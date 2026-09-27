Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα
Ελεύθερος Τύπος: Να έλθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα - Βενεζουέλας
Η Καθημερινή: Η ακρίβεια από την αντλία στο ράφι
Το Βήμα: Οι επτά πληγές της ακρίβειας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Kαναδάς: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου,
01:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κονγκό: 17 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους
23:51 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ - Πρέπει να βελτιωθούμε»
19:47 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος