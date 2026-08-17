Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παραμείνει γενικά καλός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ωστόσο από αύριο Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο μετά τα μέσα της εβδομάδας, με πιθανή εμφάνιση καύσωνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, οι βροχές που θα σημειωθούν από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως το βράδυ θα περιοριστούν στα ορεινά, ενώ τα πεδινά θα διατηρηθούν ξηρά. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά ήπια έως την Τετάρτη, όμως μετά τις 20-22 Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για καύσωνα διάρκειας 2 έως 3 ημερών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Το επερχόμενο θερμό κύμα συνδέεται με την εισβολή θερμών αερίων μαζών από τη νότια Ευρώπη, οι οποίες θα αυξήσουν αισθητά τη θερμοκρασία στη χώρα μας. Αντίθετα, στην βόρεια Ευρώπη θα επικρατήσουν ψυχρές αέριες μάζες που θα διατηρήσουν πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή η διαφοροποίηση δημιουργεί ένα μεταβατικό σκηνικό στον καιρό της περιοχής μας, με τον καύσωνα να είναι πιθανό φαινόμενο για τις επόμενες ημέρες.

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