Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη χλιδή που έζησε σε προηγούμενες δεκαετίες, εξηγώντας πως σήμερα αναζητά περισσότερο απλές στιγμές και ανθρώπους, μακριά από την εικόνα που, όπως λέει, έχει αποκτήσει η Μύκονος

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Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»
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Με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες», η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! μιλώντας μεταξύ άλλων για τη Μύκονο, τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νησί αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη χλιδή που έζησε σε προηγούμενες δεκαετίες, εξηγώντας πως σήμερα αναζητά περισσότερο απλές στιγμές και ανθρώπους, μακριά από την εικόνα που, όπως λέει, έχει αποκτήσει η Μύκονος.

Την έζησες όμως κι εσύ τη χλιδή.

Ναι αλλά την ξεπέρασα, πήγα παρακάτω, άλλαξα. Μπορώ να πάω για μπάνιο με μια σκηνή. Αυτοί δεν τολμούν να κοιμηθούν για ένα βράδυ σε μια σκηνή στην παραλία. Σε μια παρέα με κιθάρες γύρω από μια φωτιά. Αυτή η εικόνα μού δίνει χαρά πια. Πάντα ήμουν λίγο «τσιγγάνα» βέβαια, το ξέρεις. Θυμάσαι τότε που καθόμαστε στο ταβερνάκι στον Πάνορμο μέχρι το βράδυ, που χορεύαμε, ερωτευόμασταν, είχαμε ελπίδες; Μήπως κάνω κι εγώ ένα τέτοιο ταβερνάκι και μαζευτούμε όλοι ξανά; Ή έστω ένα πάρτι στην άμμο σαν εκείνα τα παλιά, για να φοβίσουμε κι εμείς τον χρόνο;

Έχεις απαρνηθεί πλέον όμως τη Μύκονο.

Η Μύκονος είναι πια μια βίζιτα πολυτελείας, δεν είναι το νησί που αγαπήσαμε. Δεν το θέλω. Οι Μυκονιάτες είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί. Έχασε το χρώμα της, είναι «Ντουμπαϊστάν». Έδιωξαν τους Έλληνες, ας κάτσουν με τους Άραβες.

Σε εκείνη τη Βάνα των 80s και των 90s που αναπολείς, τι θα της έλεγες αν της είχες μπροστά σου;

Σήκωσε τη φούστα σου και χόρεψε πάνω στην άμμο και μετά πέσε στη θάλασσα και κολύμπα.

Σε 10 χρόνια πιστεύεις ότι θα κάνεις ακόμα αυτή τη δουλειά;

Σε 10; Εγώ το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχω εξαφανιστεί, είσαι τρελός; Μη σου πω σε τρία. Και πίστεψέ με, αυτά θα είναι τα καλύτερά μου, θα δώσω πολύ ωραία πράγματα.

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