Πλάκα: Ραγίζει καρδιές φίλη των θυμάτων που μιλάει στο Newsbomb - «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Snapshot Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, μεταξύ των οποίων δύο νεόνυμφοι και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ένα από τα ζευγάρια περίμενε το πρώτο του παιδί.

Οι αρχές ερευνούν ως κύρια αιτία τη συσσώρευση αερίου και την ανάφλεξη, χωρίς όμως ακόμα να έχουν επίσημο πόρισμα.

Η Πυροσβεστική δεν είχε λάβει καταγγελίες για οσμή αερίου πριν την έκρηξη, ενώ ειδικοί ερευνούν τα συντρίμμια για τα αίτια της καταστροφής.

Φίλοι μιλούν για την αξία και τον χαρακτήρα των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Έξι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φονικής έκρηξης και της κατάρρευσης κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Πλάκας. Μετά από περίπου 24 ώρες ερευνών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν και τις έξι σορούς από τα συντρίμμια, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τέσσερα από τα θύματα βρίσκονταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα, τον σύζυγό της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, την Έρις Τσάνι και τον σύζυγό της, Φλορίν Χότζα. Η Φλορίντα και ο Ίαν είχαν παντρευτεί πρόσφατα και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό»

Στο Newsbomb, η οικογενειακή φίλη των θυμάτων, Νικολέτα Γκιόνι, μίλησε με συγκίνηση για τους τέσσερις ανθρώπους. Για τη Φλορίντα είπε πως ήταν «ένας υπέροχος άνθρωπος», «μια εξαιρετική δικηγόρος» και «γεμάτη ζωή». «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η αποκάλυψή της για την Έρις και τον Φλορίν. Όπως είπε, το νεαρό ζευγάρι ήταν νεόνυμφοι και περίμενε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι. «Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς», είπε η οικογενειακή φίλη.

Η ίδια περιέγραψε τις δραματικές ώρες μετά την έκρηξη, αποκαλύπτοντας πως έμεινε ξύπνια όλο το βράδυ καλώντας τα τηλέφωνα των θυμάτων, με την ελπίδα ότι οι διασώστες θα μπορούσαν να ακούσουν τις συσκευές και να τους εντοπίσουν.

«Και οι τέσσερις ήταν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ καλοί, πολύ έξυπνοι, πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι. Πάντα προσπαθούσαν να βοηθούν τους άλλους», ανέφερε.

Η Νικολέτα Γκιόνι αποκάλυψε ακόμη ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν στις 17 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν το Halloween.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, η Αθηνά Παπαρέσκου και ο 77χρονος Έντμοντ Χινγκς.

Το σενάριο που εξετάζεται ως αιτία της έκρηξης

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη;

Το σενάριο που εξετάζεται κατά προτεραιότητα είναι αυτό της συσσώρευσης αερίου σε κλειστό χώρο και της následικής ανάφλεξης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει την αιτία.

Οι Αρχές εξετάζουν ιδιαίτερα τον δεύτερο όροφο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, πιθανή διαρροή αερίου, φιάλες ή άλλες πηγές καυσίμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε καταγραφεί καταγγελία στην Πυροσβεστική για οσμή αερίου.

Κλιμάκιο δέκα εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την έρευνα, αναζητώντας στα συντρίμμια τα στοιχεία που θα δείξουν πώς ξεκίνησε η καταστροφή.

Και ενώ η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται, οι οικογένειες των θυμάτων φτάνουν στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν μια απώλεια που, όπως περιγράφουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, δεν μπορεί να χωρέσει σε λόγια.

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