Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Έμειναν άναυδοι με αυτό που ανακάλυψαν

Μια επιστημονική αποστολή που εξερευνούσε ένα από τα πιο αφιλόξενα μέρη του πλανήτη, αναζητώντας ένα θρυλικό ναυάγιο στην Ανταρκτική, κατέληξε σε μια εντελώς διαφορετική ανακάλυψη. Κάτω από ένα τεράστιο παγόβουνο, κάμερες κατέγραψαν εκατοντάδες παράξενα σχήματα διάσπαρτα στον βυθό της θάλασσας.

Η σκηνή φαινόταν να δείχνει μια διαδοχή από προσεκτικά διατεταγμένους κύκλους, μερικοί ομαδοποιημένοι και άλλοι σχηματίζοντας γραμμές, οβάλ, ημισέληνους, ακόμη και φιγούρες σε σχήμα U. Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τις εικόνες πιο προσεκτικά, ανακάλυψαν τι ήταν: περισσότερες από χίλιες φωλιές που έχτισαν ψάρια της Ανταρκτικής σε μια περιοχή της Θάλασσας Γουέντελ που παρέμενε κρυμμένη κάτω από τον πάγο για χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής του 2019, στόχος της οποίας ήταν η αναζήτηση του HMS Endurance , του ιστορικού πλοίου που χρησιμοποιήθηκε από τον εξερευνητή Έρνεστ Σάκλετον και το οποίο βυθίστηκε το 1915. Αν και η αποστολή αυτή δεν κατάφερε να βρει το πλοίο, το οποίο τελικά εντοπίστηκε τρία χρόνια αργότερα, επέτρεψε τη λήψη πρωτοφανών εικόνων ενός σχεδόν άγνωστου οικοσυστήματος.

Τι βρήκαν κάτω από ένα παγόβουνο στην Ανταρκτική;

Η ιστορία ξεκίνησε με ένα γεγονός που άλλαξε ριζικά το τοπίο της περιοχής. Το 2017, το γιγάντιο παγόβουνο A68 αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα Larsen C, εκθέτοντας περιοχές του ωκεανού που προηγουμένως παρέμεναν καλυμμένες.

Το άνοιγμα προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, επειδή προσέφερε τη δυνατότητα μελέτης περιβαλλόντων που ήταν απομονωμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τον Ιανουάριο του 2019, μια ομάδα ερευνητών απέπλευσε με το SA Agulhas II, ένα νοτιοαφρικανικό πλοίο εξοπλισμένο για τη διεξαγωγή έρευνας σε πολικές περιοχές.

Η αποστολή διήρκεσε 49 ημέρες και είχε διάφορους επιστημονικούς στόχους, όπως η μελέτη της βιοποικιλότητας της θάλασσας Γουέντελ και η προσπάθεια εντοπισμού του Endurance. Ωστόσο, οι συνθήκες περιέπλεξαν την αποστολή.

«Ο θαλάσσιος πάγος, ειδικότερα, αποτελούσε πρόκληση, καθώς υπήρχε συσσώρευση πάγου σε αυτήν την περιοχή. Κατευθυνόμασταν κατευθείαν προς αυτόν, αποφεύγοντας τα παγόβουνα στην πορεία», θυμήθηκε η Μισέλ Τέιλορ, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ που συμμετείχε στην αποστολή.

Η ομάδα δεν κατάφερε να εντοπίσει το ιστορικό ναυάγιο κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Ωστόσο, ενώ εξερευνούσε τα βάθη με ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα γνωστό ως Lassie, εμφανίστηκε κάτι που τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων.

Οι κάμερες άρχισαν να καταγράφουν έναν τεράστιο αριθμό κυκλικών οπών διάσπαρτων στο θαλάσσιο ίζημα. Μετά την εξέταση των ηχογραφήσεων, οι ειδικοί εντόπισαν περισσότερες από χίλιες δομές. Μέσα σε μερικές από αυτές, μπορούσαν να παρατηρηθούν ψάρια, αυγά και προνύμφες.

Οι κύκλοι ήταν στην πραγματικότητα φωλιές του Lindbergichthys nudifrons , ενός είδους ψαριού προσαρμοσμένου στα εξαιρετικά κρύα νερά της Ανταρκτικής. «Περισσότερες από χίλιες φωλιές που έχουν διατηρηθεί στις περιοχές που μελετήθηκαν αποδεικνύουν ότι η εξερεύνηση του κόσμου μας συνεχίζεται », σημείωσε ο Russ Connelly, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας.

Γιατί τα ψάρια χτίζουν φωλιές σε διαφορετικά σχήματα;

Η ανακάλυψη έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο ήταν κατανεμημένες οι φωλιές. Δεν ήταν απλώς διασκορπισμένες τυχαία.

Οι επιστήμονες βρήκαν διαφορετικά οργανωτικά μοτίβα: ορισμένες φωλιές επικαλύπτονταν, άλλες σχημάτιζαν ημισέληνους, οβάλ ή δομές σε σχήμα U. Υπήρχαν επίσης φωλιές ευθυγραμμισμένες κανονικά και άλλες εντελώς απομονωμένες. Η πιο συνηθισμένη διάταξη ήταν σε ομάδες ή συστάδες , που αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% των δομών που αναλύθηκαν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μια κρίσιμη λειτουργία: την προστασία των αυγών από πιθανούς θηρευτές.

Τα αρσενικά αυτού του είδους είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη των φωλιών για περίπου τέσσερις μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορα ζώα που προσπαθούν να τραφούν με τα αυγά, συμπεριλαμβανομένων των εύθραυστων αστεριών και των θαλάσσιων σκουληκιών. Ο τρόπος με τον οποίο τα ψάρια κατανέμουν τις φωλιές τους μπορεί να οφείλεται σε μια αρχή γνωστή ως «θεωρία του εγωιστικού κοπαδιού».

Αυτή η θεωρία υποδηλώνει ότι τα άτομα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο επίθεσης τοποθετώντας τον εαυτό τους κοντά σε άλλα μέλη της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ζώο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του σε έναν πιθανό θηρευτή. Αυτό θα εξηγούσε γιατί τόσα πολλά ψάρια χτίζουν τις φωλιές τους κοντά το ένα στο άλλο.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι οι απομονωμένες φωλιές τείνουν να καταλαμβάνονται από μεγαλύτερα άτομα , πιθανώς καλύτερα εξοπλισμένα για να υπερασπιστούν τα αυγά τους μόνα τους. Οι κάμερες ανίχνευσαν επίσης ταινίες στη γύρω περιοχή. Αυτά τα ζώα μπορούν να εντοπίσουν τα αυγά χρησιμοποιώντας χημικά σήματα, αποτελώντας έτσι απειλή για τις φωλιές.

Η συγκέντρωση πολυάριθμων δομών σε ένα μέρος θα μπορούσε να δυσκολέψει αυτούς τους θηρευτές να εντοπίσουν μεμονωμένα τον στόχο τους, ένα άλλο πιθανό πλεονέκτημα της συλλογικής οργάνωσης.

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