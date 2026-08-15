Δυτική Αττική: Κατάλληλα τα νερά κολύμβησης σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι στα θαλάσσια νερά των ακτών Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι.

Τα νερά κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση.

Οι μικροβιολογικές παράμετροι των νερών είναι όμοιες με αυτές πριν τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας συνεχίζει τους τακτικούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των λουομένων.

Υποστηρίζονται οι παραλίες και οι επαγγελματίες της περιοχής για την ανάκαμψη μετά τις καταστροφές. Snapshot powered by AI

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας «ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε δείγματα θαλασσινού νερού από τις ακτές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι κατάλληλες για κολύμβηση.

Τα όρια καθορίζονται στην ΚΥΑ 8600/416/Ε103, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και οι τιμές των μετρήσεων, με βάση τις εξεταζόμενες μικροβιολογικές παραμέτρους, είναι ακριβώς όμοιες με τις μετρήσεις του παρελθόντος και πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο Δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας αναφέρει πως «συνεχίζει τους ελέγχους με συνέπεια και υπευθυνότητα, με προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των λουομένων και τη διασφάλιση της ποιότητας των ακτών μας. Επιλέγουμε τις παραλίες του Δήμου μας, ενισχύουμε τους επαγγελματίες της περιοχής μας, υποστηρίζουμε τις περιοχές που δοκιμάστηκαν».

Κατάλληλα τα νερά κολύμβησης σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι, σύμφωνα με αποτελέσματα μετρήσεων.

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