Αττική: Έκλεβαν πολυτελή δίκυκλα και αυτοκίνητα – 8 συλλήψεις, πάνω από 350.000 ευρώ η «λεία»

Μια οργανωμένη ομάδα που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο αυτοκίνητα και κυρίως δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και υψηλής αξίας, με δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν, μετά την πολύμηνη έρευνα των Αρχών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 κλοπές οχημάτων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άνδρες, ηλικίας 18, 19, 23, 24, 45 και 55 ετών, ενώ ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 22 και 60 ετών, συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων σύλληψης.

Στο στόχαστρο δίκυκλα μεγάλης αξίας

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται συστηματικά στην κλοπή δικύκλων μεγάλου κυβισμού και υψηλής οικονομικής αξίας.

Οι αστυνομικοί έθεσαν τα εμπλεκόμενα άτομα υπό διακριτική επιτήρηση και, σύμφωνα με την προανάκριση, κατάφεραν να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η ομάδα.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη του 2025, ενώ φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε στάδιο της δράσης τους.

Από τον εντοπισμό μέχρι τη διοχέτευση των κλεμμένων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας κινούνταν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, αναζητώντας οχήματα που πληρούσαν τα χαρακτηριστικά που τους ενδιέφεραν.

Στην περίπτωση των δικύκλων, φέρονται να παραβίαζαν ή να παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα και στη συνέχεια να τα απομάκρυναν από το σημείο της κλοπής με τη βοήθεια άλλων, «επιχειρησιακών» δικύκλων.

Τα κλεμμένα οχήματα μεταφέρονταν αρχικά σε διαφορετικά σημεία και παρέμεναν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού τους μέσω συστημάτων γεωεντοπισμού.

Η αστυνομία αποδίδει στα μέλη της ομάδας διακριτούς ρόλους. Φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται να συντονίζει τις ενέργειες, να παρέχει οικονομική ενίσχυση και να συγκεντρώνει τα μέλη πριν από τις κλοπές.

Ένας 24χρονος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και των υπόλοιπων μελών.

Την αφαίρεση των οχημάτων φέρεται να αναλάμβαναν ο αρχηγός και τρία ακόμη μέλη, ενώ ένας 55χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης. Τη διοχέτευση των οχημάτων στην αγορά φέρεται να αναλάμβανε 45χρονος, μέσω καταστήματος που διατηρούσε.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων:

13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα,

πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων,

μεγάλο αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας,

συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων,

συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων,

εργαλεία,

κινητά τηλέφωνα,

πιστόλι-ρέπλικα,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 «επιχειρησιακά» οχήματα.

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23 κλοπές σε επτά περιοχές

Μέχρι στιγμής, η προανακριτική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 23 περιπτώσεων κλοπής οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται από την ΕΛ.ΑΣ. ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, κατ’ εξακολούθηση απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της δράσης της ομάδας και την πιθανή εξιχνίαση και άλλων υποθέσεων.