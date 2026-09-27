Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα

Ελεύθερος Τύπος: Να έλθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα - Βενεζουέλας

Η Καθημερινή: Η ακρίβεια από την αντλία στο ράφι

Το Βήμα: Οι επτά πληγές της ακρίβειας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου