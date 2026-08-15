Αργεντινή: 30 λιοντάρια και τίγρεις διασώθηκαν από ζωολογικό κήπου που έκλεισε το 2020

Τριάντα λιοντάρια και τίγρεις που κρατούνταν αιχμάλωτες για χρόνια σε στενά κλουβιά σε έναν κλειστό ζωολογικό κήπο της Αργεντινής, διασώθηκαν και ξεκίνησαν το φιλόδοξο ταξίδι τους προς καταφύγια άγριας ζωής στη Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα άγρια ζώα διασώθηκαν από τον ζωολογικό κήπο του Λουχάν, ο οποίος βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, του Μπουένος Άιρες, μετά από χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με το ποια θα ήταν η μοίρα τους. Η Four Paws, η διεθνής οργάνωση για την προστασία των ζώων που επιβλέπει τη μεταφορά, την χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης αιλουροειδών που ζούσαν σε αιχμαλωσία, που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το γεγονός ότι η ζωή 30 άγριων ζώων βελτιώθηκε χάρη σε αυτήν την προσπάθεια», δήλωσε η Λουτσιάνα Ντ’Αμπράμο, επικεφαλής της Four Paws.

Μία από τις τίγρεις που θα μεταφερθεί στην Νότια Αφρική AP

Μόλις φορτωθούν στα κλουβιά τους και τοποθετηθούν σε αεροσκάφη cargo, εννέα από τις τίγρεις και έξι από τα λιοντάρια θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Lionsrock, ένα καταφύγιο της Four Paws στη Νότια Αφρική που φιλοξενεί περισσότερα από 80 αιλουροειδή σε φυσικούς χώρους που εκτείνονται σε περισσότερα από 140 στρέμματα. Οι υπόλοιπες οκτώ τίγρεις και τα επτά λιοντάρια θα ταξιδέψουν στο The Wild Animal Sanctuary στο Κολοράντο, ένα τεράστιο καταφύγιο στα βορειοανατολικά του Ντένβερ, όπου διασωθέντα λιοντάρια, τίγρεις και άλλα ζώα περιφέρονται σε εκτεταμένους βιότοπους.

Για να γίνει πιο εύκολη η μεταφορά τους, εκπαιδευτές ζώων της Four Paws έμαθαν στις τίγρεις και στα λιοντάρια να μπαίνουν οικειοθελώς στα κλουβιά τους. Ωστόσο, ορισμένα από τα μεγάλα αιλουροειδή χρειάστηκε να ναρκωθούν για να μπορέσει να γίνει η μεταφορά τους, μεταξύ των οποίων και δύο τίγρεις.

Μία από τις τίγρεις που θα μεταφερθεί στην Νότια Αφρική AP

Ο ζωολογικός κήπος του Λουχάν έκλεισε οριστικά το 2020 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την ευημερία των ζώων. Ήταν παγκοσμίως γνωστός επειδή επέτρεπε στους επισκέπτες να αγγίζουν και να φωτογραφίζονται με τίγρεις και λιοντάρια.

Η Ντ’Αμπράμο δήλωσε ότι περίπου 200 αιλουροειδή ζούσαν εκεί όταν έκλεισε. Από εκείνα, μόνο τα 112 επιβίωσαν όταν η Four Paws έφτασε για πρώτη φορά στον ζωολογικό κήπο το 2023 αναζητώντας μια λύση.

Και όταν επιτράπηκε στην οργάνωση να αναλάβει τη διαχείριση του χώρου δύο χρόνια αργότερα, μόλις 62 από τα ζώα ήταν ακόμη ζωντανά.

Ο οργανισμός παρείχε εκπαίδευση στους μακροχρόνιους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου σχετικά με τις σύγχρονες πρακτικές για την ευημερία των ζώων και άρχισε να βελτιώνει τη διατροφή και την ιατρική περίθαλψη των αιλουροειδών.

Πλέον, έχουν παραμείνει περισσότερα από 20 λιοντάρια και τίγρεις στον ζωολογικό κήπο Λουχάν, και η Four Paws δίνει μάχη με τον χρόνο για να τους βρει ένα παντοτινό σπίτι.