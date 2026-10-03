Τριαντόπουλος κατά Καρυστιανού: «Χυδαίο ψεύδος» η αναφορά της ότι παρομοίασε τις σορούς με κρέατα

«Χυδαία ψεύδη» χαρακτηρίζει ο Χρήστος Τριαντόπουλος τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανούς ότι ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε πει πως οι σοροί των θυμάτων στο σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν «κρέατα προς μεταφορά».

Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος που έχει παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου της σύγκρουσης μετά το «μπάζωμα» ανέφερε πως έλαβε «με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κας Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως «κρέατα προς μεταφορά» τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει «λαμπίκο».

Ο ίδιος δήλωσε πως έχει σεβαστεί «τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων», ωστόσο «η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της».

«Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να βρίσκομαι στη θέση να απαντώ σε ισχυρισμούς περί δήθεν λεγομένων μου, όταν και μόνο η σκέψη επί αυτών είναι αδιανόητη» σχολίασε και συμπλήρωσε:

«Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά, όσα παραπάνω ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού, ως ένα χυδαίο ψεύδος που οδηγεί σε ένα δρόμο ολισθηρό, τον οποίο δεν θα ακολουθήσω. Άλλωστε, η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του φυσικού μου δικαστή – όπως ζήτησα από την πρώτη στιγμή, είναι, πλέον, πολύ κοντά».

Υπενθυμίζεται ότι, η κα Καρυστιανού σε συνέντευξή της την Πέμπτη (1/10) δήλωσε ότι ο πρώην υφυπουργός έδωσε οδηγίες τόσο για το «μπάζωμα» του χώρου όσο και για τη μεταφορά ανθρώπινων υπολειμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «τα κρέατα» και «να γίνει ο χώρος λαμπίκο».