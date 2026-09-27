Politico για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ερωτηματικά στην Ελλάδα για τα κέντρα ευεξίας»

Ο θάνατος του τραγουδιστή έφερε ξανά στο προσκήνιο τα παράνομα κέντρα ευξίας που λειτουργούν στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Politico για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ερωτηματικά στην Ελλάδα για τα κέντρα ευεξίας»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε κλινική ευεξίας χωρίς άδεια στην Αθήνα.
  • Ο θάνατος προκάλεσε έντονη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για αυστηρότερους ελέγχους στον ανεξέλεγκτο κλάδο της ευεξίας.
  • Έρευνες αποκάλυψαν παραβάσεις σε κλινικές ευεξίας, όπως λειτουργία χωρίς άδεια, έκδοση συνταγών χωρίς φυσική εξέταση και έλλειψη γιατρού.
  • Τα μέλη του προσωπικού της κλινικής καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν στο διαδίκτυο οδηγίες ανάνηψης.
  • Δύο γιατροί της κλινικής αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες, ενώ ερευνάται η ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους ελέγχους και τις άδειες.
Snapshot powered by AI

Στον σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στον ανεξέλεγκτο κλάδο της αναζωογόνησης και της ευεξίας στην Ελλάδα αναφέρεται σε άρθρο του το Politico, το οποίο επισημαίνει πως το θλιβερό αυτό γεγονός άσκησε πίεση στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα.

1790490836119-480352283-clipboard09-27-202601.jpg

Ο πρόσφατος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έφερε στο προσκήνιο τις σοβαρές ανησυχίες γύρω από τη λειτουργία των κλινικών ευεξίας στην Ελλάδα. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη πίεση στην κυβέρνηση να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον ανεξέλεγκτο κλάδο της ευεξίας.

Η πλασμαφαίρεση, μια ιατρική μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως για αυτοάνοσες παθήσεις, προσφέρεται από ορισμένες κλινικές ευεξίας ως μέθοδος αποτοξίνωσης και ενίσχυσης της υγείας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεραπεία που υποβαλλόταν ο Μαζωνάκης πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή της.

Αναλυτικά, το Politico γράφει:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας 54χρονος τραγουδιστής, πέθανε από καρδιακή προσβολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση – μια ιατρική διαδικασία που συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αυτοάνοσων διαταραχών, αλλά προσφέρεται από κλινικές ευεξίας ως θεραπεία αποτοξίνωσης του σώματος με σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που δεν διέθετε άδεια για να κάνει αυτή τη “θεραπεία”, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο αναπτυσσόμενος τομέας της ευεξίας στην Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Ειδικοί στον τομέα της υγείας, ιατρικοί σύλλογοι και η ελληνική αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι ο κλάδος αυτός είναι γεμάτος από κλινικές που λειτουργούν χωρίς έλεγχο και προσφέρουν αμφισβητήσιμες ιατρικές θεραπείες, όπως εξισορρόπηση ορμονών, προγράμματα αποτοξίνωσης, ολιστική θεραπεία και σαμανικές πρακτικές.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ελλάδας αποκάλυψε τις τελευταίες ημέρες μια σειρά φερόμενων παραβάσεων σε ολόκληρο τον κλάδο, μεταξύ των οποίων κέντρα αισθητικής που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου και τράπεζες βλαστοκυττάρων που λειτουργούν χωρίς άδεια. Έχουν αναφερθεί επίσης περιπτώσεις γιατρών που φέρεται να εκδίδουν συνταγές χωρίς να πραγματοποιούν φυσική εξέταση, καθώς και κλινικές που λειτουργούν χωρίς την παρουσία γιατρού.

Οι λεπτομέρειες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν συγκλονίσει τη χώρα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, υπάρχει ένα ανεξήγητο κενό 87 λεπτών μεταξύ της στιγμής που ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και της στιγμής που έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη του προσωπικού της κλινικής, όπου πέθανε ο καλλιτέχνης, έψαχναν στο διαδίκτυο για το πώς θα κάνουν ανάνηψη.

Η κλινική, η οποία βρίσκεται σε μια αριστοκρατική γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας, έχει ιστορικό παραβάσεων, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους και έχει επιβάλει στο παρελθόν πρόστιμο.

Οι δύο υπεύθυνοι γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία με πιθανό δόλο. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ένας από τους γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο, δηλώνει ότι δεν είχε άμεση συμμετοχή στην ιατρική επέμβαση του τραγουδιστή καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του. Η Ιωάννα Γάκα με τη σειρά της δηλώνει πως ακολούθησε τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι εισαγγελείς διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του ΙΣΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο σύλλογος διενήργησε ορθά τους ελέγχους, παρακολούθησε τις ιατρικές άδειες και χειρίστηκε τις σχετικές καταγγελίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελία πως απολύθηκαν όσοι κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει πιεί ξύδια και θες να μη σε πιάσουν;» - Συνελήφθη Tik Toker που πουλούσε ροφήματα κατά των αλκοτέστ

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στην Πλάκα»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Από την Καρολάιν και την Ανθή, στην Κική και την Πηνελόπη: Οι άνανδροι που σκότωσαν τις συντρόφους τους και έπαιζαν θέατρο

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF σκότωσαν τον τρομοκράτη που απήγαγε τη Νόα Αργκαμάνι και τον Αβινατάν Ορ δύο χρόνια μετά

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Έκανε skydiving για έναν 102χρονο βετεράνο - «Μια συμφωνία είναι συμφωνία»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Πήγε μόνος του στην αστυνομία

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Καποδίστρια

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Νότια Αφρική: Δύο ταυτόχρονες ένοπλες επιθέσεις σε διαφορετικά μπαρ - Τουλάχιστον 27 νεκροί, ανθρωποκυνηγητό για οκτώ δράστες

10:05ΥΓΕΙΑ

Δεν έχετε αυξημένη πίεση, απλά βάζετε λάθος το χέρι σας στην μέτρηση

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τουρκία: «Διάλογος χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις μας - Η ισχύς μιας χώρας μετριέται από την ικανότητά της να χτίζει συμμαχίες»

09:56WHAT THE FACT

Υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη Γη; Η απάντηση της νέας μελέτης

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο όχημα του στα Πολιτικά

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιμένει στους όρους που έθεσε για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - «Απορρίπτω την πρόταση τους, την έκαναν επειδή χάνουν πανηγυρικά», υποστηρίζει ο Τραμπ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Politico για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ερωτηματικά στην Ελλάδα για τα κέντρα ευεξίας»

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen: Τα C3, C3 Aircross και Ami σε νέες εκδόσεις Outdoor

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε νέος κορονοϊός στη Βραζιλία: Ο HKU5-CoV-2 μεταδίδεται και στον άνθρωπο

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την Δίας, η ομάδα Κόμβος: Οι κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας για το κυκλοφοριακό

07:35LIFESTYLE

Σκωτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη: Πρωτιές, ανατροπές και ισχυροί αντίπαλοι

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF σκότωσαν τον τρομοκράτη που απήγαγε τη Νόα Αργκαμάνι και τον Αβινατάν Ορ δύο χρόνια μετά

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου που πέθανε ο Μαζωνάκης - Τι εξαφάνισαν οι γιατροί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο: Έπεσε η τιμή στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Τι προβληματίζει τους παραγωγούς

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

06:45LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ και συγκίνηση με την αφιέρωση στο Μαζωνάκη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ραγίζει καρδιές φίλη των θυμάτων που μιλάει στο Newsbomb - «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση τιμών φέρνει η νέα σοδειά - Τα δεδομένα για το ράφι και τον τενεκέ

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τουρκία: «Διάλογος χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις μας - Η ισχύς μιας χώρας μετριέται από την ικανότητά της να χτίζει συμμαχίες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ