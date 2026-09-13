Αγωνία με την εξαφάνιση του πλοίου στην Ινδονησία: Στους έξι οι νεκροί, 130 ακόμη αγνοούνται

Στους έξι ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, στο ναυάγιο ενός επιβατικού πλοίου, που μετέφερε συνολικά 243 ανθρώπους, το οποίο εξαφανίστηκε στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 113 άτομα, ενώ ακόμη 130 αγνοούνται, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Πρόκειται για το επιβατηγό πλοίο KM Virgo Transport 8, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας με προορισμό το Μπαντζαρμασίν στο Νότιο Καλιμαντάν, κατά την διάρκεια έντονης κακοκαιρίας.

Ο συναγερμός στις τοπικές αρχές σήμανε στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), όταν ο πλοίαρχος επικοινώνησε με τους διασώστες για να αναφέρει ότι το σκάφος είχε πάρει επικίνδυνη κλίση.

Αμέσως μετά, η επικοινωνία διεκόπη απότομα, εντείνοντας τους φόβους για ανατροπή του πλοίου.

Συγγενείς περιμένουν για νέα στο λιμάνι

Εκατοντάδες συγγενείς συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο λιμάνι Τρισάκτι του Μπαντζαρμασίν, περιμένοντας νέα για τους συγγενείς τους που πιστεύεται ότι βρίσκονται στο πλοίο. Πολλοί από αυτούς αναζητούν με αγωνία σε διάφορους καταλόγους για να βρουν τα ονόματα των αγαπημένων τους.

«Σοκαρίστηκα όταν είδα το όνομα του θείου μου στον κατάλογο επιβατών», είπε η Μπούνγκα, στο Associated Press. «Αλλά ένιωσα ανακούφιση όταν οι αρχές μου είπαν ότι είχε διασωθεί».

Συγγενείς των αγνοούμενων ψάχνουν σε μία λίστα για να βρουν τα ονόματα των αγαπημένων τους AP

Μια γυναίκα λιποθύμησε όταν έμαθε ότι ένας από τους συγγενείς της είναι στο πλοίο που ανατράπηκε λόγω κακοκαιρίας στη Θάλασσα της Ιάβας AP

Η Ινδονησία είναι ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, όπου τα πλοία αποτελούν ένα συνηθισμένο μέσο μετακίνησης, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους τραγωδίες να σημειώνονται τακτικά.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 211 άτομα διασώθηκαν από ένα πλοίο που πήρε φωτιά κοντά στο τουριστικό νησί Μπαλί της Ινδονησίας. Από το συγκεκριμένο περιστατικό, έχασε την ζωή του ένας άνθρωπος ενώ τέσσερις ακόμη αγνοούνται.

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