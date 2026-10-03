Σδούκου: Κάνουμε συντονισμένη προσπάθεια να μειώσουμε τις συνέπειες της κρίσης

Στις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, στην πορεία των τιμών των καυσίμων και στον πληθωρισμό, στις δυνατότητες παρέμβασης της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στον Real FM 97,8.

Για τον πληθωρισμό και τις τιμές της ενέργειας, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «πράγματι ανέβηκε ο πληθωρισμός, όπως ανέβηκε όμως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από τα καύσιμα. Όταν το πετρέλαιο, από περίπου 66 δολάρια το βαρέλι πριν από έναν χρόνο, έφτασε μέσα στη χρονιά στα 126 και σήμερα βρίσκεται περίπου στα 102 δολάρια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα. Ούτε μπορεί να υποστηρίξει κάποιος στα σοβαρά ότι δεν οφείλεται εκεί η αύξηση».

Τόνισε δε, ότι «τα στοιχεία πληθωρισμού της Eurostat δείχνουν και κάτι ακόμα: έναν αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων στο -0,2%, με την Ελλάδα να είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες μειώθηκαν οι τιμές στα τρόφιμα. Οπότε, δικαίως θα έλεγε κάποιος ότι οι συμφωνίες που κάναμε, και με τα σούπερ μάρκετ, και με τους παραγωγούς, δούλεψαν».

Περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουμε και την κρίση, η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι προσομοιάζει με ένα «τρίγωνο κρίσης, με τρεις πλευρές που πρέπει να τις κοιτάξεις όλες μαζί. Η πρώτη και σημαντικότερη πλευρά είναι οι πολίτες και οι ανάγκες τους. Ο κόσμος θέλει να μην πληρώνει κάθε εβδομάδα και ακριβότερα. Και ειδικά στην ενέργεια, στο ντίζελ, στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να βρούμε τρόπο να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι για εμάς η πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό πήραμε αποφάσεις για το ντίζελ, με μια συνολική μείωση που είναι 20 λεπτά το λίτρο, ενώ έχουν προαναγγελθεί παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή του να είναι κάτω από 1,75 ευρώ, μαζί με οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. 'Αρα, ο στόχος είναι καθαρός: να περιορίσουμε όσο μπορούμε αυτό που τελικά βγαίνει από την τσέπη του πολίτη».

Όπως εξήγησε, «υπάρχει και ένα δεύτερο, τα δημοσιονομικά. Όταν πας να πειράξεις τα έσοδα, υπάρχει απώλεια. Με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα πρέπει από κάπου αλλού να αναπληρώσεις αυτά τα χαμένα έσοδα. Αντίστοιχα, όταν θες να αυξήσεις τα έξοδα, πρέπει να βρεις από πού θα τα καλύψεις, χωρίς να υπερβαίνεις την οροφή δαπανών.

Γι' αυτό πιέζει ο πρωθυπουργός προς τις Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι σε αυτή την κατάσταση».

Περιέγραψε και την τρίτη πλευρά του τριγώνου, που περιλαμβάνει «τις αγορές και το κόστος δανεισμού. Αν δει κάποιος τι γίνεται σήμερα παγκοσμίως με τα αυξημένα επιτόκια, θα καταλάβει. Η Ελλάδα δανείζεται αυτή τη στιγμή φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7. Δηλαδή, φθηνότερα από τέσσερις από τις επτά μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις που αύριο θα κάνουν τις αγορές να πουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα και να αρχίσει ξανά να ανεβαίνει το κόστος δανεισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενη για την απόδοση των μέτρων που έχουν ληφθεί ως τώρα, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «μόνο μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, έχουμε δώσει ένα πακέτο πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Στα δε καύσιμα έχουμε παρέμβει επανειλημμένα. Επιδοτήσαμε το πετρέλαιο κίνησης από τον Απρίλιο στην αντλία. Μόνο γι' αυτή την παρέμβαση είχαν ήδη διατεθεί 211 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου αυξήσαμε την επιδότηση του ντίζελ για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το πετρέλαιο κίνησης δεν αφορά μόνο εκείνον που βάζει πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του. Αφορά ολόκληρη την οικονομία. Αφορά το φορτηγό που μεταφέρει τα προϊόντα, αφορά την παραγωγή, αφορά τελικά το πόσο θα φτάσει ένα προϊόν στο ράφι. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς: τα μέτρα αποδίδουν στο να περιορίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης, όχι στο να μηδενίζονται. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη κρίση, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μειώσεις όσο γίνεται την επιβάρυνση για τους πολίτες».

Στη συνέχεια, όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και τις δηλώσεις Συρίγου για την πόντιση του καλωδίου, η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι «ο κ. Συρίγος εξέφρασε μια προσωπική του επιστημονική άποψη. Αυτό δεν είναι η θέση της κυβέρνησης, που έχει και την πλήρη γνώση των γεγονότων επί του πεδίου. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου».

Όπως σημείωσε, «η αρχική φάση των εργασιών στην Κάσο πραγματοποιήθηκε με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας και ολοκληρώθηκε κανονικά, ενώ τα ζητήματα που ακολούθησαν συνδέονται με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα και την επαναξιολόγηση ενός ιδιαίτερα σύνθετου έργου. Το καλώδιο είναι ένα πολύ περίπλοκο και δύσκολο έργο. Σε τέτοια βάθη υπάρχουν τρομερές τεχνικές δυσκολίες και, φυσικά, πρέπει να εξεταστεί και το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης, καθώς «το έργο αυτό έχει στηριχθεί και χρηματοδοτικά από την Ευρώπη. Έγιναν μελέτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πλέον και η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο εταιρικό σχήμα. Σήμερα έχουμε Ελλάδα, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζουν ένα έργο που είναι στρατηγικής σημασίας».

Η κ. Σδούκου ήταν κατηγορηματική ως προς τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την αξίωση της Τουρκίας για άδεια. «Για τα δικαιώματά μας δεν ζητάμε άδεια. Καμία άδεια από την Τουρκία», ανέφερε.

Ερωτώμενη για τις δηλώσεις Φλωρίδη που επανέφερε στο προσκήνιο η αντιπολίτευση, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «σε όλο αυτό το θέμα θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο τι θα πω, για έναν πολύ απλό λόγο. Μιλάμε για μια τραγωδία που έχει αφήσει ανοιχτές πληγές σε όλους μας.

Γι' αυτό, όταν μιλάμε για τα Τέμπη, κάθε λέξη έχει βάρος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή κάθε λέξη έχει βάρος, πρέπει να βλέπουμε και σε ποιο πλαίσιο ειπώθηκε. Η φράση του κ. Φλωρίδη δεν ειπώθηκε για τα θύματα, δεν ειπώθηκε για τους συγγενείς τους. Ειπώθηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και αφορούσε πολιτικούς που τότε χρησιμοποιούσαν κάθε λογής θεωρία συνωμοσίας για να χτίσουν πολιτική καριέρα.

Αυτό ήταν το πλαίσιο της δήλωσης. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει άλλη φράση; Ναι, θα μπορούσε, ενδεχομένως και να έπρεπε, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να παίρνουμε μία φράση και να την αποκόπτουμε από όλα όσα συνέβαιναν τότε και να κάνουμε ότι δεν θυμόμαστε τίποτε άλλο».