Αργεντινή: 30 λιοντάρια και τίγρεις διασώθηκαν από ζωολογικό κήπου που έκλεισε το 2020

Ο ζωολογικός κήπος του Λουχάν έκλεισε οριστικά το 2020 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την ευημερία των ζώων

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Αργεντινή: 30 λιοντάρια και τίγρεις διασώθηκαν από ζωολογικό κήπου που έκλεισε το 2020
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα λιοντάρια και τίγρεις που κρατούνταν αιχμάλωτες για χρόνια σε στενά κλουβιά σε έναν κλειστό ζωολογικό κήπο της Αργεντινής, διασώθηκαν και ξεκίνησαν το φιλόδοξο ταξίδι τους προς καταφύγια άγριας ζωής στη Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα άγρια ζώα διασώθηκαν από τον ζωολογικό κήπο του Λουχάν, ο οποίος βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, του Μπουένος Άιρες, μετά από χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με το ποια θα ήταν η μοίρα τους. Η Four Paws, η διεθνής οργάνωση για την προστασία των ζώων που επιβλέπει τη μεταφορά, την χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης αιλουροειδών που ζούσαν σε αιχμαλωσία, που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το γεγονός ότι η ζωή 30 άγριων ζώων βελτιώθηκε χάρη σε αυτήν την προσπάθεια», δήλωσε η Λουτσιάνα Ντ’Αμπράμο, επικεφαλής της Four Paws.

CORRECTION Argentina Big Cats

Μία από τις τίγρεις που θα μεταφερθεί στην Νότια Αφρική

AP

Μόλις φορτωθούν στα κλουβιά τους και τοποθετηθούν σε αεροσκάφη cargo, εννέα από τις τίγρεις και έξι από τα λιοντάρια θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Lionsrock, ένα καταφύγιο της Four Paws στη Νότια Αφρική που φιλοξενεί περισσότερα από 80 αιλουροειδή σε φυσικούς χώρους που εκτείνονται σε περισσότερα από 140 στρέμματα. Οι υπόλοιπες οκτώ τίγρεις και τα επτά λιοντάρια θα ταξιδέψουν στο The Wild Animal Sanctuary στο Κολοράντο, ένα τεράστιο καταφύγιο στα βορειοανατολικά του Ντένβερ, όπου διασωθέντα λιοντάρια, τίγρεις και άλλα ζώα περιφέρονται σε εκτεταμένους βιότοπους.

Για να γίνει πιο εύκολη η μεταφορά τους, εκπαιδευτές ζώων της Four Paws έμαθαν στις τίγρεις και στα λιοντάρια να μπαίνουν οικειοθελώς στα κλουβιά τους. Ωστόσο, ορισμένα από τα μεγάλα αιλουροειδή χρειάστηκε να ναρκωθούν για να μπορέσει να γίνει η μεταφορά τους, μεταξύ των οποίων και δύο τίγρεις.

APTOPIX Argentina Big Cats

Μία από τις τίγρεις που θα μεταφερθεί στην Νότια Αφρική

AP

Ο ζωολογικός κήπος του Λουχάν έκλεισε οριστικά το 2020 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την ευημερία των ζώων. Ήταν παγκοσμίως γνωστός επειδή επέτρεπε στους επισκέπτες να αγγίζουν και να φωτογραφίζονται με τίγρεις και λιοντάρια.

Η Ντ’Αμπράμο δήλωσε ότι περίπου 200 αιλουροειδή ζούσαν εκεί όταν έκλεισε. Από εκείνα, μόνο τα 112 επιβίωσαν όταν η Four Paws έφτασε για πρώτη φορά στον ζωολογικό κήπο το 2023 αναζητώντας μια λύση.

Και όταν επιτράπηκε στην οργάνωση να αναλάβει τη διαχείριση του χώρου δύο χρόνια αργότερα, μόλις 62 από τα ζώα ήταν ακόμη ζωντανά.

Ο οργανισμός παρείχε εκπαίδευση στους μακροχρόνιους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου σχετικά με τις σύγχρονες πρακτικές για την ευημερία των ζώων και άρχισε να βελτιώνει τη διατροφή και την ιατρική περίθαλψη των αιλουροειδών.

Πλέον, έχουν παραμείνει περισσότερα από 20 λιοντάρια και τίγρεις στον ζωολογικό κήπο Λουχάν, και η Four Paws δίνει μάχη με τον χρόνο για να τους βρει ένα παντοτινό σπίτι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Νεκρός ο 19χρονος Βρετανός ποδηλάτης, Φίνλεϊ Τάρλινγκ - Παρασύρθηκε από όχημα κατά την διάρκεια αγώνα

13:47TRAVEL

Τρεις μαγευτικές παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

13:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων - Οι δικαιούχοι

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Πρέπει να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η Γενοκτονία των Ποντίων

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

13:12ΥΓΕΙΑ

Είμαστε ένα βήμα πριν την πιο σημαντική ανακάλυψη για την απώλεια ακοής

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου - Τα επόμενα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων - Θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ κατά τόπους

13:00WHAT THE FACT

Απίστευτη πρόταση επιστήμονα: Προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας ολόκληρος πλανήτης ως διαστημόπλοιο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου 2026

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η τεράστια πρόταση της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την BILD

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό

12:54NEWSBOMB

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: 30 λιοντάρια και τίγρεις διασώθηκαν από ζωολογικό κήπου που έκλεισε το 2020 - Θα μεταφερθούν σε καταφύγια στις ΗΠΑ και την Νότια Αφρική

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Με λαμπρότητα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Κατάλληλα τα νερά κολύμβησης σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις σε Airbnb – Ανάμεσά τους 17χρονος που είχε διαφύγει από ίδρυμα

12:30WHAT THE FACT

Ένα κτίριο «λήγει» στα 50; Τι λέει γνωστός αρχιτέκτονας και τι προβλέπουν οι κανονισμοί

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεκαπενταύγουστος: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών - «Ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Στα 2.480 τα στρέμματα που κάηκαν στη Σίβηρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων - Θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ κατά τόπους

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου - Τα επόμενα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «άγνωστος» Στέφανος Μάνος: Ο σκληρός τεχνοκράτης που «έσωσε» την Πλάκα και το παρασκήνιο με την κινητή τηλεφωνία

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα έκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά και Λαύριο

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η τεράστια πρόταση της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την BILD

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πλήθος κόσμου στο πανηγύρι της Παναγιάς Τουρλιανής

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 38 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Με λαμπρότητα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας

13:12ΥΓΕΙΑ

Είμαστε ένα βήμα πριν την πιο σημαντική ανακάλυψη για την απώλεια ακοής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ