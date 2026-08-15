Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Με λαμπρότητα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας

Snapshot Οι εορτασμοί του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο κορυφώνονται με τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, προσελκύοντας χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα.

Ο Δεκαπενταύγουστος θεωρείται από τους Τηνιακούς το «Πάσχα του καλοκαιριού» και προκαλεί τετραπλασιασμό του πληθυσμού στο νησί, δημιουργώντας μεγάλες προκλήσεις στην υποδοχή και τις υποδομές.

Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε το 1823 μετά από όραμα της μοναχής Πελαγίας, γεγονός που θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι για την ευόδωση της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο ναός της Ευαγγελίστριας χτίστηκε στο σημείο εύρεσης της εικόνας με τη σημαντική συνεισφορά των πιστών και λειτουργεί ως θρησκευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού.

Πολλοί προσκυνητές εκπληρώνουν τάματα περπατώντας γονατιστοί από το λιμάνι μέχρι τον ναό, εκφράζοντας προσωπικές ευχαριστίες ή αιτήματα με υλικά αφιερώματα όπως λαμπάδες και κοσμήματα. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα φτάνουν σήμερα στην κορύφωσή τους οι εορτασμοί του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο, καθώς πλήθος προσκυνητών συρρέει για να αποδώσει τιμή στη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας.

Ως ένας από τους κορυφαίους ορθόδοξους προορισμούς της χώρας, το νησί αποτελεί το επίκεντρο του εορτασμού, υποδεχόμενο ανθρώπους από ολόκληρη την Ελλάδα. Αρκετοί μάλιστα ολοκληρώνουν το τάμα τους περπατώντας ακόμη και γονυπετείς από το λιμάνι μέχρι τον ναό.

Η κορυφαία στιγμή των εορταστικών εκδηλώσεων είναι η επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της Τήνου.

Το Ιερό Κουβούκλιο μεταφέρεται ψηλά πάνω από το πλήθος των πιστών, συνθέτοντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, όπου η θρησκευτική ευλάβεια συνδυάζεται με τη μεγαλοπρέπεια της μεγάλης ορθόδοξης γιορτής.

Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη διαδικασία, με πολλούς προσκυνητές να συμμετέχουν τιμώντας ένα τάμα ή μια προσωπική τους δέσμευση απέναντι στην Παναγία.

«Το Πάσχα του καλοκαιριού»

Για τους Τηνιακούς, ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι απλώς η κορυφαία θρησκευτική γιορτή του νησιού. Είναι, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, το «Πάσχα του καλοκαιριού», μια ημέρα που αποτελεί «τιμή και ευλογία» για τον τόπο και απαιτεί κάθε χρόνο μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας.

Η εικόνα της Τήνου τις μέρες αυτές αλλάζει ριζικά. Η αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου συναντά το μεγάλο «κύμα» των προσκυνητών και οι αντοχές του νησιού δοκιμάζονται.

«Ήδη βρισκόμαστε στα όριά μας», σημειώνει ο κ. Κροντηράς, εξηγώντας ότι τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τις ημέρες γύρω από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης «ο πληθυσμός του νησιού τετραπλασιάζεται».

Η Αγία Πελαγία και η εύρεση της εικόνας

Η ιστορία του μεγάλου προσκυνήματος οδηγεί στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, η μοναχή Πελαγία, στο Μοναστήρι του Κεχροβουνίου, είδε επανειλημμένα σε όραμά της την Παναγία, η οποία της υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της και ζήτησε να γίνουν ανασκαφές.

Οι πρώτες προσπάθειες άρχισαν το 1822 και οι έρευνες εντάθηκαν στις αρχές του επόμενου έτους. Στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μία ημερομηνία που έκτοτε τιμάται ιδιαίτερα στην Τήνο.

Η είδηση της εύρεσης διαδόθηκε γρήγορα στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο. Σε μια εποχή κατά την οποία η έκβαση της Επανάστασης παρέμενε αβέβαιη, η ανακάλυψη της εικόνας ερμηνεύτηκε από πολλούς ως θεϊκό σημάδι για την ευόδωση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Στο νησί έφθασαν για να προσκυνήσουν σημαντικές μορφές της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο Μακρυγιάννης.

Έτσι, από πολύ νωρίς, η Παναγία της Τήνου συνδέθηκε στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού.

Ένας ναός χτισμένος και από τις προσφορές των πιστών

Στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα ανεγέρθηκε ο επιβλητικός ναός της Ευαγγελίστριας. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν σημαντικοί πόροι, υλικά και εργασία, με την προσφορά των πιστών να έχει καθοριστικό ρόλο.

Ο ναός και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας έγιναν σταδιακά σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη θρησκευτική ζωή, αλλά και για την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία του τόπου. Το Ίδρυμα ανέπτυξε με το πέρασμα των χρόνων φιλανθρωπική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, στηρίζοντας σχολεία, υποτροφίες και πολιτιστικές δράσεις.

Μα πάνω από όλα, αυτό που καθιέρωσε την Τήνο στη συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν η ιδιαίτερη σχέση των πιστών με τη Μεγαλόχαρη.

Ο δρόμος προς την Παναγία και τα τάματα

Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Τήνου είναι εκείνη των ανθρώπων που ανεβαίνουν γονατιστοί το δρόμο από το λιμάνι προς το ναό.

Για όσους επιλέγουν αυτή την επίπονη διαδρομή, η πράξη έχει έναν απολύτως προσωπικό χαρακτήρα. Κάποιοι έχουν ζητήσει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, άλλοι επιστρέφουν για να ευχαριστήσουν την Παναγία και άλλοι συνεχίζουν ένα τάμα που περνά μέσα στην οικογένεια, από γενιά σε γενιά.

Δίπλα τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατούν λαμπάδες και τάματα. Μικρά μεταλλικά αφιερώματα, κοσμήματα, εικόνες ή προσωπικά αντικείμενα γίνονται η υλική έκφραση μιας προσευχής, μιας αγωνίας ή ενός «ευχαριστώ». Είναι εικόνες που επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, αλλά για εκείνους που τις βιώνουν δεν έχουν τίποτε το τυπικό. Κάθε τάμα κρύβει πίσω του τη δική του ιστορία.

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