26 και αύριο 27 Ιουνίου προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην Εκκλησία και τον κόσμο σήμερα. Η συνάντηση ξεκίνησε με τη Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου ανάθεσε το έργο του Συμβουλίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την Πανηγυρική Εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου.

Η συλλογική εργασία ενσαρκώνει την ενότητα του Θεού

Απευθυνόμενος στους καρδινάλιους, ο Αμερικανός πάπας ζήτησε την «ανοικτή, δημόσια και ξεκάθαρη υποστήριξή τους». Υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική εργασία, η οποία «ενσαρκώνει την ενότητα του Θεού» και εξήγησε ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνος την αποστολή του.

Ο Πάπας πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «η ειρήνη είναι καθήκον δικαιοσύνης επειδή είμαστε μία ανθρώπινη οικογένεια, μια magnifica humanitas που βρίσκει την κεφαλή και τον λυτρωτή της στον Χριστό».

Αναφερόμενος, τέλος, στους πολιούχους της «Αιώνιας Πόλης» Αποστόλους Πέτρο και Παύλο (η μνήμη των οποίων τιμάται στις 29 Ιουνίου) υπογράμμισε ότι «το παράδειγμά τους, μας ενθαρρύνει να μοιραστούμε όλοι, με την πίστη, την πραγματική ελευθερία».

Προώθηση της ειρήνης μέσω της ενότητας της πίστης

Στο κήρυγμά του, ο Πάπας υπενθύμισε στους Καρδινάλιους ότι η ζωογόνος πηγή του Συμβουλίου είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως διακηρύσσεται στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η αληθινή άμπελος» (Ιωάν. 15:1).

Εξήγησε ότι «το ίδιο το Ευαγγέλιο προετοιμάζει το έδαφος για να καρποφορήσει: «Μείνετε ενωμένοι με μένα, και εγώ εν υμίν» (Ιωάν. 15:4).» Στη συνέχεια, αναλογίστηκε τρεις κατευθυντήριες αρχές για τη συζήτηση κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών: τη συμμετοχή στην αληθινή ελευθερία της πίστης, την αίτηση για το δώρο της ειρήνης εν ενότητι και την αποδοχή της αρμονίας μέσω της υπακοής.

Μέσα από αυτή την προσεκτική ακρόαση, είπε, «το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί, επισημαίνοντας ποιμαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, καθαρίζοντας τις προθέσεις μας και διορθώνοντας ό,τι ξεφεύγει από την κοινή μας πορεία».

Τόνισε ιδιαίτερα την τρέχουσα εφαρμογή της Συνόδου, η οποία «καλεί όλους να προχωρήσουν με ενότητα πίστης, προωθώντας την ειρήνη και υπακούοντας στον Ιησού, τον ζωντανό Λόγο».

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