Το κοράκι που «εντάχθηκε» στη ΔΙΑΣ – Η τρυφερή ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Η ΕΛ.ΑΣ. μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Το κοράκι που «εντάχθηκε» στη ΔΙΑΣ – Η τρυφερή ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Έναν απρόσμενο και ιδιαίτερα… φτερωτό «συνάδελφο» απέκτησε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου.

Ένα κοράκι ή κάργια, όπως αναρωτιέται με χιούμορ η ίδια η ΕΛ.ΑΣ., πλησίασε τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους. Εκείνοι του προσέφεραν νερό, με το πτηνό να ανταποδίδει με έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο: αποφάσισε να τους ακολουθήσει και ανέβηκε σε μία από τις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.!

Η ΕΛ.ΑΣ. μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απονέμοντας μάλιστα στο φτερωτό επισκέπτη τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα».

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