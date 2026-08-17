Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

Η βασική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από μια ιδιαίτερα ενισχυμένη αντικυκλωνική δομή

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα
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  • Ο χειμώνας 2026-2027 στην Ευρώπη αναμένεται κατά μέσο όρο θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα με περιορισμένες εκτεταμένες χιονοπτώσεις.
  • Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη δυτική ροή, που φέρνει ήπιες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό προς την Ευρώπη.
  • Στην Ελλάδα προβλέπεται ένας ήπιος χειμώνας με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά και χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές και κατά περιόδους.
  • Δεν αποκλείονται έντονες ψυχρές εισβολές και σύντομα επεισόδια χιονοπτώσεων, αν και δεν θα αποτελούν τη βασική κατάσταση του χειμώνα.
  • Η εποχική πρόγνωση δείχνει γενικές τάσεις και δεν μπορεί να προβλέψει ακριβείς ημερομηνίες ή τοποθεσίες χιονοπτώσεων.
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Νέα δεδομένα για τον χειμώνα 2026-2027 δίνει το τελευταίο εποχικό «τρέξιμο» του ECMWF, με την εικόνα για την Ευρώπη να δείχνει έναν χειμώνα που κατά μέσο όρο θα κινηθεί σε θερμότερα από τα κανονικά επίπεδα, ενώ οι ενδείξεις για εκτεταμένες χιονοπτώσεις παραμένουν περιορισμένες.

Η βασική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από μια ιδιαίτερα ενισχυμένη αντικυκλωνική δομή πάνω από τη Βόρεια Αμερική. Η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές συνέπειες και για την Ευρώπη, καθώς μεταβάλλει την κυκλοφορία των ατμοσφαιρικών συστημάτων στον Ατλαντικό και στη συνέχεια προς τη Γηραιά Ήπειρο.

Ενισχυμένο δυτικό ρεύμα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τη νέα εποχική εικόνα, η βασική εξέλιξη για την Ευρώπη είναι η επέκταση χαμηλών πιέσεων προς τη βορειοδυτική και βόρεια Ευρώπη.

Αυτό δημιουργεί μια έντονη διαφορά στις πιέσεις μεταξύ βορρά και νότου και ενισχύει τη δυτική ατμοσφαιρική ροή από τον Ατλαντικό προς την Ευρώπη.

Με απλά λόγια, μεγάλο μέρος της Ευρώπης φαίνεται να βρίσκεται συχνά υπό την επίδραση δυτικών ανέμων, οι οποίοι μεταφέρουν σχετικά ήπιες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κυκλοφορία δεν αποκλείει τις ψυχρές εισβολές. Κατά διαστήματα, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη, μπορούν να κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Ωστόσο, το ECMWF δεν «βλέπει» αυτή την εξέλιξη ως τη βασική κατάσταση ολόκληρου του χειμώνα, αλλά περισσότερο ως επεισοδιακές διαταραχές μέσα σε έναν κατά βάση ήπιο χειμώνα.

Τι δείχνει ο χάρτης για τα χιόνια

Ο χάρτης της εποχικής ανωμαλίας χιονόπτωσης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός.

Οι αρνητικές τιμές, με τις αποχρώσεις του κίτρινου, πορτοκαλί και κόκκινου, δείχνουν λιγότερα χιόνια από τον μέσο όρο, ενώ οι μπλε και μωβ αποχρώσεις υποδηλώνουν περισσότερα χιόνια από τα κανονικά.

Η γενική εικόνα δεν είναι ευνοϊκή για έναν χειμώνα με εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι πιο ευνοημένες περιοχές εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη, καθώς και σε ορισμένες ορεινές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης.

Αντίθετα, μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης εμφανίζει αρνητικές ανωμαλίες χιονόπτωσης.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει απουσία χιονιού. Μία εποχική πρόγνωση δεν μπορεί να προβλέψει συγκεκριμένες χιονοπτώσεις τρεις ή τέσσερις μήνες πριν. Δείχνει κυρίως ποια κυκλοφορία έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επικρατήσει κατά μέσο όρο.

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Η Ελλάδα στο επίκεντρο της πρόγνωσης

Για την Ελλάδα, η νέα εικόνα του ECMWF δεν παραπέμπει σε έναν χειμώνα με σταθερά ψυχρή κυκλοφορία και συχνές χιονοκακοκαιρίες.

Η χώρα βρίσκεται στη νότια πλευρά της μεγάλης ζώνης χαμηλών πιέσεων που εκτείνεται προς τη βόρεια Ευρώπη. Εφόσον κυριαρχεί η δυτική ροή, η Ελλάδα είναι πιθανότερο να δέχεται αρκετές φορές ηπιότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα η θερμοκρασιακή εικόνα να παραμένει κατά μέσο όρο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο χάρτης χιονόπτωσης δεν δείχνει μια γενικευμένη θετική ανωμαλία για την Ελλάδα. Αντίθετα, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε ζώνες όπου το εποχικό σήμα για τα χιόνια είναι ουδέτερο έως αρνητικό.

Άρα, με βάση αποκλειστικά το συγκεκριμένο εποχικό σενάριο, το πιθανότερο είναι ένας χειμώνας κατά τον οποίο τα χιόνια στην Ελλάδα θα είναι περισσότερο επεισοδιακά και γεωγραφικά περιορισμένα, με τα μεγαλύτερα περιθώρια να εντοπίζονται στα ορεινά και σε περιπτώσεις όπου κάποια ατμοσφαιρική διαταραχή καταφέρει να κινηθεί αρκετά νότια.

Αυτό όμως δεν αποκλείει δυνατές ψυχρές εισβολές

Εδώ βρίσκεται και το σημαντικότερο σημείο της πρόγνωσης.

Ένας θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα χειμώνας δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα ή ακόμη και περισσότερα πολύ ισχυρά ψυχρά επεισόδια.

Η ίδια η κυκλοφορία που περιγράφει το ECMWF αφήνει περιθώριο για κατά περιόδους βορειότερη ροή. Όταν ένα χαμηλό κινηθεί αρκετά νότια και η διάταξη των πιέσεων επιτρέψει την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί ξαφνικά σε πολύ διαφορετικό σκηνικό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα σύντομο αλλά ισχυρό επεισόδιο χιονοπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μέσα σε έναν συνολικά ήπιο χειμώνα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μπορεί να περάσει μεγάλα διαστήματα με ήπιες θερμοκρασίες και στη συνέχεια να δεχθεί μια έντονη ψυχρή εισβολή διάρκειας λίγων ημερών.

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Τι σημαίνει πρακτικά για τον ελληνικό χειμώνα

Η μέχρι τώρα εικόνα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Θερμοκρασίες: τάση για υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και πιθανότατα και στην Ελλάδα.

Χιόνια: όχι ιδιαίτερα ευνοϊκό εποχικό σήμα για εκτεταμένες χιονοπτώσεις στη χώρα.

Ορεινά: παραμένουν σαφώς πιο ευνοημένα, καθώς ακόμη και σε ήπιους χειμώνες μπορούν να υπάρξουν σημαντικά επεισόδια χιονοπτώσεων.

Ψυχρές εισβολές: δεν αποκλείονται και μπορεί να είναι έντονες, αλλά δεν φαίνεται να αποτελούν τη μόνιμη κατάσταση του χειμώνα.

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα: το συγκεκριμένο εποχικό σενάριο δεν τις ευνοεί ως συχνό φαινόμενο, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει μεμονωμένα ισχυρά επεισόδια.

Δυτική ροή: αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας που παρουσιάζει το ECMWF και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την ήπια θερμοκρασιακή εικόνα.

Ο χειμώνας δεν θα κριθεί από έναν χάρτη

Πρόκειται για εποχική πρόγνωση και όχι για πρόγνωση συγκεκριμένων καιρικών επεισοδίων. Το γεγονός ότι το ECMWF παρουσιάζει σήμερα μια ήπια εικόνα για την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι έχει «κλειδώσει» ολόκληρος ο χειμώνας.

Αντίθετα, η σημαντικότερη πληροφορία αυτή τη στιγμή είναι η κυκλοφορία: δυτική ροή, αυξημένες πιέσεις νοτιότερα και χαμηλές πιέσεις προς τη βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα έναν κατά μέσο όρο ήπιο χειμώνα και λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για γενικευμένα χιόνια.

Για την Ελλάδα, επομένως, το σημερινό σενάριο παραπέμπει περισσότερο σε έναν ήπιο και κατά διαστήματα αρκετά θερμό χειμώνα, με τα χιόνια να έρχονται κυρίως μέσα από σύντομες και δυνατές ψυχρές εισβολές, παρά σε έναν χειμώνα με παρατεταμένο ψύχος και διαδοχικές χιονοκακοκαιρίες.

Και ακριβώς αυτά τα σύντομα επεισόδια είναι που θα πρέπει να παρακολουθηθούν στις επόμενες ανανεώσεις των εποχικών μοντέλων. Όσο πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο και στη συνέχεια προς τον Δεκέμβριο, η εικόνα για τη θέση των αντικυκλώνων και των χαμηλών πιέσεων θα γίνεται σαφώς πιο αξιόπιστη.

Συμπέρασμα: Το πρώτο μεγάλο μήνυμα του ECMWF για τον χειμώνα 2026-2027 είναι «ήπιος χειμώνας με περιορισμένη χιονοκαιρία σε γενικευμένο επίπεδο», χωρίς όμως να αποκλείονται ισχυρές, ακόμη και εντυπωσιακές, ψυχρές εισβολές στην Ελλάδα. Η εποχική πρόγνωση δείχνει τη γενική τάση· δεν μπορεί να προβλέψει από τώρα πού και πότε θα χιονίσει.

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