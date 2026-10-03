Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που υπέστη ανακοπή μετά την πτώση κεραυνού

Snapshot Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης κατέρρευσε έξω από το σχολείο στις 22 Σεπτεμβρίου μετά από έντονη κακοκαιρία και κεραυνό.

Μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλευόταν μέχρι τον θάνατό της στις 3 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Ηλιούπολης χαρακτήρισε την απώλειά της ως ανεπανόρθωτη και εξέφρασε τη θλίψη του για την εκπαιδευτικό και το έργο της.

Κατά τη θητεία της, σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργασίες με τοπικούς φορείς και κοινωνικές εκδηλώσεις στο σχολείο.

Πάρα τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από περαστικούς και ιατρικό προσωπικό, η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε καταρρεύσει έξω από το σχολείο στις 22 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Τον θάνατό της επιβεβαίωσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Δήμος Ηλιούπολης, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια μιας εκπαιδευτικού που, όπως αναφέρει, είχε αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στη σχολική κοινότητα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για «αναντικατάστατη απώλεια» και «δυσαναπλήρωτο κενό» για τον σύζυγο, τα δύο παιδιά και την οικογένειά της, αλλά και για τους συναδέλφους, τους μαθητές και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο της στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της θητείας της σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις, δημιουργήθηκαν όμιλοι και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με φορείς του Δήμου, μεταξύ άλλων με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ οργανώθηκαν εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Η διευθύντρια είχε καταρρεύσει στον δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα, μετά την εκδήλωση έντονης κακοκαιρίας και κεραυνού στην περιοχή.

Μετά την κατάρρευσή της, περαστικοί, ο νοσηλευτής του σχολείου και πλήρωμα του ΕΚΑΒ προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τη διακομιδή της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενη. Παρά τις πολυήμερες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή της δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί και τελικά κατέληξε.

«Μια αναντικατάστατη απώλεια.

Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.

Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της, όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Απ’ όπου κι αν περνούσε κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει λύσεις καθημερινά, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.

Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.

Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το ίδιο το σχολείο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, τα δύο της παιδιά την οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.

Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης»

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