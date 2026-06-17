Πάπας Λέων: «Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά»

Snapshot Ο πάπας Λέων χαιρέτισε τις εξελίξεις στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή.

Ζήτησε διάλογο και διαπραγμάτευση ως τον δρόμο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Εξέφρασε την ελπίδα για οριστικό τέλος στον πόλεμο και την απομάκρυνση από τα πυρηνικά όπλα.

Τόνισε ότι η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνδυάζεται με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τις τελευταίες, θετικές εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», τόνισε ο ποντίφικας.

«Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε, όντως, σε μια λύση», πρόσθεσε ο Λέων. Ευχήθηκε, επίσης, να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα.

«Η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη δέσμευση για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», δήλωσε ο πάπας.