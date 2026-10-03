Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των δύο γιατρών στον ανακριτή – Τα κενά στις απολογίες τους

Snapshot Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές για τη χρήση θεραπευτικών μηχανημάτων και την παροχή ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι έκανε η ίδια ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησε τον απινιδωτή, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι ανέλαβε εκείνος την ανάνηψη και ότι δεν χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής λόγω ασυστολίας.

Υπάρχουν αντιφάσεις σχετικά με τη διακομιδή του ασθενούς, καθώς η διασώστρια του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι κανείς από τους γιατρούς δεν συνοδεύσε τον ασθενή, ενώ η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο αλλά της αρνήθηκαν χώρο.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή γιατί δεν ήταν ο θεράπων ιατρός και θεωρούσε ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο νοσοκομείο.

Οι διαφορετικές απολογίες αφορούν κρίσιμα σημεία της ιατρικής φροντίδας και δημιουργούν κενά στην κατανόηση των γεγονότων γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Διαφορετικές εκδοχές για κρίσιμα περιστατικά που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από τις απολογίες του ζευγαριού των γιατρών της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Παρότι τόσο η Ιωάννα Γάκα, όσο και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχειρούν να εξηγήσουν τις ενέργειές τους και τον ρόλο που είχαν στο ιατρείο, σε κομβικά σημεία οι περιγραφές τους δεν ταυτίζονται.

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση των θεραπευτικών μηχανημάτων, την παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και το τι συνέβη κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι απολογίες για τα θεραπευτικά μηχανήματα

Η 56χρονη γιατρός, η οποία δεν διαθέτει ιατρική ειδικότητα, υπερασπίστηκε ενώπιον του ανακριτή τη χρήση των μηχανημάτων που υπήρχαν στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι δεν ενέχουν κινδύνους για τους ασθενείς.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε, είναι πολύ μικρή, 200 ml. Η εταιρία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών», ανέφερε.

Ο σύζυγός της, ωστόσο, κράτησε σαφείς αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εμπλακεί στη χρήση των μηχανημάτων.

«Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα. Δεν τα έχω ακουμπήσει αυτά τα μηχανήματα. Δεν είμαι αντίθετος στην χρήση τους, τη σέβομαι απόλυτα, αλλά είμαι αποστασιοποιημένος γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το μηχάνημα που χρησιμοποιούσε η σύζυγός του ως συσκευή που, κατά την άποψή του, ανήκει σε μια «οριακή κατηγορία», καθώς, όπως υποστήριξε, δεν έχει υπάρξει θεσμική ταξινόμησή του από τον ΕΟΦ.

Ποιος έκανε ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη;

Διαφορετικές είναι οι περιγραφές των δύο γιατρών και για τις πρώτες κρίσιμες στιγμές μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 56χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι ήταν εκείνη που ξεκίνησε αμέσως την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

«Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι εάν ήμουν στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Η δική της εκδοχή, ωστόσο, δεν συμπίπτει με όσα κατέθεσε ο σύζυγός της. Ο 58χρονος υποστήριξε ότι όταν μπήκε στον χώρο, η σύζυγός του δεν έκανε ΚΑΡΠΑ και ότι ο ίδιος ανέλαβε αμέσως την προσπάθεια ανάνηψης.

«Όταν μπήκα μέσα, η σύζυγός μου δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδρώσες στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο, έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο», ανέφερε.

Διαφορετικά περιέγραψαν και τη χρήση του απινιδωτή. Ο 58χρονος είπε ότι γνώριζαν και οι δύο τη λειτουργία του, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία.

Η 56χρονη, από την πλευρά της, ανέφερε ότι έθεσε σε λειτουργία τον απινιδωτή και ότι η συσκευή έδειξε επίσης ασυστολία, όπως, σύμφωνα με την ίδια, συνέβη και με τον απινιδωτή του ΕΚΑΒ και εκείνον του νοσοκομείου «Ελπίς».

«Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή», υποστήριξε.

Τι συνέβη με το ΕΚΑΒ

Διαφορετικές περιγραφές καταγράφονται και σχετικά με τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε στον ανακριτή ότι κανείς από τους δύο γιατρούς δεν προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει τον ασθενή στο νοσοκομείο.

Η 56χρονη γιατρός έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο, αλλά της ζητήθηκε να αποχωρήσει επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος.

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», ανέφερε.

Ο σύζυγός της υποστήριξε από την πλευρά του ότι δεν υπήρχε λόγος να μεταβεί στο νοσοκομείο, καθώς δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η σύζυγός μου είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του ‘Ελπίς’. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή», είπε.

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