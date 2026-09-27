Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

Ορισμένοι θεατές εξέφρασαν παράπονα στα social media για τη διαδικασία εισόδου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»
LIFESTYLE
3'
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  • Μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, θεατές κατήγγειλαν συνωστισμό και καθυστερήσεις στην είσοδο, παρά το εισιτήριο τους.
  • Βίντεο στα social media περιγράφουν προβλήματα στην πρόσβαση, κυρίως στην silver arena, προκαλώντας συζητήσεις για την οργάνωση.
  • Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από την παραγωγή σχετικά με τις καταγγελίες για την είσοδο.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η αρχική δυσκολία στην είσοδο αποκαταστάθηκε γρήγορα και οι περισσότεροι θεατές κατάφεραν να παρακολουθήσουν κανονικά τη συναυλία.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με πλήθος κόσμου και ομαλή προσέλευση στις εξέδρες για όσους έφτασαν νωρίτερα.
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Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ προκάλεσαν συζητήσεις για την είσοδο του κοινού στον χώρο, με ορισμένους θεατές να καταγγέλλουν ότι, παρότι είχαν εισιτήριο, αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και συνωστισμό στις εισόδους.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, με εικόνες από τις εξέδρες και την αρένα να δείχνουν ένα κατάμεστο στάδιο. Ωστόσο, παράλληλα με τα θετικά σχόλια για τη βραδιά, στα social media κυκλοφόρησαν και βίντεο θεατών που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την είσοδο στον χώρο.

«Ξεφτίλα η συναυλία, πληρώσαμε για να μην μπούμε»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν κυρίως στο TikTok, θεατές περιγράφουν την κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετώπισαν κατά την προσέλευσή τους στο ΟΑΚΑ, στην silver arena.

«Ξεφτίλα η συναυλία, πληρώσαμε για να μην μπούμε», είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που εμφανίζονται σε αναρτήσεις, ενώ σε άλλο βίντεο ακούγεται η ατάκα «έλα, πάρε το πραγματικό ΟΑΚΑ», με αφορμή τον συνωστισμό που καταγράφεται σε σημείο των εισόδων.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις προκάλεσαν συζητήσεις, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την οργάνωση της εισόδου και τον χρόνο αναμονής.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την παραγωγή σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Σύμφωνα με μαρτυρία θεατή που βρέθηκε στην αρένα, ανέφερε ότι στην αρχή υπήρξε πρόβλημα σε συγκεκριμένη πύλη. Ωστόσο, όπως περιγράφει, η κατάσταση αποκαταστάθηκε γρήγορα και μέχρι το τρίτο τραγούδι είχε ήδη καταφέρει να μπει στον χώρο και να παρακολουθήσει κανονικά τη συναυλία.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι χρήστες που είχαν ανεβάσει βίντεο με παράπονα για την είσοδο εμφανίστηκαν αργότερα σε αναρτήσεις τους μέσα στο ΟΑΚΑ, γεγονός που δείχνει ότι τελικά κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο.

Σε κάθε περίπτωση, η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το ΟΑΚΑ να γεμίζει από τους θαυμαστές της Άννας Βίσση, σε μια μοναδική μουσική βραδιά που ενθουσίασε και εντυπωσίασε το κοινό.

Η εικόνα μέσα στο ΟΑΚΑ

Την ίδια ώρα, η εικόνα από το εσωτερικό του σταδίου ήταν διαφορετική, καθώς το ΟΑΚΑ γέμισε σταδιακά από τους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η ίδια η Άννα Βίσση παρατήρησε ότι ένα τμήμα της αρένας παρέμενε άδειο και απευθύνθηκε στο κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, εδώ γιατί είναι άδεια;».

Το συγκεκριμένο σημείο γέμισε αμέσως στη συνέχεια, καθώς περισσότεροι θεατές έφτασαν στις θέσεις τους.

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Σύμφωνα με την εικόνα από τη συναυλία, η προσέλευση στις εξέδρες εξελίχθηκε ομαλά για όσους είχαν φτάσει νωρίς στον χώρο, ακόμη και για εκείνους που προσήλθαν λίγο πριν τις 21:00 - ώρα έναρξης της συναυλίας - ενώ η παραγωγή είχε μεριμνήσει για τη διάθεση βραχιολιών με το σύνθημα «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ» να αναγράφεται καθώς και αδιάβροχων στο κοινό.

[389804] ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΒΙΣΣΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

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