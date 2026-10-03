Το κοράκι που «εντάχθηκε» στη ΔΙΑΣ – Η τρυφερή ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Έναν απρόσμενο και ιδιαίτερα… φτερωτό «συνάδελφο» απέκτησε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου.

Ένα κοράκι ή κάργια, όπως αναρωτιέται με χιούμορ η ίδια η ΕΛ.ΑΣ., πλησίασε τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους. Εκείνοι του προσέφεραν νερό, με το πτηνό να ανταποδίδει με έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο: αποφάσισε να τους ακολουθήσει και ανέβηκε σε μία από τις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.!

Η ΕΛ.ΑΣ. μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απονέμοντας μάλιστα στο φτερωτό επισκέπτη τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα».