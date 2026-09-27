Ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 64 οι νεκροί από τη βύθιση πορθμείου στη θάλασσα της Ιάβας

Στις 243 ψυχές ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο «Virgo Transport 8», με τις αρχές να αναζητούν ακόμα 71 αγνοούμενους στα ανοιχτά μεταξύ Ιάβας και Βόρνεο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 64 οι νεκροί από τη βύθιση πορθμείου στη θάλασσα της Ιάβας
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η ναυτική τραγωδία που εκτυλίχθηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες στα ανοιχτά της Ινδονησίας, καθώς ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έγινε ακόμη πιο βαρύς. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρχών, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 64, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα κύματα για τον εντοπισμό δεκάδων ναυαγών που εξακολουθούν να αγνοούνται στα νερά της θάλασσας της Ιάβας.

Τα ακριβή στοιχεία για την έκταση της καταστροφής παρουσίασε ο αξιωματούχος της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Γιούντι Μπραμάντιο. Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου, στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο βρίσκονταν συνολικά 243 άνθρωποι τη στιγμή του δυστυχήματος. Από αυτούς, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν και να ανασύρουν 172 άτομα, εκ των οποίων οι 108 διασώθηκαν ζωντανοί. Αντίθετα, 64 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, ενώ 71 άνθρωποι παραμένουν καταγεγραμμένοι στους καταλόγους των αγνοουμένων, σκορπώντας απόγνωση στους συγγενείς τους που περιμένουν νέα στις ακτές.

Το χρονικό της βύθισης εν μέσω θαλασσοταραχής

Το πορθμείο «Virgo Transport 8» εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο που συνδέει τα μεγάλα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο, μια θαλάσσια αρτηρία ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Το ταξίδι μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου όταν το σκάφος βρέθηκε αντιμέτωπο με σφοδρή κακοκαιρία. Κύματα που ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2,5 μέτρα άρχισαν να χτυπούν ανελέητα το κουφάρι του πλοίου, προκαλώντας τελικά την ταχύτατη βύθισή του στα βαθιά νερά του αρχιπελάγους.

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται ώρα με την ώρα. Το γεγονός ότι έχουν ήδη παρέλθει σχεδόν δεκατέσσερις ημέρες από το ναυάγιο περιορίζει δραματικά τις πιθανότητες να βρεθεί κάποιος ζωντανός στη θάλασσα. Κι όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που παρασύρουν τα συντρίμμια σε μεγάλη ακτίνα, τα σκάφη της ακτοφυλακής, ελικόπτερα και ομάδες δυτών εξακολουθούν να χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν τουλάχιστον τις σορούς των εγκλωβισμένων επιβατών.

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