Άννα Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε 50 ευρώ τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας

Snapshot Τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πωλούνται στο Vinted με τιμές έως 50 ευρώ.

Τα βραχιόλια δόθηκαν σε όλους τους θεατές και δημιουργούσαν συγχρονισμένο οπτικό εφέ κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Η πώληση των βραχιολιών προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στα social media, καθώς θεωρείται ακατάλληλο να πωλούνται αντικείμενα που δόθηκαν δωρεάν.

Χρήστες των social media εξέφρασαν την ενόχλησή τους και καταδίκασαν την πρακτική αυτή δημόσια. Snapshot powered by AI

Τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια που μοιράστηκαν στους θεατές κατά την είσοδό τους στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν προς πώληση στο Vinted, με ορισμένες αγγελίες να φτάνουν ακόμη και τα 50 ευρώ, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Τα συγκεκριμένα βραχιόλια είχαν δοθεί δωρεάν σε όλους τους θεατές κατά την είσοδο και αποτέλεσαν μέρος του εντυπωσιακού θεάματος της συναυλίας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναβόσβηναν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ στις κερκίδες και την αρένα του ΟΑΚΑ.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ωστόσο, κάποιοι φαίνεται πως αποφάσισαν να τα διαθέσουν προς πώληση μέσω της πλατφόρμας Vinted, με τις τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν τα 50 ευρώ.

Η πρακτική αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη στα social media, με χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο που είχε διανεμηθεί δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμενους και σχεδιάστηκε ως αναμνηστικό της μεγάλης συναυλίας.

Μάλιστα, ο χρήστης Alex Manos δημοσίευσε στο Instagram σχετικό στιγμιότυπο από αγγελία και σχολίασε με εμφανή αγανάκτηση: «Δεν είστε καθόλου σοβαροί».

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